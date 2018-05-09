РЕПОРТАЖ: День Победы в Верхнем городе: с песнями и в гимнастерках

Ежегодно Минск масштабно празднует День Победы: концерты, ярмарки, исторические реконструкции. В этот раз праздничные гулянья развернулись на 20 площадках города. Одна из них - Верхний город, где сегодня проходят костюмированные представления и выступают артисты белорусской эстрады. Присоединились к празднику у ратуши и корреспонденты БЕЛТА.

Первой перед зрителями выступила сводная рота трех фронтов, освобождавших Беларусь: 1-го и 2-го Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского. В реконструкции приняли участие представители пехоты, авиации, танковых войск, флотилии, а также саперы, пограничники и регулировщики. По окончании выступления они пригласили всех желающих сфотографироваться.

Организатор исторической реконструкции Игорь Усенко отмечает радостное настроение людей: они подходят сфотографироваться, поздравляют с праздником. "Участие в праздновании Дня Победы - это уже традиция для нас. Близкие и родные многих участников реконструкции погибли в те годы, поэтому для многих это глубоко личный праздник. У меня самого погибли деды на войне - один в концлагере, второй на фронте, - рассказывает он. - Поэтому каждое 9 Мая мы празднуем с болью в сердце и с гордостью за то поколение, которое отстояло нашу свободу".

Девушки из ансамбля "Перестуки" исполняли песни военных лет под аккомпанемент ложек, трещотки, тамбурина и баяна. По наблюдениям артисток, сегодня на праздник пришло больше людей, чем в прошлые годы.

Развлекал минчан и гостей столицы шоу-балет Butterfly. Зажигательные девушки в ярких платьях сначала выступили перед публикой с ретро-программой, а потом, что называется, пошли в толпу, приглашая всех танцевать.

Желающих продемонстрировать свои танцевальные способности оказалось немало - на площадку перед сценой вышли и стар, и млад.

Основное внимание зрителей привлекла концертная программа. На сцене Верхнего города выступили ансамбли "Верасы" и "Заранак", арт-группа "Беларусы", группа "Провокация" и другие белорусские артисты. Бурный восторг зрителей вызвали выступления детей эстрадно-вокальной студии "Золотые голоса". Особенно тепло встретили 5-летних Ксюшу Шаплыко и Елисея Меркулова, которые после исполнения музыкальных композиций поздравили всех с праздником, чем заслужили еще больше оваций.

Выступление воспитанников эстрадно-вокальной студии впечатлило и Михаила из Орши. "Хочу поздравить всех минчан и жителей Беларуси с этим величайшим праздником. Желаю светлого будущего нашей молодежи - именно ей вести страну к новым достижениям и победам", - подчеркивает собеседник.

Праздничные гулянья в Верхнем городе продлятся до 23.00. Вечером зрители смогут увидеть постановку Драматического театра Белорусской Армии и выступление оркестра ГУВД Мингорисполкома.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА.

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