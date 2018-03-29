Ремонт моста через Западную Двину в Новополоцке завершится в ближайшее время - Калинин

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтно-восстановительные работы на мосту через реку Западная Двина в Новополоцке будут завершены в ближайшее время. Об этом проинформировал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В ходе рабочей поездки особое внимание Анатолий Калинин уделил дорожному строительству и состоянию мостовых сооружений. Были осмотрены мост в Новополоцке и два моста в Полоцке. Обсуждался проект строительства магистрали Минск-Полоцк, который предстоит реализовать по поручению главы государства. Частью проекта станет новый мост через Западную Двину.
Анатолий Калинин посетил "Новополоцкводоканал", Новополоцкий завод технологических конструкций, трест №16 Новополоцка.-0-
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