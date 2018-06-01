РЕПОРТАЖ: Где родился, там и пригодился, или Как жители Столбцовского района развивают малую родину

Столбцовский район расположен в западной части Минской области. Сегодня здесь проживают более 39 тыс. человек. Известных уроженцев региона знают все: в деревне Акинчицы родился классик белорусской литературы Якуб Колас, деревня Янковичи - родина прозаика и переводчика Генриха Далидовича, из Николаевщины родом писатель и публицист Язеп Лесик… А кто прославляет и развивает район сегодня? Чтобы узнать об этом, корреспондент БЕЛТА отправилась в пресс-тур по Столбцовщине.

"Наш район богат природными ресурсами, землей, но самая главная наша ценность - это люди", - встречает журналистов председатель Столбцовского райисполкома Юрий Горлов. Свои слова он подтверждает фактами. К примеру, в 2017 году получено 91 тыс. т молока - это самый высокий показатель за всю историю района. А Новосверженский лесозавод раньше перерабатывал 19 тыс. т пиловочных материалов в год, а сейчас приближается к 80 тыс. т.

Развивается и социальная сфера района. Журналистам показали, как организована медицинская помощь в Столбцовской центральной районной больнице. Построенное еще в 1980-х годах учреждение здравоохранения в прошлом году преобразилось, сделали ремонт в терапевтическом корпусе.

По словам главврача учреждения здравоохранения Светланы Глебко, была проведена серьезная работа. "Сегодня к услугам пациентов комфортные палаты, уютные кабинеты специалистов, просторные светлые коридоры, а также кедровая бочка, кислородные коктейли, массажное кресло, зона Wi-Fi…. Сейчас идет ремонт в инфекционном корпусе, в планах открыть новое приемное отделение", - рассказала она.

При ремонте больницы действительно продумали каждую мелочь. Например, позаботились о маленьких пациентах. Сегодня в педиатрическом отделении вместо привычных белых жалюзи на окнах "разместили" радугу, оформили в ярких тонах интерьеры палат, в комнате отдыха всегда можно найти игрушки и развивающие игры.

Следующий пункт программы пресс-тура - предприятие по производству холодильного оборудования для крупнейших торговых сетей Беларуси и России СООО "Фреор Рефригерайшн". Ориентированная на экспорт и замещение импорта белорусско-литовская компания была создана одним из местных жителей в 2010 году.

"Я родился и живу в Столбцах. С 1998 года прошел путь от наемного менеджера до управляющего компанией. А когда накопил капитал и опыт, решил попробовать себя в бизнесе", - вспоминает генеральный директор предприятия Юрий Звыцевич.

Сейчас здесь трудоустроены 100 человек, привлекаются и сезонные рабочие. По словам гендиректора, большинство - с высшим образованием. С современным оборудованием сотрудники больше работают головой, чем руками: производство идет в автоматическом режиме, точность работы станков превосходит способности человека, что гарантирует качество. Заказ выполняют индивидуально согласно пожеланиям клиентов: подбираются цвет, тип, аксессуары, технические решения, хладогент.

На предприятии уделяют большое внимание здоровому образу жизни работников. Здесь предусмотрено премирование некурящих сотрудников и тех, кто следит за своим здоровьем. Кроме того, предусмотрены бонусы к праздникам и в честь рождения детей.

В числе ведущих предприятий региона также мясокомбинат группы компаний "Галерея вкуса". Как рассказал директор предприятия Александр Скрипко, производство начиналось с арендованной птицефермы. Около пяти лет здесь выращивали птицу, потом начали перерабатывать полученное сырье. "Нашему предприятию уже 15 лет. Сегодня мы на 100% перерабатываем то мясо, которое производим. С 2013 года СЗАО "Агрокомбинат "Колос" отказалось от использования антибиотиков при выращивании птицы и было внесено в список предприятий, являющихся сырьевой зоной для производства мясных продуктов для питания детей от трех лет. А да года назад начали выращивать утку породы мулард, суточных утят которой специально доставляем из Франции", - рассказал он.

За качество продукции предприятия отвечает штат - 600 человек. В цехах мясокомбината прохладно, температура варьируется от 4 до 6 градусов выше нуля. Смена длится восемь часов, каждые два часа - перерыв. По словам руководителя, холод не пугает сотрудников. Люди с готовностью идут работать на мясокомбинат. Приходят и молодые специалисты, которых здесь обучают и заинтересовывают. Как правило, человек определяется, подойдут ли ему условия труда, уже в течение первых трех месяцев.

Столбцовскому району есть что показать и туристам. Пример тому - костел Святого Иосифа в деревне Рубежевичи в стиле неоготики. Идея построить католический храм появилась еще в 1866 году у местного жителя Антонио Тура. Строительство велось в 1906-1910 годах за счет пожертвований небезразличных граждан, каждый день здесь трудились около 100 человек, 50 каменотесов, 6 конных кранов.

Сегодня храм привлекает и впечатляет даже бывалых туристов. Выделяется главный алтарь с бронзовой статуей Иисуса Христа. Еще одна выдающаяся икона - изображение Божией Матери Остробрамской, которая подарена приходу матерью Янки Купалы Бенигной Волосевич. С 1928 года есть в костеле и свой орган с 20 регистрами и 820 трубами.

Вторая достопримечательность деревни - парк камней, созданный в 2006 году к 100-летию со дня закладки первого камня под строительство костела. На площадке рядом с храмом разместили 46 камней, олицетворяющих 46 деревень, которые относились к приходу костела Святого Иосифа. Валуны соединены между собой дорожками, все они ведут к кресту - символу веры.

Еще одна гордость района - парк-музей интерактивной истории Сула, расположенный в 49 км от столицы. К слову, туристическим объектом парк стал не так давно. С 1774 до 1939 год усадьбой владели четыре поколения Ленских. С течением времени комплекс значительно разрушился. Только в 2006 году были начаты реставрационные работы, которые продлились шесть лет. В 2012-м парк интерактивной истории Сула открыл свои ворота.

Первым посетителей встречает Сульский замок, построенный по всем фортификационным технологиям средних веков. Продолжая прогулку по вымощенной дороге, можно увидеть стоянки древнего человека - небольшие хижины, покрытые кожами коров. На площадке славянских культов представлен пантеон богов, главный среди которых - Род. Рядом расположились домик ведуньи-знахарки и славянское капище.

Окунуться в атмосферу средних веков можно в "Панскiм маентку". Роскошная королевская ассамблея, украшенная доспехами, трофеями с охоты и боев позволяет ощутить себя гостем той эпохи.

С историческими событиями XIX века знакомит "Беларускае мястэчка". О культурной и общественной жизни предков расскажут кукольный театр, музей ткачества и еврейский дом Моисея Березовича.

Как показывает пример Столбцовского района - современного и привлекательного, сделать его таким удалось благодаря небезразличным людям, каждый из которых внес свой вклад в развитие малой родины.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

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