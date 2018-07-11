РЕПОРТАЖ: Ягодку беру, вторую примечаю: в разгаре сбор черники

Мало какая ягода по своим целебным и вкусовым качествам сравнится с черникой. Не зря ее с древних времен величают молодильной. А потому с наступлением сезона созревания черники тысячи людей устремляются в лес. Многие специально берут отпуска, становятся на время профессиональными сборщиками, зарабатывая на этом занятии приличную прибавку к зарплате или пенсии. В Ивацевичском районе самой черничной считается Телеханская зона. Корреспонденты БЕЛТА отправились туда, чтобы узнать особенности охоты за "черным золотом" в нынешнем сезоне.

Как и для большинства растений, этот год для черники выдался не самым удачным. Хотя цвела она обильно, и, если бы не весенняя засуха, урожай ожидался неплохой. Все же он выше прошлогоднего, когда на весь Брестский облпотребсоюз было заготовлено немногим больше 22 т. Нынче на утро 10 июля по одному только Ивацевичскому райпо уже заготовлено 28 т черники, а в целом по области - 180 т.

"Часть ягоды поставляем в охлажденном виде на рынки Беларуси - в Ивацевичи, Брест, Минск. Основную массу замораживаем и готовим для реализации в дальнейшем на экспорт", - рассказывает директор филиала "Коопзаготпром" Ивацевичского райпо Сергей Вабищевич.

В этом году к заготовке черники здесь приступили в середине июня - на две недели раньше обычных сроков. Ягоды принимают все магазины райпо, работают около 30 внештатных заготовителей, причем половина их в Телеханской зоне.

"Работаем в условиях жесткой конкуренции, - говорит заместитель председателя райпо Людмила Гельмер. - В каждом населенном пункте есть около десятка заготовителей: помимо кооператоров это и коммерческие структуры, частники. Раньше был разрешительный принцип на заготовку черники, а теперь достаточно просто уведомить об этом местные органы власти".

Ближе к обеду из леса потянулись вереницы усталых ягодников. Теперь главное - выгодно продать собранный урожай дикоросов. В заготовительном ларьке городского поселка Телеханы в этот день принимали чернику по Br4 за килограмм. На соседней улице у представителя частной фирмы на заборе вывешена цена Br3,8.

С двумя полными ведрами к дому на велосипеде подъезжает мужчина. Знакомимся - местный житель Анатолий Кот.

За ягодами он ходит практически каждый день. Сегодня в 6 утра уже был в лесу. "Цена везде была одинаковая, а мне ближе сюда. Но раз такое дело - повезу в заготларек", - говорит мужчина.

Весы в заготовительном пункте показали 16,8 кг. Заготовитель Светлана Копытич тут же отсчитала сдатчику положенные Br62. "Труд тяжелый, но он того стоит", - отметил Анатолий Кот.

Татьяна Васильевна Викторович принесла в заготпункт ягоды, которые собрали ее дочка и внучка, всего - 16 кг. "Это наши самые активные сдатчики - живут по-соседски, всегда к нам несут ягоды. Когда на Br60 сдадут, бывает, полведерка принесут", - рассказывает заготовитель.

По словам 87-летней собеседницы, сама она в лес уже года три как не ходит. "Бывала дзяўчатамі ношку за плечы, ды пешшу. Зайдзеш немавесці куды, ды награбеш не адно вядро. Ды нясеш іх на сабе. А цяпер тых ягад няма. Ідзеш - бы мухі, збіраеш па одной-дзве. Цяпер ягад мала - мала зарабляюць. Але трошкі ёсць да пенсіі капейчына", - говорит бабушка, получив на руки от заготовителя положенные 64 рубля 24 копейки.

Между тем в "Коопзаготпроме", как в штабе во время активных действий, решают тактические и стратегические задачи. "Практически каждое утро обзваниваем соседей, изучаем информацию в целом по району - где и почем заготавливают другие субъекты хозяйствования, общаемся с руководством этих заготовительных организаций. Стараемся сразу параллельно изучать рынок сбыта. Важно не прогадать в цене: можно купить ягоду дорого, но потом отгрузить ее себе в убыток. Постоянно консультируемся, общаемся", - делится заботами директор филиала.

Под заготовку растениеводческой продукции кооператорам выделяются кредитные ресурсы. В Брестском облпотребсоюзе на эти цели уже использовано около Br2 млн. Примерно половина этой суммы выплачена населению за сданную чернику. По прогнозам, сезон заготовки ягоды продлится в регионе еще около двух недель.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

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