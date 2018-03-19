19 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ремонт отдельных элементов памятника воинам-освободителям в Полоцке проведут на текущей неделе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполняющий обязанности директора КУП "ЖКХ г.Полоцка" Константин Лагун.

Из-за значительных колебаний температуры, сложных погодных условий некоторые элементы монумента - плиты с именами погибших бойцов - стали отпадать от конструкции. "Это произошло в выходные дни. Сегодня на памятнике был проведен осмотр, определен объем первоочередных работ, которые необходимо выполнить. В течение ближайших дней пострадавшие элементы памятника будут возвращены на место. Однако полный текущий ремонт памятника после обследования начнется с установлением стабильной плюсовой температуры воздуха и завершится к 9 мая", - подчеркнул руководитель.

Константин Лагун обратил внимание, что памятник сделан из бетона и облицован плитами из искусственного камня. Его капитальный ремонт проводился в последний раз в 2002 году, а потому степень износа уже достаточно высока и необходима капитальная реконструкция мемориала, которая требует значительных средств. При этом ежегодно к Дню Победы изыскиваются возможности для проведения текущего ремонта.

"В этой связи мы обсуждаем вопрос проведения благотворительной акции или марафона по сбору средств на восстановление монумента. Информация о нем будет размещена на сайте райисполкома. Приглашаем всех неравнодушных граждан принять в нем участие", - добавил Константин Лагун.

Памятник "Освободителям Полоцка" по проекту архитектора В.Аладова и скульптора Г.Муромцева установлен на пл.Свободы в 1981 году. Монументальное сооружение является братской могилой шестнадцати воинов, погибших в 1944 году при освобождении Полоцка.-0-