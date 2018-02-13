РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины

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Регионы 13.02.2018 | 14:31
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В СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района крепкое хозяйство, развитая производственная и социальная сфера, высокая культура производства, одна из самых высоких заработных плат в отрасли по стране, а уровень жизни сельчан давно сравнялся с городским. Когда спросил у специалистов, что помогло создать настоящий оазис сельской жизни в глубинке, в ответ услышал: человеческое отношение к людям труда. Но смысл этой фразы открылся, когда удалось поближе познакомиться с жизнью по местным меркам обычной семьи Николая и Галины Даречкиных. К тому же приятным поводом стало присвоение накануне Николаю Ивановичу почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".

В хозяйстве трактористом-машинистом Николай Даречкин работает 27 лет, а его трудовой стаж начался еще со школьной скамьи в качестве помощника комбайнера. За эти годы пришлось поработать на самой разной технике, начиная от простенькой "Нивы", более мощного комбайна "Дон", а теперь в сезон механизатор трудится на "Нью Холланде" и "Ягуаре". Сейчас время вывоза органики на поля, и он за рулем мощного BELARUS 1221. "Зимой хоть без работы и не сидим, но спокойнее, чем в посевную или уборочную страду, - поделился Николай. - Домой приходишь вовремя, больше времени на семью, а также есть возможность позаниматься собственным хозяйством. Летом основное хобби - это тихая охота, а когда появляется возможность, то и рыбалка".

В этом, как выяснилось уже во время обеденного перерыва в гостях за чашкой чая, увлечения супругов совпадают. Жена Галина не только хороший кулинар, но и увлеченная рыбачка. "Правда, выбраться на отдых на природе получается не так часто, - признается она. - Ведь летом времени у механизатора в обрез: и в будни, и в выходные Николай пропадает на работе. А появляется свободная минутка, так и свое хозяйство у нас немаленькое - около гектара земли. Сеем картошку, зерновые, овощи... В общем, всем необходимым обеспечиваем себя сами". Николай Иванович добавляет: "Мне нравится работать на земле, в хозяйстве у меня под руководством мощная техника, а дома - подаренный на республиканских "Дажынках" мотоблок. Это мой лучший помощник - надежный и удобный".

Комфортабельный дом семье Даречкиных в свое время предоставил колхоз. Сюда они перебрались из квартиры. Обзавелись хозяйством: кроликами, свиньями, завели собаку и котов - вот и получилась почти полная сельская идиллия. "Недавно мы свой дом у колхоза выкупили, сделали ремонт, приобрели новую мебель и возвели пристройку, в которой разместился просторный зал. В ближайшее время хотим поменять и утеплить крышу", - делится планами Николай Даречкин. Он не скрывает, что ремонт не дешевое удовольствие, но зарплата механизатора сегодня позволяет этим заниматься. Вместе с бонусами, которые хозяйство выплачивает специалистам за различные достижения в работе, общественной жизни, он получает в среднем порядка Вr1,4 тыс. в месяц.

Приятно видеть, что глаза горят гордостью за малую родину и за колхоз не только у заслуженных работников, но и у молодежи. В хозяйстве на молодых специалистов делают ставку - они составляют сегодня более 60% всех занятых работников. Готовят будущие кадры прямо со школьной скамьи: отличники и хорошисты (а это 25% от всех учащихся) получают по итогам каждой четверти в местной школе именные стипендии, а 12 активных участников общественной жизни - материальное поощрение (такая традиция существует уже более 30 лет). Лучшим выпускникам предоставляется целевое направление в средние специальные и высшие учебные заведения, оказывается материальная помощь. Колхоз постоянно оказывает поддержку школе. Здесь же создан музей СПК "Колхоз "Родина", организована постоянно действующая выставка живописи по итогам международного пленэра "Вішоўскія краявіды".

В родное хозяйство вернулась после окончания Белорусско-Российского университета (Могилев) и Анна Орловская - дочь Николая Даречкина. Она работает в должности юрисконсульта и нисколько не жалеет, что не осталась в городе. "Для молодежи у нас не меньше перспектив для реализации как профессионального, так и творческого потенциала, - убеждена девушка. - Поддержку хозяйства, которое заботится о будущих кадрах, я почувствовала еще в школе - за отличную учебу мне платили стипендию. Теперь за то, что я добросовестно тружусь и веду здоровый образ жизни, получаю доплату 10% к зарплате и другие бонусы".

