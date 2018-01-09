9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг парикмахерских обновили в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома".

Проведено обследование 348 парикмахерских и салонов красоты с выставлением оценок от 1 до 5. Пять баллов получили 52 организации (14,9% от общего количества), четыре и три - 172 и 86 организаций соответственно (49,4% и 24,7%). Двойку и единицу заработали 38 парикмахерских.

Проект "Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания" стартовал в Минске в декабре 2016 года. Он направлен на решение проблем, существующих в данной сфере, снижение количества обращений граждан по вопросам оказания некачественных услуг, повышение имиджа объектов сферы индустрии красоты. По его итогам создана интерактивная карта парикмахерских.

Во время мониторинга предприятия оценивали как на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, так и с точки зрения уровня сервиса, квалификации специалистов, оформления помещений.-0-