Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 июня 2018, Пт
+14°C
Ясно EUR 2.3538
USD 2.0123
RUB 3.2422
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о расходах на армию: на безопасность тратить будем столько, сколько нужно
Президент
Десятки мероприятий пройдут в Международный день защиты детей по всей Беларуси
Общество
Совет глав правительств СНГ пройдет сегодня в Душанбе
Политика
"Евроопт" открыл свой 600-й торговый объект
Общество
В Беларуси усовершенствуют механизм упрощенной системы налогообложения
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТОФАКТ: Выпускной экзамен по математике в Глубокской СШ №2
09:46 Регионы
Совмин определил порядок деятельности в Беларуси представительств иностранных организаций
09:41 Общество
Арабская принцесса снялась для Vogue за рулем авто
09:37 Калейдоскоп
Автомобиль в Манчестере въехал в толпу, шесть человек ранены
09:19 В мире
Премию за победу в областном соревновании в Барановичах направили на детские площадки
09:16 Регионы
В Мексике объявлен режим ЧП из-за аномальной жары
09:04 В мире
Участникам "Мотольской регаты" предстоит пройти по лабиринтам из камышей
09:00 Регионы
Баскетболисты казанского УНИКСа последними вышли в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ
08:52 Спорт
"Зарница" соберет в Жлобинском районе лучших юных армейцев Гомельской области
08:42 Регионы
Столичным дерби "Динамо" - "Минск" откроется десятый тур футбольного чемпионата Беларуси
08:34 Спорт
В Минске началась продажа кваса из автоцистерн
08:21 Регионы
Гродно принимает фестиваль национальных культур
08:16 Культура
Открытый турнир среди спасателей пройдет в Новополоцке
08:06 Регионы
РЕПОРТАЖ: Где родился, там и пригодился, или Как жители Столбцовского района развивают малую родину
08:00 Регионы
Футболисты сборной Украины сыграли вничью с марокканцами в товарищеском матче
07:59 Спорт
Акцию #Театрдетям проведут в Бресте
07:44 Регионы
Десятки мероприятий пройдут в Международный день защиты детей по всей Беларуси
07:32 Общество
Белорусский специалист Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера ФК "Анжи"
07:18 Спорт
Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах
07:13 Общество
В Беларуси меняются цены на некоторые марки сигарет
07:05 Общество
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Год малой родины Год малой родины
События в Украине События в Украине
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Где родился, там и пригодился, или Как жители Столбцовского района развивают малую родину

Регионы 01.06.2018 | 08:00
Год малой родины Новости темы Год малой родины
Другие темы

Столбцовский район расположен в западной части Минской области. Сегодня здесь проживают более 39 тыс. человек. Известных уроженцев региона знают все: в деревне Акинчицы родился классик белорусской литературы Якуб Колас, деревня Янковичи - родина прозаика и переводчика Генриха Далидовича, из Николаевщины родом писатель и публицист Язеп Лесик… А кто прославляет и развивает район сегодня? Чтобы узнать об этом, корреспондент БЕЛТА отправилась в пресс-тур по Столбцовщине.

"Наш район богат природными ресурсами, землей, но самая главная наша ценность - это люди", - встречает журналистов председатель Столбцовского райисполкома Юрий Горлов. Свои слова он подтверждает фактами. К примеру, в 2017 году получено 91 тыс. т молока - это самый высокий показатель за всю историю района. А Новосверженский лесозавод раньше перерабатывал 19 тыс. т пиловочных материалов в год, а сейчас приближается к 80 тыс. т.

Развивается и социальная сфера района. Журналистам показали, как организована медицинская помощь в Столбцовской центральной районной больнице. Построенное еще в 1980-х годах учреждение здравоохранения в прошлом году преобразилось, сделали ремонт в терапевтическом корпусе.

По словам главврача учреждения здравоохранения Светланы Глебко, была проведена серьезная работа. "Сегодня к услугам пациентов комфортные палаты, уютные кабинеты специалистов, просторные светлые коридоры, а также кедровая бочка, кислородные коктейли, массажное кресло, зона Wi-Fi…. Сейчас идет ремонт в инфекционном корпусе, в планах открыть новое приемное отделение", - рассказала она.

