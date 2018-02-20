Реконструкцию боя "Витебская операция" проведут 24 февраля под Минском

Во время реконструкции. Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию боя "Витебская операция" проведут 24 февраля на "Линии Сталина", сообщает БЕЛТА.

В реконструкции будут задействованы такие виды вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны, как автомобиль ЗИС-5, тяжелый танк КВ-1, самоходное немецкое штурмовое орудие StuG III, реплика немецкого танка Panzer III.

Подготовлены и другие военно-исторические реконструкции, среди них посвященная воинам-интернационалистам.

В этот день в историко-культурном комплексе при поддержке Министерства обороны пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Вооруженных Сил Беларуси и Дню защитников Отечества. На территории комплекса, в частности, состоятся показательные выступления военнослужащих белорусской армии с демонстрацией образцов военной техники. Выступит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил.

Будет открыто несколько интерактивных зон. Каждый сможет попробовать силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, разборке/сборке оружия и других мастер-классах. Маленьких гостей ждет "Детская комната" и яркое интерактивное шоу.-0-