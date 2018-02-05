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РЕПОРТАЖ: Главное - людям помочь

Регионы 05.02.2018 | 19:38

У каждой профессии своя романтика и свои образы. Когда речь заходит об участковых, в первую очередь в памяти всплывает легендарный сельский участковый Анискин, герой известного советского фильма. Корреспондент БЕЛТА решила выяснить, насколько сложная работа у современных Анискиных, для чего напросилась в напарники к участковым Витебского РОВД Михаилу Невдаху и Максиму Жижову.

Старший участковый Михаил Невдах служит на своем участке уже 13 лет. Досконально знает территорию и ее жителей. Вспоминает, что, когда пришел на эту работу в начале 2000-х, на участке (а это примерно 1,5 тыс. населения) за год регистрировалось около 120 преступлений, в последнее время - примерно 30. И это как раз тот случай, когда цифры говорят сами за себя.

Витебский район довольно большой, со своими особенностями. Здесь много дачных поселков, да и просто летних домов, которые хозяева с осени до весны оставляют без присмотра. Этим часто пользуются любители легкой наживы, поэтому с открытием дачного сезона милиция засыпана заявлениями о кражах. Близость большого города обуславливает и большую миграционную преступность - правонарушения совершают заезжие гастролеры. Раскрыть такие преступления сложнее.

Пока едем от одной деревушки к другой, интересуюсь у Михаила Невдаха, что самое трудное в работе участкового. "Самое сложное - это наладить контакт с людьми. Я думаю, что участковых надо специально обучать мастерству коммуникации. В нашем деле от этого зависит 50-80% успеха. Важно найти подход к каждому человеку. Если бы эту психологию общения преподавали, было бы гораздо легче работать", - считает собеседник. Забегая вперед, по собственным наблюдениям могу сказать, что Михаил Михайлович - мастер коммуникации, находит общий язык с разными категориями людей.

Максим Жижов участковым стал не так давно, в 2015 году. Милиционером мечтал быть с детства. Говорит, что ключевую роль в выборе жизненного пути сыграла все та же романтика, которой были пропитаны фильмы и литература. Что такое настоящая милицейская работа, понял лишь тогда, когда учеба сменилась практикой. "В Академии МВД сначала учился на оперативного работника, ближе к завершению был подан запрос в Витебскую область (я родом из Витебска), и выяснилось, что не хватает участковых. Тогда меня и переквалифицировали. И сейчас я нисколько об этом не жалею - это хорошая школа жизни. Если справишься с работой участкового, то, значит, сможешь быть и оперативником, и инспектором", - убежден молодой человек.

"По мне лучше работы нет, - присоединяется к разговору Михаил Невдах. - Я начинал службу в спецназе, были и другие подразделения. Работа участкового интересная, здесь живое общение с людьми, каждый день что-то новое. А главное - есть реальная возможность помочь людям: правонарушителя найдешь, дебошира успокоишь или арестуешь на сутки, чтобы беды никакой не случилось, кого-то в ЛТП отправишь для его же пользы и спокойствия родных и соседей. У меня был такой случай, когда направлял в ЛТП мужчину, а он и сам туда стремился (а это редкость). При рассмотрении дела судья, не скрывая удивления, поинтересовался, почему так легко человек соглашается. А он ответил: после разговора с участковым понял, что так будет лучше для всех".

Несмотря на значительный опыт, большой стаж, признание коллег и руководства, самой большой похвалой для Михаила Невдаха были и остаются слова: "Спасибо, Михалыч!", произнесенные жителями его участка. "Есть у меня такой подопечный, который раньше доставлял много хлопот, - приводит очередной пример участковый. - У него были целые серии краж с дач. Сейчас ничего подобного за ним не наблюдается. Находится под превентивным надзором, мы каждый месяц к нему наведываемся, разговариваем, интересуемся, чем живет. Он стал людям помогать - этим на жизнь себе и зарабатывает".

По роду своей деятельности участковым чаще приходится общаться с людьми, ведущими асоциальный образ жизни. Все они хорошо известны, периодически их нужно проверять. Во время нашей поездки один из таких тревожных домов был закрыт на замок. О том, что хозяин требует к себе повышенного внимания милиции, говорит внушительный арсенал пустых бутылок, который хорошо просматривается через окно.

