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РЕПОРТАЖ: Дождь подождет - Витебск фестивалит

Регионы 15.07.2018 | 20:15
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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На удивление жителей и гостей города витебская традиция с обязательным дождем во время "Славянского базара" хоть и подтвердилась, но не в таких масштабах, как в прошлом году. Корреспонденты БЕЛТА в непривычно жаркий день для этого форума прошлись по фестивальным маршрутам Витебска.На площади Свободы звонкие голоса женщин и звуки баяна напоминают всем о народной составляющей "Славянского базара". Остроумные частушки веселят зрителей, сидящих под навесами, а музыканты страдают от жары. Тем не менее, по задору исполнительниц видно, что сил хватит надолго. Рядом со сценой размещены некоторые подворья районов Витебской области.

По улице Суворова традиционно расположились картинные галереи, сувенирные лавки и др. Здесь художники пишут портреты. Малыши охотно садятся напротив взрослых, которые им рисуют на щеках любимых героев мультфильмов. Рядом недавно установленная скульптура витебского великана, притягивает внимание прохожих. И единицы не останавливаются, чтобы сфотографироваться с ним.

В этом году представлено много одежды с национальной символикой и аксессуаров. Так, возле ратуши украинцы из Ивано-Франковска продают свои вышиванки. Практически все они ручной работы.

"Приезжаем не первый год в Витебск. Недавно узнали, что в Беларуси проходил День вышиванки. А нам в этом плане есть что показать. Представляем одежду для взрослых и детей. Привезли около 160 моделей только женских рубашек. Это выставка-ярмарка, поэтому есть и эксклюзивные варианты вышиванок", - пояснила продавец Елена Бильчак.

Возле Воскресенского собора и памятника князю Ольгерду на ул. Толстого по характерным кругам собравшихся людей становится понятно - здесь что-то происходит. Где-то танцуют брейк, на другой площадке бойкая женщина в национальном украинском костюме развлекает публику постарше, рассказывая анекдоты про свекровей, учит, как приготовить настоящий борщ. Люди не успевают посмеяться, как она командует своему коллективу начинать песню про свекровь. Ее припев из всем известной итальянской песни публика подхватывает: "Ma ma ma Mamma Maria". Возле памятника Пушкину сегодня девушкам везет: асфальт, на котором они танцуют, сухой (в отличие от вчерашнего дня).

Недалеко от Пушкинского моста очередь к точке с едой, которую готовят литовцы. Здесь и сладкие вкусности, и блюда посытнее. Особенно, говорят гости, лучше всех расходятся картофельные чипсы на палочке и халва ручной работы.

Возле витебского театра имени Якуба Коласа вновь подворья районов Витебской области. За мостом через Западную Двину слева раскинулся "Задзвінскі кірмаш".

Народные умельцы презентуют свою продукцию. Из рядов с глиняными свистульками и различными украшениями выделяется палатка с деревянными рыбками. Ремесленник из Гомеля Владимир Кончиц рассказывает, что этим ремеслом стал заниматься 10 лет назад.

"Все делаю сам. Берется сухое дерево, лобзиком вырезается нужный контур, затем стамеской убираю лишнее, шлифую и отдаю художникам для оформления", - делится спецификой работы Владимир.

Мужчина добавляет, что продажи идут. Но тут, как на рыбалке, нужно ждать своего клиента - он обязательно подойдет.

Во дворе культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо Витебска "Двина" рядом с палаткой Виталия из Шклова, который занимается художественной ковкой два года, появилось популярное место для фотосессий благодаря его творению - железному дракону. На персонаже сказок около 1700 чешуй.

Пройдя вглубь комплекса, видишь площадку с мастер-классами. Вот, например, умелец вместе с детворой работает на гончарном круге.

Чтобы понять, какие места в Витебске интересуют иногородних и зарубежных гостей, заходим в один из трех туристско-информационных центров - возле ратуши. Волонтеры помогают гостям сориентироваться на фестивале, чтобы те ничего не пропустили. Студент исторического факультета Витебского госуниверситета имени П. Машерова Иван Роговой рассказал: "Предлагаем бесплатные экскурсии, которые разработали мы и отдел спорта и туризма горисполкома. Также распространяем квесты, карты города и различные буклеты. Предоставляем информацию, какие музеи работают, выставки и т.д.", - отметил Иван.

Воскресный день продолжается. И несмотря на прогноз, в Витебске дождь откладывается, потому что город фестивалит!

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора и Александра ХИТРОВА

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Теги
Витебск, погода, праздник, фестиваль
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