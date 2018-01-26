РЕПОРТАЖ: Каблуки, картины и уверенный английский: как в Гомеле прошел региональный кастинг "Мисс Беларусь-2018"

Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь-2018" начал собирать участниц со всех уголков страны. Первый в списке городов, где проходят региональные кастинги, - Гомель. 26 января в Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" съехались около 50 юных красавиц, чтобы продемонстрировать свою уникальность, неповторимость, харизму и получить путевку в следующий этап конкурса.

Пока девушки проходят регистрацию и наклеивают полученные номерки, директор дирекции специальных проектов ЗАО "Второй национальный телеканал" Иван Подрез знакомит присутствующих с составом отборочной комиссии, подбадривает участниц и заодно сообщает, что кастинг транслируется в прямом эфире YouTube-канала ОНТ. Кстати, видео может стать хорошей шпаргалкой для потенциальных участниц из других областей, куда организаторы отправятся в ближайшее время.

К комиссии конкурсантки выходят по одной. Все в простой одежде (в основном в джинсах или легинсах и майках-борцовках), чтобы продемонстрировать достоинства фигуры: длину ног, осиную талию, грациозные руки. Обязательно туфли на каблуках. Девушки представляются, рассказывают о себе то, что, на их взгляд, должно зацепить комиссию.

"Скажите, зачем вам участие в этом конкурсе?" - спрашивает Иван Подрез.

Все, как одна, отвечают, что это возможность получить хороший опыт, научиться чему-то новому, проверить свои силы.

"В первую очередь мы обращаем внимание на внутренний мир участниц, харизму, энергетику, которую излучает девушка. Конечно, хочется, чтобы они максимально раскрыли свои таланты", - говорит Иван Подрез.

Чтобы раскрыть внутренний мир красавиц, члены отборочной комиссии настойчиво пытаются разговорить девушек. Вопросы звучат разные, не обязательно логичные, ведь проверяют не ответы, а умение держаться на публике. Также участницам предлагают продемонстрировать артистические способности: спеть, станцевать, прочитать стихотворение, "провести" экскурсию по родному городу на русском, белорусском или английском языках.

Как отметил Иван Подрез, для него стало приятным открытием, что многие девушки на кастинге продемонстрировали неплохое владение английским. "Сегодня пришло много девушек. Все разные и интересные. Поразило то, что некоторые из них прилично говорят по-английски", - поделился он впечатлениями.

Одна из них - участница под номером 21, студентка Гомельского государственного медицинского университета Вероника Земляник. Продемонстрировав прекрасное владение иностранным, а также великолепные внешние данные, получив путевку в следующий этап, девушка тем не менее удивлена такому решению.

"Я много времени уделяю учебе, редко удается бывать на развлекательных мероприятиях. Было безумно приятно получить положительный ответ. Для меня важно само участие, ведь это бесценный опыт", - считает Вероника.

Каждая из претенденток старалась удивить комиссию по-своему. Кто-то пел, кто-то танцевал. Кто-то решил продемонстрировать художественные способности и принес собственные картины. Последнее было особенно кстати, поскольку в отборочной комиссии присутствовал генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.

"Многие участницы занимаются или занимались в школах моделинга. Кто-то из девушек уже имеет опыт участия в конкурсах красоты, пусть и регионального уровня. Так что гомельские претендентки на "Мисс Беларусь" - сильные участницы", - отметили члены комиссии.

О том, что наши девушки действительно достойные претендентки, свидетельствует и отсутствие слез после неудачной попытки. "Попробуем в другой раз. Отрицательный результат - тоже результат, зато теперь стало понятно, над чем следует поработать, - признаются красавицы, которым сказали "нет". - Обидно, но плакать не будем".

После этапа дефиле, девушки, которым сказали "да", прошли этап фотографирования. Всего к нему допустили 19 красавиц. Уже после, когда кастинги пройдут по всей стране, организаторам предстоит огромная кропотливая работа - проанализировать весь собранный фото- и видеоматериал, изучить анкеты претенденток и выбрать из них 70-80 наиболее достойных. После девушек пригласят в Минск на второй кастинг, после которого останутся около 30 красавиц, они и будут бороться за право носить титул "Мисс Беларусь".

За три недели до конкурса девушки приедут в Минск, где предстоит усердно потрудиться. Их ожидают подготовка по дефиле, хореографии, фотопластике. С ними будут работать профессиональные стилисты-парикмахеры, диетологи, визажисты, косметологи, фитнес-тренеры и даже стоматологи. "Как алмаз требует огранки, так и красоту нужно оттачивать", - уверены организаторы.

Удалось узнать и о некоторых нюансах финала конкурса красоты, который пройдет в Минске 4 мая. По словам исполнительного продюсера телеканала ОНТ Елены Лобач, организаторы решили несколько изменить принцип шоу. "Хотим отойти от привычного дефиле, планируем сделать большие красивые хореографические постановки, пригласим поддержать девушек отечественных и зарубежных артистов. Чтобы у зрителей было больше возможностей познакомиться с конкурсантками, регулярно будут транслироваться дневники подготовительного этапа шоу", - рассказала собеседница.

Уже 28 января отборочная комиссия будет работать в Витебске. 1 февраля областной кастинг пройдет в Могилеве, 3 февраля - в Бресте, 4 февраля - в Гродно, 10-11 февраля - в Минске. Финал национального конкурса красоты состоится в мае в Минске. Победительница получит корону, крупный денежный приз и право представлять нашу страну на международных конкурсах.

К слову, у жительниц Гомельской области, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на этот региональный кастинг, есть возможность испытать свои силы, побывав на отборе в других областных центрах.

Главные требования для участия остаются неизменными: возраст от 18 до 24 лет, белорусское гражданство и постоянное проживание на территории страны, рост не ниже 174 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Претендентка на корону "Мисс Беларуси" должна быть не замужем и не иметь детей.

Юлия ЛЫСЕНКО,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-