Рекордное количество осадков за сутки выпало в Костюковичах

23 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Рекордное количество осадков за минувшие сутки в Могилевской области выпало в Костюковичах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела гидрологии Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Шмидта Инна Филева.

За трое суток (с пятницы по понедельник) в Могилевской области выпало от 25 до 109 мм осадков. 22 июля опасное явление, когда менее чем за 12 часов выпадает 50 мм осадков, наблюдалось в Костюковичах. В городе за 3 часа 40 минут выпало 70 мм осадков (3,5 декадные нормы), а за сутки - 80 мм. "По нашим обобщенным данным, такой сильный дождь в Костюковичах бывает только один раз в 35 лет. А, к примеру, в Могилеве и Горках такие сильные дожди фиксируются 3 раза в 35 лет, в Бобруйске - 2 раза", - сказала начальник отдела.

В Могилеве за минувшие сутки также прошел сильный дождь - выпало 57 мм осадков: были подтоплены многие дома, улицы, подворья и хозпостройки. Повсеместно по области наблюдались грозы с усилением ветра до 10-13 м/с, в Бобруйске - до 20 м/с.-0-