При ремонте больницы действительно продумали каждую мелочь. Например, позаботились о маленьких пациентах. Сегодня в педиатрическом отделении вместо привычных белых жалюзи на окнах "разместили" радугу, оформили в ярких тонах интерьеры палат, в комнате отдыха всегда можно найти игрушки и развивающие игры.

Следующий пункт программы пресс-тура - предприятие по производству холодильного оборудования для крупнейших торговых сетей Беларуси и России СООО "Фреор Рефригерайшн". Ориентированная на экспорт и замещение импорта белорусско-литовская компания была создана одним из местных жителей в 2010 году.

"Я родился и живу в Столбцах. С 1998 года прошел путь от наемного менеджера до управляющего компанией. А когда накопил капитал и опыт, решил попробовать себя в бизнесе", - вспоминает генеральный директор предприятия Юрий Звыцевич.

Сейчас здесь трудоустроены 100 человек, привлекаются и сезонные рабочие. По словам гендиректора, большинство - с высшим образованием. С современным оборудованием сотрудники больше работают головой, чем руками: производство идет в автоматическом режиме, точность работы станков превосходит способности человека, что гарантирует качество. Заказ выполняют индивидуально согласно пожеланиям клиентов: подбираются цвет, тип, аксессуары, технические решения, хладогент.

На предприятии уделяют большое внимание здоровому образу жизни работников. Здесь предусмотрено премирование некурящих сотрудников и тех, кто следит за своим здоровьем. Кроме того, предусмотрены бонусы к праздникам и в честь рождения детей.

В числе ведущих предприятий региона также мясокомбинат группы компаний "Галерея вкуса". Как рассказал директор предприятия Александр Скрипко, производство начиналось с арендованной птицефермы. Около пяти лет здесь выращивали птицу, потом начали перерабатывать полученное сырье. "Нашему предприятию уже 15 лет. Сегодня мы на 100% перерабатываем то мясо, которое производим. С 2013 года СЗАО "Агрокомбинат "Колос" отказалось от использования антибиотиков при выращивании птицы и было внесено в список предприятий, являющихся сырьевой зоной для производства мясных продуктов для питания детей от трех лет. А да года назад начали выращивать утку породы мулард, суточных утят которой специально доставляем из Франции", - рассказал он.

За качество продукции предприятия отвечает штат - 600 человек. В цехах мясокомбината прохладно, температура варьируется от 4 до 6 градусов выше нуля. Смена длится восемь часов, каждые два часа - перерыв. По словам руководителя, холод не пугает сотрудников. Люди с готовностью идут работать на мясокомбинат. Приходят и молодые специалисты, которых здесь обучают и заинтересовывают. Как правило, человек определяется, подойдут ли ему условия труда, уже в течение первых трех месяцев.

Столбцовскому району есть что показать и туристам. Пример тому - костел Святого Иосифа в деревне Рубежевичи в стиле неоготики. Идея построить католический храм появилась еще в 1866 году у местного жителя Антонио Тура. Строительство велось в 1906-1910 годах за счет пожертвований небезразличных граждан, каждый день здесь трудились около 100 человек, 50 каменотесов, 6 конных кранов.

Сегодня храм привлекает и впечатляет даже бывалых туристов. Выделяется главный алтарь с бронзовой статуей Иисуса Христа. Еще одна выдающаяся икона - изображение Божией Матери Остробрамской, которая подарена приходу матерью Янки Купалы Бенигной Волосевич. С 1928 года есть в костеле и свой орган с 20 регистрами и 820 трубами.

Вторая достопримечательность деревни - парк камней, созданный в 2006 году к 100-летию со дня закладки первого камня под строительство костела. На площадке рядом с храмом разместили 46 камней, олицетворяющих 46 деревень, которые относились к приходу костела Святого Иосифа. Валуны соединены между собой дорожками, все они ведут к кресту - символу веры.

Еще одна гордость района - парк-музей интерактивной истории Сула, расположенный в 49 км от столицы. К слову, туристическим объектом парк стал не так давно. С 1774 до 1939 год усадьбой владели четыре поколения Ленских. С течением времени комплекс значительно разрушился. Только в 2006 году были начаты реставрационные работы, которые продлились шесть лет. В 2012-м парк интерактивной истории Сула открыл свои ворота.

