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РЕПОРТАЖ: Белые пятна на адресной карте города

Регионы 06.09.2018 | 16:55
Перепись населения-2019 Новости темы Перепись населения-2019
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Через год в дома белорусов постучатся переписчики. Масштабное анкетирование населения 2019 года станет основой как для разработки важных государственных программ, так и для решения простых жизненных вопросов, касающихся каждого человека. Ведь главный ориентир для государства - люди. А для тех, кто будет проводить опрос, ориентиром станут точные адреса, где живут их респонденты. Сейчас по всей стране ведется работа по наведению порядка в адресном хозяйстве. Столица должна бы подавать пример, между тем на втором заседании временной республиканской комиссии по содействию переписи населения 2019 года отмечено, что больше всего недочетов именно в Минске. Как ситуация исправляется, вместе с сотрудниками Главного статистического управления города Минска оценила корреспондент БЕЛТА.

"Для объективности надо сказать, что районными администрациями, ответственными коммунальными службами работа ведется и она видна, - отмечает заместитель начальника Главного статистического управления города Минска Елена Павлюкович. - В прошлом году коммунальными службами установлены 215 аншлагов (табличек с улицей и номером дома) и 680 табличек на подъезды с указанием номеров квартир".

С конца прошлого года сотрудники управления проводят в Минске мониторинг состояния "визуального адресного ориентирования" - так это называют в самом Белстате. То есть постоянно выезжают в город и составляют списки адресов, по которым на домах жилфонда нет необходимых указателей.

"Таких адресов все еще немало, особенно в частном секторе. На многоэтажках аншлаги часто отсутствуют после капитального ремонта либо из-за того, что устарели, а новые еще не сделали. А вот на домах индивидуальной жилой застройки многие собственники не хотят вывешивать номерные знаки. Кто-то не желает портить фасад, кому-то жалко средств или просто нет времени. С другой стороны, есть и те, кто не против аншлага, но самим им по разным причинам трудно его установить", - обрисовывает ситуацию Елена Павлюкович.

В это время мы подъезжаем в район станции метро "Тракторный завод". Один многоквартирный дом, второй - и возникает вопрос: "А где я нахожусь?". Ни с одной, ни с другой стороны зданий нет никаких указателей, хотя очевидно, что после капитального ремонта прошло как минимум два года, то есть времени установить аншлаги обратно было предостаточно.

Единственный ориентир во дворе - таблички на подъездах с указанием номеров квартир в них.

Выручает аншлаг на третьем здании, правда, в оригинальном исполнении - лист бумаги формата А4 в файле, гласящий "ул. Грицевца, 4". Какой-никакой, но указатель. Важно, чтобы не получилось как в поговорке: нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более что такой аншлаг к моменту прихода переписчиков в 2019 году вряд ли будет различим.

Если за содержание дома отвечают, например, сами жильцы как члены товарищества собственников, в этом случае самое важное - единодушие большинства в плане выделения средств на новый аншлаг. Но если дом находится на обслуживании предприятия ЖКХ, необходимо соблюсти все процедуры - провести тендер. И не всегда это удается с первого раза. На то, чтобы установить табличку с названием улицы и номером дома, порой уходит много времени. "Но районы работают над этим: по итогам проведенных процедур закупок и выбора исполнителей в этом году уже установлены 951 аншлаг и 2,7 тыс. табличек с указанием номеров квартир на подъезды. Сейчас важно, чтобы собственники домов тоже активнее подключались", - отмечает собеседница.

С противоположной стороны улицы с обеих сторон дома его номер кем-то выведен яркой краской - тоже не образцовый пример. Хотя и является своего рода ориентиром.

Дома в зоне многоквартирной жилой застройки должны обозначаться табличкой с указанием адреса со стороны въезда, с левого угла здания. Если оно большое, дополнительные номера вывешиваются возле арок, тоже слева. Обычно аншлаги располагают на уровне второго этажа, не менее 50 см от угла дома.

Примером правильного оформления являются новые городские кварталы и центральные улицы.

А бывает и так: за красивым фасадом полный бардак. Например, на доме с двойным адресом отмечена только магистральная улица, а то, что за углом уже другой адрес, знают лишь посвященные.

Но сложнее всего, говорят специалисты, договориться с хозяевами частных домов. "В Минске около 23,5 тыс. жилых домов, почти половина из которых - индивидуальная жилая застройка. Самый многочисленный по количеству частных домовладений - Заводской район, где 3,26 тыс. домов. Мы не ждем от их владельцев гигантских цифр на фасаде. Форма, цвет и размер знака значения не имеют, главное - чтобы был. Название улицы должно быть указано только на первом доме на улице и крайнем, а также на перекрестках", - разъясняет Елена Павлюкович, пока мы въезжаем на ул. Дрозда.

Более десяти лет назад это был переулок Обувной. И видимо кого-то чувство ностальгии по былым временам не отпускает до сих пор, это находит отражение на почти раритетной табличке. Вот только такую память лучше хранить где-нибудь в домашнем музее. Для сегодняшнего дня нужна актуальная информация.

Соседние здания тоже не слишком помогают. Такое чувство, что за заборами как минимум какая-то секретная служба, а не обычные дома.

Работа над ошибками в Минске продолжается. Столице, как и всем регионам, дан срок до 1 октября исправить адресные пробелы. Затем работники статистики вновь выйдут "в поля" для проверки, чтобы до ноября еще можно было успеть устранить недочеты, если они останутся. С 5 ноября жилые кварталы и дома будут обходить уже регистраторы, которым в программу на планшетах нужно внести уточненные адреса. Они сверят карту города с реальной ситуацией - исключат адреса снесенных домов и добавят новые. Но адрес построенного дома они указать не смогут, если не найдут номерного знака.

Точная навигация нужна для переписчиков, но это важно и для каждого из нас, тем более в случаях, когда нумерация домов совершенно не поддается логике. Особенно это необходимо для аварийных и спасательных служб, в работе которых дорога каждая минута, так что потраченное сейчас на аншлаги время в будущем может даже спасти кому-то жизнь.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-

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Минск, перепись населения, репортаж
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