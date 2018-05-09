РЕПОРТАЖ: 9 Мая - праздник для всех поколений!

Шествие-парад, посвященное 73-летию Великой Победы, прошло в Могилеве. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой и счастливое будущее. Это подтверждает, что День Победы является главным праздником страны и всех поколений, что память о героях, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье или в тылу, - священна. Ведь война так или иначе затронула каждую белорусскую семью, и мы, передавая из поколения в поколение, бережно храним память о своих предках: их мужестве, стойкости и подвиге.

В этом году шествие-парад в Могилеве стартовало с площади Славы. В нем традиционно приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежи и общественности. Перед началом мероприятия ветераны войны уже сидели в стилизованных автомобилях, общались с коллегами по оружию и принимали поздравления и цветы.

Андрей Семенович Моисеев пошел воевать в 18 лет. Он был призван на службу в Красную армию в деревне Каменка Горьковской области России в 1942 году. Попал в танковые войска и всю войну прошел на легендарном танке Т-34. За участие в Донбасской и Ясско-Кишиневской операциях награжден орденом Отечественной войны II степени, а за освобождение Вены - медалью "За боевые заслуги". День Победы встретил во французском городе Грас.

"Весть об окончании войны все восприняли с ликованием: обнимались, подпрыгивали от счастья, бросали в воздух пилотки и даже плакали, - вспоминает ветеран. - Я спросил у четверых солдат, почему же они плачут. "Как почему? От счастья, потому что война закончилась, мы остались живы и вернемся домой", - ответили трое. А вот четвертый сказал, что плакал от горя, поскольку ему некуда было возвращаться. Всех его родных расстреляли фашисты, а родную деревню сожгли. Даже этот пример достаточен для того, чтобы охарактеризовать всю жестокость и бесчеловечность войны. Для нас, как и для будущих поколений, это должно стать уроком того, чего нельзя ни в коем случае больше допустить".

Перед началом парада председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский поприветствовал ветеранов войны, с некоторыми лично пообщался. "Наши ветераны, несмотря на возраст и недуги, по-прежнему занимают активную жизненную позицию. Они стараются по мере возможности встречаться с молодежью, чтобы рассказать правду о войне, своим примером, своим мужеством и стойкостью преподают урок героизма и любви к своей Родине", - подчеркнул губернатор в беседе с журналистами. Главный урок минувшей войны в том, что нужно сохранять мир и решать все вопросы за столом переговоров, убежден руководитель области. В мирное время возникают конфликты между людьми, государствами, но всегда должно хватать благоразумия и силы воли, чтобы разрешать их мирным путем. "Особенно это важно для нас, живущих на этой планете. Ведь до сих пор, к сожалению, некоторые не усвоили уроков Великой Отечественной войны и пытаются с помощью оружия решать свои интересы, личные или государственные", - добавил Владимир Доманевский. Он подчеркнул, что Беларусь отстаивает на всех уровнях только один - мирный путь решения всех конфликтных ситуаций.

Ровно в 10.00 праздничная колонна из нескольких тысяч человек начинает движение по улице Первомайской. Собравшиеся посмотреть на зрелищное мероприятие могилевчане и гости города участников парада встречают аплодисментами, а молодежь вручает ветеранам цветы.

Горожане также активно принимают участие в акции "Беларусь помнит". Они вышли на улицы с портретами своих предков - участников и героев войны, внесших неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пришли в этот день и Оксана Филиппова с дочерью Елизаветой. "В прошлом году во время шествия мы на специальном вымпеле несли награды моих двух дедушек, а сегодня их портреты, - рассказывает Оксана Филлипова. - К сожалению, мало что удалось узнать о подвигах наших предков от них самих, поскольку они рано ушли из жизни. Но память о них для нас священна, и мы бережно храним боевые награды и письма".

Шествие-парад разбито на тематические блоки с элементами театрализации. Особое внимание притягивает артиллерийское 76,2-мм орудие ЗИС-3. Оно 1943 года выпуска и впервые задействовано в таком торжестве. Пушка - реальный участник боевых действий Великой Отечественной войны. Тогда универсальное орудие ЗИС-3 было основной дивизионной пушкой Красной армии и самым массовым орудием. Переодетые в стилизованную военную форму артисты инсценируют подготовку к бою, а пушка производит выстрелы, конечно, не боевыми снарядами, а специальной пиротехникой.

Вот движется ракетно-зенитный комплекс "Оса", молодежь проносит огромное Знамя Победы длиною в 80 м, а детвора - символ светлого будущего - композицию "Голубь мира" из воздушных шаров. Маршируют духовые оркестры, спортсмены. Особый интерес публики - к мотоциклистам, которые в большом количестве принимают участие в параде.

Представитель клуба Rolling Anarchy Юрий Барсук на ретромотоцикле вместе с дочкой Настей комментирует: "Мы постоянно принимаем участие в параде на День Победы. Сегодня вот решил прокатиться на мотоцикле наших дедов и отцов "Урале". Для моей семьи и для меня лично День Победы - один из самых главных праздников. Мой дед погиб на войне, участвуя в боях на Курской дуге. Важно память о наших героях и правдивую историю о той кровопролитной войне передать детям, чтобы они берегли мир и никогда не допустили в Беларуси военного конфликта".

Юрий также признался, что мотоциклы и путешествия - это его страсть. "Я бываю во многих странах, преодолевая на железном коне большие расстояния, и всегда стараюсь прославлять свою страну. В последний раз побывал с белорусским флагом на полуострове Ямал", - замечает уже на ходу он.

Завершилось шествие-парад на площади Ленина. Здесь состоялся торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а затем праздничный концерт "Великий день! Великая Победа!". Торжества продолжились на открытых площадках областного центра, а ярким финалом в 23.00 сегодня станет праздничный салют.

Сергей КУЛЯГИН,

ФОТО автора и Галины ГАВРИЛОВИЧ.-0-