Злоупотребляющие алкоголем люди на особом контроле. Во-первых, они опасны сами для себя - могут отравиться спиртным, замерзнуть или устроить пожар. Во-вторых, такие личности несут угрозу для окружающих: пьяный человек склонен к выяснению отношений и неконтролируемым приступам агрессии. Именно в пьяном угаре совершается львиная доля преступлений, в том числе тяжких. В-третьих, люди во хмелю сами могут стать объектом преступных посягательств.

По словам инспекторов, в работе с этой категорией один из самых действенных способов профилактики - направление в ЛТП. Это решение принимается, если человек не единожды в пьяном виде совершил правонарушение и у него нет медицинских противопоказаний к нахождению в подобном учреждении. "За год с участка в ЛТП направляются не менее четырех человек, как правило, это лица, которые досаждают родственникам. А если такой гражданин живет в многоквартирном доме, то это еще и постоянная головная боль для соседей, - отмечает Михаил Невдах. - Когда человек выходит из ЛТП, мы снова берем его на контроль. Практика показывает, что они продолжают вести такой же образ жизни (это их вполне устраивает). За время службы мы с напарником направили в ЛТП человек 80, из них от силы пять стали на путь исправления и сейчас живут нормальной жизнью". К сожалению, есть здесь и свои рекордсмены. Так, одна из сельчанок умудрялась за год дважды попасть в ЛТП. Молодая еще женщина 1985 года рождения была в этом учреждении пять-шесть раз.

Проведывают участковые и семьи с детьми, особенно те, где матери могут уйти в загул. "Вот, к примеру, у Оксаны двое детей. Она работает на ферме, детей своих любит, заботится, - рассказывает Максим Жижов, пока мы идем к дому. - Но у нее бывали срывы. Если начнет пить, то уходит в запой на несколько дней".

Хозяйка как раз только вернулась с работы. Ответила на все вопросы участковых: в доме прохладно, потому что пока не растопила печь, помощь ей никакая не нужна и т.д.

В таких домах инспекторы внимательно осматривают печки, ведь трещины или иные повреждения опасны для жизни и здоровья жильцов. Если видят, что необходима помощь в ремонте, сообщают в сельсовет.

Звонят участковому за день часто. "Это не только сообщения о правонарушениях, - отмечает Михаил Невдах. - Люди звонят посоветоваться, узнать, как правильно написать заявление (причем в самые разные инстанции), интересуются, где можно выписать дрова, как получить материальную помощь на детей. Даже если соседи затопили квартиру, люди сначала звонят нам. Так что мы такая универсальная служба помощи и информирования. К слову, завтра надо будет заехать по одному звонку: женщина попросила воздействовать на бывшего мужа. Бывшие супруги после развода живут в одной квартире. Женщина купила новую плиту, мужчина ею тоже пользуется, а деньги отдавать не хочет. Помочь людям найти выход из конфликтной ситуации - это тоже наши заботы".

Приходится вести участковым и разъяснительную работу с неплательщиками коммунальных услуг, постоянно контролировать ранее судимых, которые, вернувшись из мест не столь отдаленных, живут вместе с престарелыми родственниками. "Пожилые люди - одна из самых уязвимых категорий, которая нуждается в помощи и защите. Если выявляем факты, что их обижают родственники (к примеру, отнимают деньги), принимаем меры. Пожилых людей может обидеть даже ребенок. Постоянно спрашиваем у бабушек и дедушек, нужна ли им помощь. Заходя в гости, сами оцениваем ситуацию и пишем рапорты о необходимости закрепления социального работника, - рассказывает Михаил Невдах. - Вечером заезжаем на фермы и другие объекты АПК, чтобы убедиться, что там все хорошо. Не секрет, бывают сторожа, которые пьяными спят на рабочих местах. Это тоже зона нашей ответственности".

"Работа участкового в городе и на селе существенно разнится, - замечает Максим Жижов. - В деревнях люди в основном относятся к участковым как к защитникам. В больших городах ситуация другая, там даже двери не открывают. У нас в практике такого, к счастью, не было".

Расставаясь со своими временными напарниками, понимаю, что увиденное - лишь малая толика забот участкового инспектора. Большой пласт работы включают протоколы, отчеты. Но самое главное в их деле - работа с людьми.

Алена ТИХОНОВА,

фото УВД Витебского облисполкома,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Витебск, МВД, репортаж, фоторепортаж
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