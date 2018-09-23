РЕПОРТАЖ: Формула счастья креативного возраста

Агроусадьба "Серая шейка" 23 сентября стала центром проведения республиканского фестиваля с участием пожилых людей "Креативный возраст" в Могилевской области. Здесь собрались те, кто живет полноценной яркой жизнью, учат других жизнелюбию и оптимизму. Многие из них себя не считают даже пожилыми. Не случайно говорят, что для каждого момент перехода от молодости к старости, индивидуален. Корреспонденты БЕЛТА попробовали заглянуть в свое будущее и узнать в чем все же формула счастья в старшем возрасте.

Само то, что такое большое количество людей приехало из разных районов Могилевщины на фестиваль, говорит о том, что люди старшего возраста легки на подъем, у них есть общие интересы и большие планы на будущее. На фестивальной площадке в живописном уголке Могилевского района на берегу Днепра возле д. Полыковичи развернулось множество тематических площадок с различными тренингами и мастер-классами, развлекательные и обучающие тематические зоны. Чтобы посетить каждую и пообщаться со всеми участниками и дня, пожалуй, не хватило бы.

Литературной гостиной на фестивале заведовала могилевская поэтесса, председатель волонтерского отряда "Милосердие" Октябрьской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Анастасия Кононкова. Она знакомит со своими произведениями, декламирует стихи коллег по творческому цеху и с юношеским запалом рассказывает о волонтерской деятельности. Женщина не скрывает, что ей уже исполнилось 82, а ее стихи напечатаны в 19 сборниках поэзии, причем следующий выйдет буквально на следующей неделе.

Волонтер центра социального обслуживания населения Октябрьского района после выхода на пенсию даже не подозревала, что ее жизнь так круто измениться. Начав заниматься в центре на курсах компьютерной грамотности, она увлеклась еще и хендмейдом - процессом создания вещей ручной работы. А теперь не только сама их делает, но и обучает этому всех желающих. Великолепные цветочные букеты сегодня она сделала из подручных средств - осенних листьев. «Это направление (хендмейд) сегодня очень популярно. Поскольку такие изделия не требуют практически никаких затрат и получаются очень красивыми, - отметила мастер. - Их не стыдно подарить в качестве сувениров гостям, близким и родным. Вот такой букетик из розочек (чтобы он лучше сохранился и равномерно высох, его обрабатывают подсолнечным маслом или лаком для волос) будет радовать своей красотой всю зиму».

Самая большая группа поклонников - в тематической зоне ЗОЖ Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста: мастер-классы по обучению навыкам первой помощи, различным дыхательным гимнастикам, снятию стресса. Но особой популярностью пользуется скандинавская ходьба. Лидер инициативной группы "Новошаг" и специалист по социальной работе Горецкого районного центра социального обслуживания Людмила Кравцова, рассказала, что рамках инициативы "Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни" (проект реализован БОКК при поддержке Швейцарского Красного Креста в партнерстве с Минздравом) за последние три года в Горках обучение скандинавской ходьбе прошли более 300 человек. "Нами также создана экологическая тропа "Красота Горецкого края", на которой работает шесть тематических станций и пункт ЗОЖ, где волонтеры проводят тренинги по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому питанию", - рассказала она.

Чтобы не отстать от других участников праздника, пробую свои силы в креативном мастер-классе — по изготовлению игрушек из носков. Под руководством доцента кафедры безопасности жизнедеятельности Белорусско-Российского университета (Могилев) и члена общественного объединения "Экопроект" Анны Скриган, пытаюсь сделать из вязаного белого носочка японского снеговичка. Но патриотический настрой в Год малой родины все же побеждает - в очумелых ручках как-то сам по себе рождается белорусский заяц- беляк…

Творческая концертная программа фестиваля также изобилует талантами. С импровизированной сцены, в которую превратили небольшой пирс на местном озере, звучит фольклор, эстрада, романсы, басни, стихи, авторская песня, инструментальная музыка. Фору знаменитым российским Бурановским бабушкам мог бы запросто дать фольклорный ансамбль "Крынічанька" Полыковичского сельского Дома культуры. Примечательно, что самой молодой его участнице исполнилось всего-то 88 лет.

И какой же праздник без кулинарных изысков. Здесь отличились агроусадьбы Могилевского района, входящие в туристический кластер "Край животворных криниц". Живая очередь выстроилась к огромному 200-литровому котлу усадьбы "У Князева в Любуже". Ее хозяин Александр Сергеевич лично готовил блюдо из криничной воды и отборного карпа, а по ходу презентовал экотуры по Могилевщине с посещением знаковых источников. Ну, а хозяева праздника, Светлана и Сергей Маханьковы (агроусадьба "Серая Шейка"), угощали гостей шурпой, вкуснейшими блинами с различными начинками и пирогами.

"Этим мероприятием мы хотим показать огромный потенциал людей "возраста счастья". Сегодня на фестивале, как и в других регионах страны, они делились своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Наша цель - показать, что люди третьего возраста востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием", - отметила специалист Белорусского общественного объединения "Отдых в деревне" Елена Ветрова.

Фестиваль в Могилевской области, хоть и был первым блином, но все же удался. Главное, что мероприятие вызвало неподдельный интерес, было полезным, а его гости получили не только массу знаний и умений, но смогли себя проявить и зарядиться надолго положительной энергией и хорошим настроением. В следующем году организаторы обещают сделать праздник еще более ярким и креативным. Ну, а мы в свою очередь, сделали вывод, что главное формула счастья для людей старшего возраста жить так, чтобы не хватало времени.

Фестиваль, приуроченный ко Дню пожилого человека и Году малой родины 23 сентября прошел в семи регионах Беларуси на базе агроусадеб. Организатором фестиваля является Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне" при поддержке Белорусского общества Красного Креста, Министерства труда и социальной защиты и Министерства информации Беларуси.

Сергей Кулягин, Фото Олега Фойницкого

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