Первым посетителей встречает Сульский замок, построенный по всем фортификационным технологиям средних веков. Продолжая прогулку по вымощенной дороге, можно увидеть стоянки древнего человека - небольшие хижины, покрытые кожами коров. На площадке славянских культов представлен пантеон богов, главный среди которых - Род. Рядом расположились домик ведуньи-знахарки и славянское капище.

Окунуться в атмосферу средних веков можно в "Панскiм маентку". Роскошная королевская ассамблея, украшенная доспехами, трофеями с охоты и боев позволяет ощутить себя гостем той эпохи.

С историческими событиями XIX века знакомит "Беларускае мястэчка". О культурной и общественной жизни предков расскажут кукольный театр, музей ткачества и еврейский дом Моисея Березовича.

Как показывает пример Столбцовского района - современного и привлекательного, сделать его таким удалось благодаря небезразличным людям, каждый из которых внес свой вклад в развитие малой родины.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Минская область, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3538 BYN 2.349 BYN 2.358 BYN
USD
2.0123 BYN 2.01 BYN 2.018 BYN
RUB
3.2422 BYN 3.22 BYN 3.243 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко потребовал объяснить причины всплеска неуставщины в армии
Все видео

Фотоновости

Выпускные экзамены начались в белорусских школах
Все фото

Инфографика

1 июня - Международный день защиты детей На 1 января 2018 года в Беларуси проживали 1865 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%).
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко потребовал объяснить причины всплеска неуставщины в армии
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил
Лукашенко о расходах на армию: на безопасность тратить будем столько, сколько нужно
Политика
Фото из архива Совет глав правительств СНГ пройдет сегодня в Душанбе
Беларусь и ЕС выступают за сохранение плана по укреплению региональной и глобальной безопасности
Макей и Могерини договорились ускорить переговоры по приоритетам партнерства ЕС и Беларуси
Экономика
Фото из архива Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился
Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Победителями конкурса "Лучший экспортер 2017 года" стали 22 предприятия
Происшествия
Фото из архива Генпрокуратура выявила в системе Минэнерго нарушения антикоррупционного законодательства
В Минске водитель легковушки сбил на переходе женщину с ребенком
На борисовском полигоне бытовых отходов второй раз за сутки произошел пожар
Общество
Поможем случиться чуду вместе с Visa от Белинвестбанка
Юбилейную 50-ю квартиру от "Евроопт" выиграл начальник ГАИ Минского района Иван Кузьменко. "Жилплощадь расширили - теперь можно и семью расширить!"
Совмин определил порядок деятельности в Беларуси представительств иностранных организаций
Спорт
Алина Талай. Фото из архива БФЛА Алина Талай обновила рекорд Беларуси в беге на 100 м с барьерами
Баскетболисты казанского УНИКСа последними вышли в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ
Столичным дерби "Динамо" - "Минск" откроется десятый тур футбольного чемпионата Беларуси
Технологии
Фото НАСА НАСА запустило виртуальные туры по экзопланетам
В Уганде ввели налог на пользование соцсетями
Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" пока находится на самой ранней стадии разработки
Культура
Фото из архива Гродно принимает фестиваль национальных культур
Ансамбль "Сябры" выступит на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии
"Беларусь 3" покажет национальный фестиваль песни и поэзии "Молодечно"
В мире
На месте происшествия. Фото The Telegraph Автомобиль в Манчестере въехал в толпу, шесть человек ранены
В Мексике объявлен режим ЧП из-за аномальной жары
Джузеппе Конте официально согласился возглавить правительство Италии
Калейдоскоп
Гороскоп на июнь 2018 года
Названы лучшие сериалы 2018 года
Арабская принцесса снялась для Vogue за рулем авто
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 4 июня, 10:00 Государственная политика в области охраны окружающей среды Пресс-конференция Игорь Карпенко,
Владимир Карпович,
Павел Лис 1 июня, 10:00 Новое соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и МТС по реализации совместных образовательных проектов Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая Лучшая баскетболистка Беларуси станет лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия