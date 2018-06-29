РЕПОРТАЖ: Инициативы из глубинки: что делает жизнь в Могилевской области ярче и комфортнее

В Могилевской области прошел пресс-тур "Действуем вместе" проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Журналисты местных и республиканских СМИ познакомились с 8 местными инициативами, которые были реализованы в рамках проекта и содействовали объединению усилий активных жителей, органов власти, НГО и бизнеса для решения местных проблем. Корреспондент БЕЛТА тоже убедился, что сельская глубинка не обделена человеческим потенциалом, запалом и энтузиазмом местных жителей, которые стремятся сделать жизнь на малой родине максимально комфортной.

Путешествие началось с Краснопольского района, в котором совсем недавно появилась современно оборудованная гончарная мастерская, в которой местные жители обучаются работе с керамикой. Более 100 человек уже прошли обучение основам гончарного дела, некоторые зарегистрировались как ремесленники и планируют получать доход от продажи керамических изделий. Гончарная мастерская открыта для всех: сюда приходят безработные, женщины в декрете, люди с инвалидностью. У них есть реальная возможность приобрести необходимые навыки, чтобы получать дополнительный доход. Эта инициатива реализована Краснопольским районным историко-этнографическим музеем. Мастерская развернулась в некогда жилом доме в частном секторе райцентра. Здесь благодаря средствам ЕС был сделан ремонт, закуплено необходимое гончарное оборудование, сопутствующий инвентарь и материалы.

"Идея возрождения некогда традиционного для Краснопольского района ремесла витала уже давно. Но приступили мы к ее реализации только в 2017 году, наверное, сошлись звезды, - улыбнулась ремесленник-гончар Александра Черткова. - Сначала мы планировали сделать мастерскую в местном Доме ремесел, но не подошло помещение. А бывший жилой дом с подворьем и хозпостройками оказался как раз тем, что нужно. Ведь здесь есть место для хранения и очистки глины, ее обжига традиционным способом, а также для проведения мастер-классов, тематических экскурсий и праздников, которые мы планируем в ближайшем будущем организовывать".

В мастерской также активно работают с детьми. "Школьники с появлением мастерской проявили огромный интерес к ремеслу и с удовольствием осваивают его основы, - поделилась ремесленник-гончар. - Кроме того, мы разрабатываем экскурсионную программу с элементами интерактива, ознакомлением с процессом гончарства (от заготовки глины до обжига готовых изделий), групповыми и индивидуальными мастер-классами по работе на гончарном круге и ручной лепке из глины".

Ученица 5-го класса местной гимназии Саша Мукалова ходит заниматься в мастерскую всего две недели, но уже успела многое освоить в гончарном деле. Собственными руками на гончарном круге она изготовила чашку, ее также увлекла ручная лепка. "Мне очень нравиться здесь заниматься, я получаю большое удовольствие, когда из комочка глины появляется фигурка птички или зверька, - рассказала Саша. - К тому же здесь весело и интересно, я общаюсь со сверстниками и подругами".

"Мы не собираемся ограничиться изготовлением сувенирных изделий из местной глины, а планируем развиваться дальше. Возрождать традиционные технологии по молочению, вощению, глазуровке, росписи гончарных изделий и в перспективе освоить выпуск различной посуды, облицовочной плитки. Наши изделия уже пользуются спросом у местных жителей и туристов. Это хороший стимул для развития. Мы уверены, что популяризация гончарного дела будет способствовать узнаваемости Краснопольского района и повышению его туристического потенциала".

Рядом с гончарной мастерской расположен Краснопольский районный центр социального обслуживания населения. Благодаря поддержке ЕС здесь была открыта площадка обучения молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самообслуживания: уходу за собой и домом, кулинарии и навыкам безопасности. Сотрудники центра совместно с членами районной ветеранской организации и своими подопечными разработали технологические карты по приготовлению различных блюд (бутербродов, блюд для завтрака, первых и вторых блюд, салатов, выпечки для десерта), которые понятны людям с ментальными нарушениями. С молодыми людьми с инвалидностью проводились лекции и мастер-классы по безопасности в быту и пожарной безопасности.

Олег Грудинов здесь с начала реализации проекта. Подсказала ему о нем его одноклассница. Сначала было трудновато, но он освоился, ему понравилось готовить. Теперь он своих друзей и родных частенько балует фирменным блюдом - манником. "Это очень вкусный десерт, который готовится быстро и просто - рассказал новоиспеченный кулинар. - На это уходит всего 15 минут, зато все сыты и довольны. А для своей девушки я однажды устроил романтический ужин и завоевал ее сердце, приготовив на десерт вкусный хворост и пирожки со сгущенкой".

В том, что молодые люди хорошо готовят, гости убедились за чаепитием. Горы вкусностей таяли прямо на глазах.

В беседе за круглым столом председатель Краснопольского райсовета депутатов Анжелика Гоман заметила, что увиденные нами две реализующиеся инициативы - лишь небольшая толика проводимой работы по территориально ориентированному развитию. Стартом проектной деятельности стала реализация в 2014 году проекта "Зеленая экономика сада для возрождения деревни "Деревья против бедности и деградации земли" за счет средств ГЭФ. Результатом проекта стало создание условий для долгосрочного развития садоводства как способа повышения занятости населения (заложен питомник в Почеповской средней школе на 5 тыс. саженцев фруктовых деревьев и плодово-ягодных кустарников), поддержка многодетных и малообеспеченных семей (60 семей получили саженцы), возможность приобретения саженцев для всего населения района. Важным импульсом в активизации проектной деятельности стало создание местного фонда развития "Старт-Восток", благодаря которому были привлечены средства ЕС, ПРООН, ГЭФ, а также программы малых грантов посольства США. В районе реализованы инициативы по оказанию медицинской помощи, сохранению народного театра и повышению туристического потенциала, по STEM-образованию и другим направлениям. Ряд проектов находится в стадии реализации, а несколько заявок - на рассмотрении у партнеров.

"Мы очень активно разрабатываем и реализуем проекты, привлекаем инвестиции за счет средств внешних доноров и партнеров. Важно, что таким образом укрепляется материально-техническая база учреждений и организаций района, реализуется профессиональный и творческий потенциал людей, повышается туристическая привлекательность Краснопольского края, обеспечивается самозанятость населения", - подчеркнула Анжелика Гоман.

В Дрибинском районе мы посетили рынок местного райпо, который был заасфальтирован и оборудован новыми торговыми стеллажами. Здесь появились туалет и детская площадка. Эту инициативу снизу поддержало руководство района и местное сообщество. "Дни, потраченные на наведение порядка и благоустройство, в которых самым активным образом принимали участие местные предприниматели и население, не прошли даром, - убежден председатель местного Совета предпринимателей Сергей Шупилов. - Рынок получил не только привлекательный внешний вид, но стал комфортным как для работы предпринимателей, так и для покупателей".

Территория значительно расширилась, количество торговых мест выросло почти втрое - до 137, а значит, и возможности для местного населения заняться частным делом и продавать продукцию, произведенную на приусадебных участках или фермерских хозяйствах. "Рынок изменился до неузнаваемости, - делится впечатлениями продавец живых цветов из Горок Людмила Молоткова. - Здесь стало комфортно работать и "свободнее дышать". Мы с удовольствием сюда приезжаем поторговать".

А вот индивидуальный предприниматель Николай Дашкевич приезжает сюда из Климовичского района, преодолевая расстояние в целых 110 км. "Кроме того, что здесь созданы нормальные условия для работы, так и аренда места недорогая, - говорит он. - Если на частном рынке в Климовичах я плачу за место в месяц Br75, то в Дрибине выходит всего Br12-13. Поэтому, даже несмотря на расходы на длительный переезд, здесь работать выгодно".

Дрибин называют столицей белорусского шаповальства: здесь не только возродили это ремесло, но и активно его развивают. В созданной в Дрибинском районном историко-этнографическом музее благодаря местной инициативе экспозиции собраны материалы о шерстобитно-валяльном промысле, разработаны материалы для занятий, лекций и презентаций, оборудован класс школы шаповалов для местных жителей. "Мы открыты для всех, кто хочет узнать секреты этого ремесла, научить его основам, а также познакомить с тайным языком шаповалов - "катрушницким лемезенем", - приветствовала гостей директор местного музея Жанна Климова. - К примеру, дом на шаповальском языке "хас", деревня - "хорея", хозяйка - "жбаха", а невесту шаповальцы называют "драпялухой".

По словам директора музея, благодаря реализации местной инициативы для школы-музея были закуплены оборудование и мебель, а также необходимые для работы материалы. Создан видеофильм об истории и развитии шаповальства в районе, возобновлена работа сайта музея, где появился отдельный раздел о шаповальстве. "Проделанная работа способствует тому, чтобы музей-школа стала ярким туристическим объектом Могилевской области и большее количество местных жителей занималось ремеслом и получало дополнительный доход, - отметила она. - Мы уже в ощущаем значительный рост интереса со стороны туристов, которые приезжают к нам из разных регионов Беларуси и из-за рубежа. А количество заказанных экскурсий в 2017 и в первой половине текущего года увеличилось в несколько раз, как и внебюджетные доходы, полученные от реализации изделий".

Невозможно было удержаться, чтобы не приобрести оригинальный сувенир, в который вложена душа и тепло рук местных шаповалов. А всех желающих сотрудники музея Инна Фонарикова и Татьяна Черепович научили делать сувенирные валенки.