Молодые специалисты в хозяйстве обеспечиваются жильем, для его обустройства каждый может получить безвозмездно до Вr2,5 тыс., плюс подъемные, различные надбавки, материальную и техническую помощь. Кроме того, лучшим работникам хозяйство оплачивает отдых в элитных санаториях в Беларуси и за рубежом. Местная молодежь уже отдыхала в Турции, Египте и российском Сочи. В зимний период для сотрудников хозяйства организуются два раза в неделю бесплатные поездки в физкультурно-оздоровительный комплекс "Друть" в Белыничах.

"У нас и в самом хозяйстве насыщенная культурная и общественная жизнь. Этому способствует наличие в деревне Вишов прекрасного Дома культуры и просторной эстрадной площадки под открытым небом, - обратила внимание Анна Орловская. - Здесь проводятся различные концерты, тематические праздники, вечера отдыха, конкурсы и другие мероприятия. А дети работников хозяйства могут заниматься в кружках и секциях по интересам. Причем за активное участие работников в общественной жизни колхоз поощряет премиями, а те, кто занят в художественной самодеятельности, ежемесячно получают доплату".

В числе активистов общественной жизни и оператор машинного доения комплекса "Новоселки" Ольга Пантелеева, которая за значительные достижения в сельском хозяйстве к тому же награждена медалью "За трудовые заслуги". "Если честно, то многие знакомые из других хозяйств, да и из Могилева, мне по-хорошему завидуют, - говорит она. - Средняя зарплата в хозяйстве выше, чем даже на крупных промышленных предприятиях областного центра (по итогам декабря 2017 года - более Вr1 тыс.). А еще и немалый соцпакет. Поэтому у нас и говорят, что в колхозе к людям человеческое отношение, и сельчане отвечают тем же - всегда горой за работу и хозяйство, отсюда и показатели высокие. К примеру, надои на буренку за 2017 год приблизились к 8 тыс. кг, а рентабельность молока составила 37,2%".

О системе стимулирования труда в хозяйстве, конечно, ходят легенды. Но, как оказалось, все это работает в реальности, и очень эффективно. К примеру, наш главный герой Николай Даречкин за то, что ведет здоровый образ жизни, получает 10% к зарплате, надбавка за стаж - 30%. По итогам каждого квартала, в зависимости от результатов труда, также немаленькие премии. В прошлом году Николаю Ивановичу и еще восьми сотрудникам вручили медали "Заслуженный работник СПК "Колхоз "Родина", для получения которых нужно отработать не менее 15 лет без нарушений и добиться высоких производственных показателей. Кроме уважения и почета это еще и пять базовых величин ежемесячно, причем пожизненно.

"Предоставляемые работникам бонусы - это четко выстроенная не за один год система стимулирования, которую мы постоянно совершенствуем, - рассказала главный экономист колхоза Елена Авраменок. - Почетных званий работающих могут лишить за серьезный проступок, надбавок и премий - за недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей или асоциальное поведение. Это дисциплинирует людей. Система стимулирования имеет большое воспитательное значение: многие работники стали вести здоровый образ жизни, повысилась культура, значительно сократилось количество бытовых правонарушений. К тому же оплата труда в хозяйстве выстроена таким образом, что именно те, кто производит продукцию, получают более высокие зарплаты, чем управленческое звено".

Бессменным руководителем и генератором многих идей, в том числе по внедрению передовых технологий, вот уже 37 лет в колхозе является Александр Лапотентов. Из некогда убыточного хозяйства он создал современное крупное сельскохозяйственное производство. "Руководить меня поставила коммунистическая партия, но снять забыли, вот и работаю до сих пор", - любит шутить он. Однако работает все же по призванию души и главной опорой в своей деятельности называет людей - местных специалистов, которые стали настоящими патриотами своей малой родины. Ведь именно вместе им удалось воплотить в жизнь мечту его молодости: стереть условную грань между городом и деревней. Это касается всех аспектов: культуры производства, доходов и уровня жизни сельчан. В колхоз сегодня стараются устроиться горожане, а сельчане уже давно не стремятся куда-то на заработки. "У нас стабильный трудовой коллектив, и есть все возможности получать за свой труд достойную плату, реализоваться профессионально и творчески. Получаемые хозяйством от основной деятельности доходы позволяют развивать и модернизировать производство, наращивать объемы впускаемой продукции, вкладывать средства в улучшение материально-технической базы и развитие социальной сферы. Об экономической эффективности работы хозяйства в 2017 году лучше всего говорят две цифры: рентабельность реализованной продукции превысила 30%, а чистая прибыль составила более Br4 млн", - резюмировал Александр Лапотентов.

Сергей КУЛЯГИН,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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Теги
занятость, Могилевская область, репортаж, сельское хозяйство, фоторепортаж
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