Ремонт первой квартиры по соцпроекту "Добрая переделка" в Минске завершится к концу октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт первой квартиры для семьи родителей и детей с ограниченными возможностями по проекту "Добрая переделка" в Минске завершится к концу октября. Об этом сообщила сегодня директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Екатерина Мальцева во время круглого стола "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи как основы благополучия общества и государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотели, чтобы первая переделка завершилась ко Дню матери, но немного опоздали. Однако до конца месяца работы должны закончиться - как только будут доставлены недостающие материалы. Семья из Ленинского района, в которой воспитывается двое детей-инвалидов, а также мама - инвалид второй группы, получит в свое распоряжение обновленную комнату. Полностью меблированную и адаптированную под нужды детей в соответствии с заявкой семьи", - рассказала Екатерина Мальцева.

Проект "Добрая переделка" по оказанию помощи родителям и детям с ограниченными возможностями стартовал в столице 1 июня. Поскольку в столице насчитывается 85 подобных семей, проект будет продолжительным. Он реализуется студией интерьерного дизайна и декора Home Perfection, Минским городским центром социального обслуживания семьи и детей, отделом надзорно-исполнительной деятельности ГУВД и комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Дизайн-проекты детских комнат разрабатывают выпускники Home Perfection. Непосредственно ремонт на добровольной основе выполняют граждане, состоящие на учетах уголовно-исполнительных инспекций и имеющие строительные специальности, для которых это прекрасная возможность изменить себя к лучшему.-0-