Второй день пресс-тура был посвящен Славгородскому району с его уникальным музеем под открытым небом, посвященным Северной войне и гастрономическому маршруту с дегустацией домашних сыров, а также Кличевскому району, где журналисты познакомились с фермером, инженером и изобретателем, который возрождает деревню Константов с помощью создания рабочих мест на организованном им производстве экопродуктов и агитирует жителей Кличева и местные школы правильно использовать отходы: с пользой для экологии и личных подсобных хозяйств. В самом Кличеве, в краеведческом музее, появился социальный выставочный зал, в котором каждый желающий может бесплатно выставить свои работы как экспонат или на продажу.

"Важно, когда по инициативе снизу при поддержке властей и в партнерстве с другими заинтересованными представителями тех или иных сообществ, людей бизнеса, активных граждан формируются местные инициативные группы, - отметила координатор конкурсов местных инициатив проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" Наталья Адамчик. - Они изучают потребности населения и сами люди через развитие своего потенциала при финансовой поддержке проекта, финансировании ЕС находят те точки роста для своего района, населенного пункта, которые нужны для дальнейшего устойчивого развития той или иной территории. И это все для того, чтобы сделать свою жизнь и жизнь своих детей более интересной и комфортной, а район (территорию) - таким местом, где хочется жить, реализовывать творческий и профессиональный потенциал, откуда не хочется уезжать и куда хочется возвращаться.

По словам Натальи Адамчик, проект реализуется в течение 4 лет, и за это время прошло два конкурса местных инициатив: первый - во всех 118 районах страны. На первом этапе было профинансировано 86 инициатив, и по результатам участия в конкурсе выбрали по 5 наиболее активных районов в каждой области, с которыми был подписан меморандум о сотрудничестве в области территориально ориентированного развития. Последние два года проект работает именно с этими 30 районами, которые по итогам конкурса получили поддержку в более 2,6 млн евро. Всего было поддержано 157 инициатив, в том числе 53 в Могилевской области. "Могилевская область одна из самых активных в стране по проектной деятельности: на ее территории реализуется почти треть всех инициатив, - заметила Наталья Адамчик. - Большинство из них нацелены на развитие туристической привлекательности территорий, для привлечения как можно большего количества внутренних и внешних туристов. Второе наиболее активное направление - получение дополнительного образования. Люди хотят учиться, развиваться и использовать полученные знания для самосовершенствования, а также на благо и развитие своей малой родины".

Большая работа в Могилевской области проделана и в сфере здравоохранения. Например, в Краснопольском районе были закуплены электровелосипеды для фельдшеров, которые ездят в отдаленные населенные пункты. Это экономия бензина, оказание своевременной помощи для тех, кто в ней нуждается, более эффективное использование рабочего времени, а также популяризация активного и здорового образа жизни. С момента реализации этой инициативы прошло два года. Она работает эффективно: помощь приходит своевременно и туда, где она нужна. В Могилевском районе прошла информатизация райбольницы, когда в единую сеть были завязаны больница и амбулатории, ФАПы. У медперсонала при помощи IT-технологий появилась возможность дистанционно общаться, делиться опытом, получать консультации по тем или иным вопросам. За время реализации этой инициативы были спасены две человеческие жизни. Кроме того, в электронный вид были переведены все карточки. В любой момент врач может посмотреть историю болезни и принять правильное решение при назначении лечения или оказания экстренной помощи пациенту.

Немало интересных инициатив было реализовано в области развития инфраструктуры и поддержки здорового образа жизни. Так, в Чаусах были созданы спортивная площадка, площадка для воркаута (уличной гимнастики), на которых местные жители с удовольствием занимаются. В системе дополнительного образования активное развитие получило STEM-образование. Первый центр по робототехнике был создан в Чаусах во время первого конкурса, а затем такой же центр, используя имеющийся опыт, открыли в Краснополье в сотрудничестве с Белорусско-Российским университетом. Образовалась своеобразная региональная сеть, успехов добиваются и педагоги, и ученики, побеждая в различных конкурсах и проектах.

"Таким образом, все тематики, все сферы затронуты, образовалось прекрасное партнерство, - считает Наталья Адамчик. - После старта инициатив, как правило, получателям хочется сделать больше. И они находят дополнительную спонсорскую помощь, привлекают волонтеров, получают гранты от внешних доноров и поддержку местных органов власти, бюджета. Статистика проектной деятельности говорит о том, что софинансирование в большинстве инициатив значительно превышено. Это свидетельствует об активном участии всех заинтересованных лиц, их включенности в общее дело. Это и люди с инвалидностью, пожилые граждане, школьники и их родители. Мы очень довольны результатами проекта и реализованных инициатив."

Текст и фото Сергея Кулягина.-0-