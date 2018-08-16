Реконструкция трамвайной линии в районе вокзала в Минске завершится к октябрю

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция трамвайной линии в Минске в районе ул.Ульяновская - ул.Первомайская завершится к 1 октября, сообщил сегодня журналистам директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.
При модернизации участка применяются современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. На период реализации проекта работает временный автобусный маршрут.
"До конца сентября работы будут выполнены и восстановлено трамвайное движение", - отметил Валерий Шкуратов.
Всего в Минске насчитывается около 310 маршрутов общественного транспорта, их протяженность составляет около 4 тыс. км. Ежедневно в будний день перевозки обеспечивают более 2 тыс. единиц подвижного состава, которые обслуживают около 2 млн пассажиров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN