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РЕПОРТАЖ: Как лесная охрана защищает белорусские леса от пожаров

Регионы 29.04.2018 | 10:22
Пожароопасная обстановка в Беларуси Новости сюжета Пожароопасная обстановка в Беларуси
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В лесах Беларуси начался пожароопасный сезон. Нынешней весной произошло уже более 100 лесных пожаров на площади свыше 350 га. Пик пришелся на 21-22 апреля. Сильные порывы ветра в сухую погоду позволили огню быстро распространиться, и за два дня в стране вспыхнуло 88 лесных пожаров. Особенно пострадали Барановичский, Стародорожский, Щучинский, Старобинский и Петриковский лесхозы. Журналисты БЕЛТА отправились в Стародорожский опытный лесхоз Минской области, чтобы побывать на поврежденных огнем участках и узнать, как контролируется ситуация в лесах.

С началом пожароопасного сезона лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Только в прошлые выходные леса патрулировали почти 1,2 тыс. специалистов. Для обеспечения пожарной безопасности налажено взаимодействие с органами МЧС, МВД, Минприроды, райисполкомами, но за помощью работники лесной охраны обращаются только в отдельных случаях.

В каждом лесхозе существует система мониторинга и тушения пожаров. Директор Стародорожского опытного лесхоза Валентин Цвирко познакомил нас с ее местными особенностями. "Наш лесхоз находится на площади 70 тыс. га. Он подразделен на 7 лесничеств. В лесхозе есть пожарно-химическая станция - подразделение, оснащенное средствами и техникой для тушения пожаров. В каждом лесничестве имеются пожарно-наблюдательные вышки, где установлены камеры видеонаблюдения. Бригады лесной охраны дежурят весь световой день", - рассказал он.

Если дежурные видят дым на камерах видеонаблюдения, в первую очередь специалисты стремятся уточнить, пожар ли это, затем о возгорании сообщают лесничему. Небольшие пожары в лесничествах тушат своими силами: там имеются бочки РЖТ, мобильные пожарные модули, тракторы. В сложных случаях из лесхоза направляют пожарные машины. "У нас есть шесть пожарных машин, одна из которых приобретена два года назад на средства займа Всемирного банка", - отметил Валентин Цвирко.

"Имеется и тягач на гусеничном ходу, который необходим для тушения пожаров в труднодоступных местах, на болоте. Он легкий, с хорошей проходимостью. В прошлом году мы использовали его, чтобы помочь Пуховичскому лесхозу затушить пожар на болоте", - добавил директор лесхоза.

В лесхозе есть два квадрокоптера, которые используются для мониторинга ситуации в лесах. "Есть такие места, где нет лесной дороги. Дым виден, но как найти очаг возгорания? В этой ситуации дроны могут очень пригодиться. Кроме того, их можно использовать для других задач в лесном хозяйстве", - пояснил Валентин Цвирко.

В местных лесах прорублены специальные противопожарные разрывы шириной 20 м. "Их задача - воспрепятствовать распространению огня и спасти лес. Они созданы с таким расчетом, что любой пожар остановится здесь и не сможет охватить большую территорию. Всего по лесхозу у нас 77,3 км таких разрывов", - отметил директор лесхоза.

В Стародорожском опытном лесхозе 21 апреля от пожаров пострадало 26,8 га без учета лесосек. За день произошло 8возгораний. "В 12.55 мы получили информацию о пожаре в Горковском лесничестве. Лесничий и еще восемь работников сразу выехали туда и начали тушить огонь, но увидели, что не справляются, и сообщили на пожарно-химическую станцию, что нужна помощь. Сначала мы направили туда три пожарные машины, потом еще две. На место выехал и инженер по охране и защите леса. Обстановка была очень сложной: сильный шквалистый ветер распространял огонь, камеры видеонаблюдения дрожали, невозможно было разглядеть, что они фиксируют - пыль или дым. Одним словом, стихия разгулялась, - рассказал Валентин Цвирко. - После 14.00 патрульный вертолет зафиксировал еще один пожар в том же лесничестве. Туда выехала последняя пожарная машина. Мы обратились за помощью к МЧС, но все пожарные были на выезде. Я отправил пожарные бочки из других лесничеств - Стародорожского, Залужского. Но начали поступать сообщения о пожарах из Новодорожского, Фаличского, Пасекского лесничеств, и, конечно же, они уже не могли прийти к нам на помощь, им самим нужно было ликвидировать очаги возгорания".

Председатель райисполкома принял решение отправить на помощь лесной охране бочки с водой из всех сельхозорганизаций района. "Они не были предназначены для тушения пожаров, но помогли доставлять воду поближе к нужному месту. У дороги есть водоем, там мы и заправляли бочки. На подмогу прилетал и вертолет МЧС, - отметил директор лесхоза. - Нам удалось потушить пожары. Мы сработали оперативно, вся техника была мобилизована вовремя, что и помогло избежать более серьезного повреждения лесного фонда".

Мы побывали в Горковском лесничестве, где стихия нанесла наибольший ущерб. "У нас был низовой пожар. Сгорела лесная подстилка, порубочные остатки, а крона не пострадала. Древесина не сгорела, не потеряла своих качеств, и ее можно вовлекать в хозяйственный оборот. Будем наблюдать за деревьями: если они начнут усыхать после пожара, тогда приступим к рубкам, а пока в этом нет необходимости, - рассказал Валентин Цвирко. - Мы остановили пожар буквально за 10 м от молодого сосняка, высаженного на площади 48 га. Если бы огонь охватил и его, тогда уже начался бы верховой пожар, и ущерб был бы гораздо большим".

К пожароопасному сезону 2018 года белорусские лесоводы подошли подготовленными. Пожарно-химические станции укомплектованы необходимой техникой и средствами для тушения. Дежурные постоянно контролируют ситуацию. Так как пожароопасный сезон обычно завершается лишь в октябре, в ближайшие месяцы лесная охрана продолжит активный мониторинг лесов и будет принимать необходимые меры для их защиты.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
лесное хозяйство, Минская область, пожар, репортаж
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