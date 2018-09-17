17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реку Припять под мостом в Житковичском районе возвращают в привычное русло, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер РУП "Гомельавтодор" Сергей Конаков.

Ранее перенаправить течение полноводной реки пришлось из-за аварийного состояния моста через Припять на трассе Р88. Его реконструкция требовала установки стальных пролетов на месте ликвидированного участка, что невозможно было выполнить в условиях течения. Для Припяти был вырыт резервный канал, на месте прежнего организована строительная площадка.

ФОТОФАКТ: На время реконструкции моста в Житковичах реку Припять направят по другому руслу Ледокол "Байкал" в настоящее время очищает русло ото льда. Такие подготовительные работы облегчат транспортировку земснарядов, парома и другой речной техники по новому руслу.

Сегодня в полдень строители разобрали перегородку, перенаправившую Припять по новой траектории, на 10-15 м в центральном проеме. Постепенно полесская водная артерия возвращается в свои берега. "Вода из резервного русла уже поступает в основное. Параллельно идет работа по засыпке резервного канала. Этот процесс рассчитан по этапам до 5 октября", - сказал Сергей Конаков.

Завершена сборка металлической конструкции, вскоре она будет поставлена на опоры. После этого приступят к укладке покрытия на мосту.

О трещине в перекрытиях моста в МЧС сообщили очевидцы в начале декабря 2017 года. После экспертиз и исследований сооружение было признано аварийным, а движение по нему перекрыто. На время ремонтных работ сообщение между берегами Припяти было налажено посредством парома, который круглосуточно доставлял автомобили весом до 10 т в нужном направлении.

Планируется, что движение транспорта по возрожденному мосту будет открыто 7 ноября.-0-