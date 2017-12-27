Реконструкцию трассы М6 планируют завершить до конца 2018 года

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию трассы М6 планируется завершить до конца 2018 года. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Реконструкция трассы М6 Минск-Гродно - один из важнейших инвестиционных инфраструктурных проектов в регионе. Его стоимость составляет около $250 млн.

"Большая часть суммы уже освоена. В работе все компоненты трассы, в том числе участки в районах Ивья и Лиды. На 2018 году предстоит освоить около $80 млн. Строители обещают, что до конца следующего года реконструкция большей частью будет завершена. Будет открыто сквозное движение без тех неудобств, что сегодня испытают водители", - отметил Владимир Кравцов. Под ключ же главную артерию региона планируют сдать в первой половине 2019 года к старту II Европейских игр.

В 2018 году начнутся работы по расширению полос для движения в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, что позволит увеличить его пропускную способность. Это также часть проекта по реконструкции трассы.

Владимир Кравцов отметил, что развитию логистической сферы в регионе уделяется большое внимание. В 2017 году начал работу транспортно-логистический центр в непосредственной близости от пункта "Брузги". Аналогичный проект стоимостью около $20 млн планируется реализовать рядом с пунктом пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. Также новый транспортно-логистический центр появится в Ошмянском районе рядом с пунктом пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.-0-