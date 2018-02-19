РЕПОРТАЖ: Финансовый стартап от государства: брестчанин получил субсидию и открыл автошколу

Служба занятости Бреста в 2017 году предоставила 55 субсидий на открытие собственного дела. В основном безработные организовали предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг. Женщины, как правило, отдали предпочтение пошиву и ремонту одежды, парикмахерским услугам, обустройству салонов красоты. Большинство мужчин начали бизнес, связанный с ремонтом бытовой техники, мебели, выполнением отделочных работ. Среди получателей субсидий были и те, кто выбрал необычное направление. Например, Евгений Литовчик воспользовался финансовой поддержкой государства, чтобы открыть в родном городе автошколу. На одном из занятий побывали корреспонденты БЕЛТА.

По профессии Евгений инженер-механик, имеет многолетний опыт в этой сфере. Он успел поработать преподавателем в автошколе, заместителем директора и даже руководителем учебной организации. По его словам, впервые задумался об организации собственного дела 10 лет назад, но тогда не был готов морально. Окончательно решение созрело в прошлом году. "Узнал, что государство оказывает содействие начинающим предпринимателям. Посчитал, что хорошее подспорье. Конечно, субсидии не хватит для открытия автошколы, но достаточно для старта", - рассказывает свою историю брестчанин.

Мужчина отправился в службу занятости и написал заявление на получение субсидии. Там же специалисты подсказали, что нелишним будет пройти курсы по основам предпринимательской деятельности. Евгений Литовчик прислушался к совету. Говорит, что изучил азы налогообложения, ведения бизнеса, получил помощь при составлении технико-экономического обоснования своего проекта. Параллельно мужчина занимался поиском арендного помещения. С момента постановки на учет до открытия нового предприятия прошло чуть больше двух месяцев.

"Получив деньги на расчетный счет, я зарегистрировал юридическое лицо, приобрел необходимое оборудование. Нужно было взять в штат главного бухгалтера и мастера производственного обучения. Сейчас у меня трудоустроено семь человек. В ближайшее время беру еще одного, две вакансии появятся в марте. Планы амбициозные: в перспективе планирую открыть филиалы в регионах", - отметил директор частного предприятия.

С организацией собственного дела жизнь Евгения Литовчика изменилась, от работы он стал получать гораздо больше удовольствия. "Мне нравится управлять автомобилем, учить этому других и делиться опытом. Зная эту кухню не понаслышке, я стремлюсь создать автошколу своей мечты", - подчеркнул он.

Мужчина умышленно отказался от парт и оформил учебный класс в виде конференц-зала. Это позволяет создать доверительную обстановку, проводить занятия в интерактивной форме. Например, во время темы "Проезд перекрестков" с помощью стульев имитируется дорожная обстановка, что помогает курсантам отработать варианты движения.

"Мы ставим перед собой задачу подготовить курсантов к уверенному участию в дорожном движении, безаварийному вождению. Получить права - полдела, но для многих они становятся самоцелью. Однако после этого выпускники столкнутся с реальностью на дороге, которая зачастую непредсказуема и не терпит ошибок", - считает собеседник. Тут же он выдает лайфхак. Специалист рекомендует записываться в автошколу в осенне-зимний период. Тогда инструктор сможет на практике показать, как эффективно действовать в сложных погодных условиях.

На взгляд Евгения Литовчика, для улучшения качества подготовки водителей необходимо использовать новые методы. Поэтому он постарался, чтобы его автошкола стала резидентом Брестского научно-технологического парка. Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность разработать и внедрить инновационную систему обучения. Проект включает несколько составляющих: создание образовательной платформы для дистанционного обучения, программы с использованием виртуальной реальности, а также симулятора для автотренажера.

Согласно установленным требованиям, получатель субсидии должен заниматься предпринимательской деятельностью в течение года. Такая финансовая поддержка и призвана обеспечивать занятость, но некоторым людям она создает возможности для развития дела всей жизни. Похоже, наш герой из их числа.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-