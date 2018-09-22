РЕПОРТАЖ: Дождь не помеха - Минск отметил День без автомобиля

Белорусская столица в очередной раз присоединилась к общеевропейской кампании, призванной привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха и здоровье человека. Организаторы подготовили для минчан и гостей столицы разнообразную программу, но капризная погода внесла свои коррективы. Корреспонденты БЕЛТА побывали на празднике и пообщались с теми, кто не побоялся ненастья.

Велосипедные гуляния традиционно развернулись на улице Ленина, которую на день закрыли для движения. Здесь с 14.00 начали работать интерактивные площадки, небольшой фудкорт, торговые палатки. Гостям предлагали на выбор чай, экопродукты и даже суп в съедобной (!!!) посуде.

Ботанический сад представил выставку деревьев и цветов, эфирные масла, которые впитали в себя запахи растений, произрастающие в Беларуси вблизи рек, на лугах, болотах, в лесу. "Жалко, что нельзя купить. Очень хочу сыну показать", – посетовала одна из посетительниц.

Также на празднике можно было поучаствовать в играх, конкурсах, викторинах, мастер-классах, покрутиться в автомобиле-перевертыше Минского городского управления МЧС, увидеть фотовыставку стильных велосипедистов, посмотреть кино.

Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси организовал тест-драйв электроскутеров собственного производства. "Электротранспорт становится все более популярным в Европе. Мы изготовили 10 опытных образцов, предлагаем всем желающим протестировать новинку. Рассчитываем к следующему сезону наладить серийное производство, открыть пункт проката в Ботаническом саду", - рассказал заместитель генерального директора предприятия Денис Патоцкий.

"Очень необычно, - поделился впечатлениями после поездки минчанин Дмитрий Бондарь.- Я привык кататься на велосипеде, а тут и посадка, и управление другие. Колеса интересные. Хорошая альтернатива велодвижению, но, мне кажется, нужно проработать правила эксплуатации подобной техники. Скорость достаточно высокая. Кроме того, электроскутер тяжелее велосипеда. Ехать по тротуару может быть опасно".

Сегодня Дмитрий поддержал акцию и приехал на праздник без автомобиля, но полностью отказаться от него пока не готов. "Для меня велосипед - развлечение по выходным дням. С женой любим велопокатушки по нестандартным местам. Здорово выехать за город, проехать по какой-нибудь деревне, красивому лесу, насладиться свежим воздухом".

Недалеко от сцены установили таромат. Устройство со странным названием широко используется во многих странах мира, но для Беларуси в новинку. Секрет прост: за пустые стеклянные, пластмассовые бутылки или жестяные банки автомат выдает чек. Билетики участвовали в розыгрыше призов. Развлечение особенно пришлось по вкусу детям.

К сожалению, в полной мере насладиться предлагаемыми развлечениями помешали дождь и ветер, о которых синоптики предупреждали накануне. Пережидая непогоду, горожане спрятались под козырек Национального художественного музея. В их числе был и минчанин Алексей с сыном Егором. "Мы были на спектакле в театре юного зрителя. Узнали из интернета, что в городе проводится такое мероприятие, подумали, почему бы не заглянуть. Побывали в машине-перевертыше, хотели еще на электроскутере прокатиться, но не успели. В прошлом году тоже приходили на акцию, погода получше была", - огорчился он.

"А я шел мимо в роддом к своей девушке, она вчера родила сына, - поддержал беседу Владимир Назаренко. - Уже минут 15 стою. Концерт хороший, проводятся конкурсы, участвует много людей".

Немного прояснилось только к открытию акции. "Мне приятно видеть улицу Ленина без машин. Так она выглядит намного лучше, - отметила постоянный представитель Программы развития ООН Иоанна Казана-Вишневецкий. - Минск - город европейский, впечатляет протяженными велосипедными дорожками. Иностранцам очень приятно здесь находиться. Радует, что инициатива Европейской недели мобильности развивается. В 2016 году в ней участвовало только три белорусских города, сейчас - 68".

Иоанна Казана-Вишневецкий подчеркнула, что идея "Дня без автомобиля" тесно связана с Целями устойчивого развития - сократить до 2030 года вдвое число смертей и травм от автомобильных аварий. В свою очередь заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель добавил, что цель акции - обратить внимание на загрязнение воздуха. "В республике в этом направлении проводится огромная работа, разрабатываются программы по созданию веломаршрутов, строятся велодорожки, заправки для электротранспорта. Думаю, что в ближайшем будущем акция сменит название на "День без автомобиля с двигателем внутреннего сгорания", - пошутил он.

Городской экологический праздник завершился в 21.00 парадом светящихся велосипедов. Любители двухколесного транспорта прокатились от ул. Ленина до Национальной библиотеки.

(Фото Оксаны Манчук)

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Максим ГУЧЕК, Оксана МАНЧУК, Никита Юшкевич

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