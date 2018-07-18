18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция участка автодороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей начнется в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году начнем реконструкцию дороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей, - сказал Александр Головнев. - Начата также разработка обоснования инвестиций по дороге М3 Минск - Витебск на участке от Логойска до Лепеля".

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