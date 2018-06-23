РЕПОРТАЖ: Город на Двине отмечает 1044-й день рождения

Витебск празднует День города. Он посвящен двум важным датам - 1044-летию со дня основания и 74-й годовщине освобождения. С утра внимание витебчан и гостей города привлекала выставка ретроавтомобилей. Желающих сфотографироваться было немало. Но основные мероприятия начались ближе к обеду. Корреспонденты БЕЛТА прогулялись по праздничному Витебску.

В обед сразу на нескольких площадках было многолюдно. На площади Свободы в основном праздновали родители с детьми. Здесь проходила выставка-продажа кондитерских изделий предприятий Беларуси - рай для сладкоежек. Пока была теплая погода, спрос на мороженое не пропадал. Продавцам даже пришлось просить покупателей немного подождать - в определенный момент товар закончился, и ждали машину с мороженым. На площади Победы также хватало детворы на игровых площадках ГАИ и МЧС. Особенно ярким стал конкурс колясок - родители проявили фантазию по полной.

На нижней площадке Летнего амфитеатра цветастый воздушный шар вызывал интерес у горожан любого возраста. Желающие могли на нем подняться на несколько метров. Рядом развернули свои коврики любители йоги - состоялся йога-марафон, организованный отделом спорта и туризма горисполкома и посольством Индии в Беларуси. На площадке были и другие активности: можно было сыграть в шахматы, баскетбол, дартс и бампербол.

Пока многие ждали открытия скульптуры "Витебского великана", делегации иностранных гостей можно было заметить на центральных пешеходных улицах, они рассматривали картины и сувениры. Подойдя ближе к ратуше, гости и представители местной власти возложили цветы к месту казни мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Для них провели небольшой экскурс в историю и представили выставку "Витебск в годы оккупации".

И вдруг на балкон ратуши вышла девушка и начала играть на скрипке - любимом инструменте Марка Шагала. Участники событий не ожидали такого поворота, но с интересом наблюдали за действом. Виртуозная игра на скрипке студентки педагогического факультета ВГУ имени П.Машерова, артистки симфонического оркестра Витебской областной филармонии Натальи Кручковской не оставила равнодушными ни жителей, ни гостей города. Одновременно звучало стихотворение Роберта Рождественского "Марк Шагал", его строка "А вы не из Витебска?" стала крылатой. Арт-акция получила название одной из картин Марка Шагала "Над городом". Впервые она прошла 9 июня. Теперь до конца сентября каждую субботу в 17.30 с ратушного балкона будут звучать музыка и стихи. Многие назвали эту акцию новой фишкой города на Двине.

В парке Фрунзе прошла реконструкция Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года. И, несмотря на дождь, зрителей собралось много. Толпа, наблюдая за тем, как форсировали реку Витьба красноармейцы и как взрывалась пиротехника, с переживанием в голосе вздыхала и волновалась. Организатором выступило Витебское областное объединение военно-исторической реконструкции "Товарищи по оружию". "Витебско-Оршанскую наступательную операцию мы стали реконструировать с 2014 года. Сейчас показали события 26-27 июня 1944 года, когда Витебск контролировала Красная армия. Но группировке немцев удалось вырваться из Витебска. И наш эпизод посвящен тому, как эту группу блокировали, окружили и ликвидировали", - сказал организатор реконструкции Павел Рощин.

Для проведения мероприятия в Витебск приехали клубы реконструкторов не только из Беларуси, но и России. Организаторы планируют в следующем году пригласить таких же увлеченных ребят из Польши и стран Балтии.

После реконструкции можно было посетить интерактивные площадки, ознакомиться с техникой, обмундированием и оружием участников.

К сожалению, погода в празднование Дня города внесла свои коррективы. В руках у людей мороженое сменилось зонтом либо теплым кофе. Тем не менее сегодня в Летнем амфитеатре пройдет торжественное заседание и праздничный концерт "Мой город - моя любовь!". Во время его состоится чествование лауреатов премии "Витебчанин года", вручение грамот Витебского облисполкома.

После 23.00 запланирован показ фильма на фронтальной стене ратуши. Финальным аккордом праздника станет фейерверк и световое шоу.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора и Александра ХИТРОВА