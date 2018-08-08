РЕПОРТАЖ: Как отдыхают дети в лагере "Лидер" при 120-й бригаде

Лагерь с ночным пребыванием "Лидер" работает в 120-й отдельной механизированной бригаде. Туда приехали 30 детей из Первомайского района Минска. Все они ученики 3-10 классов. Школьники приобщаются к армейскому быту, участвуют в спортивных состязаниях, посещают экскурсии. Корреспонденты БЕЛТА отправились в столичную военную часть, чтобы познакомиться с ребятами, которые вот уже неделю живут по армейским законам.

Детей в лагере разделили на два взвода. Первым из них командует Дима Буйнич. Он перешел в девятый класс. "Слежу за порядком, дублирую команды командиров, бужу ребят по утрам, даю задания на зарядке, - обозначил свои обязанности парень. - За мной и дисциплина. Например, если какое-то нарушение, то отвечает провинившийся и я. Мне нравится, что лагерь бесплатный, пятиразовое питание. Еда вкусная. Все ребята довольны. Порядок и дисциплина в части, сама военная жизнь мне по душе. Отец мой - подполковник запаса, а когда он еще работал в Военной академии, то брал меня с собой. И я тогда уже увлекся армейской жизнью. В будущем планирую служить, хочу поступить в академию".

Дима рассказал о распорядке в лагере. Ребята встают в 6.00 вместе с военной частью. После подъема выходят на зарядку. Вместе с солдатами разминаются, затем кросс 1,5 км. До завтрака свободное время, желающие могут выйти на полосу препятствий. После еды, как правило, проводится какое-то мероприятие. Позже - обед, занятия на плацу или на полосе препятствий. Вечером после ужина также тренировки. Перед отбоем есть свободное время. Несмотря на такой плотный распорядок, по словам Димы Буйнича, все справляются.

За детьми непосредственно следит начальник лагеря Валерия Швед и два младших сержанта. Ребята называют их просто Владом и Лешей. "Я представляю центр дополнительного образования детей и молодежи "Арт", - сказала Валерия. - Сейчас в лагере 24 подростка, так как некоторые из 30 прибывших по семейным обстоятельствам покинули часть. Среди детей есть 6 ребят, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Да, ребята непростые, но все объединились - под одной крышей живем в казарме, сплачиваемся. На несколько дней мы стали одной семьей. Я в выездном лагере в части первый раз. Не совсем легко. Но вечером ребята собираются вокруг меня, как вокруг какого-то центра силы. Я никогда им не отказываю, если они хотят пообщаться, никогда не игнорирую. Стараюсь какие-то ситуации сглаживать, всегда нахожу общий язык".

Валерия в части с 8 утра до 9 вечера. Ребята, обступившие девушку, признались, что очень уважают и любят своего начальника лагеря. По словам Валерии, ребят постоянно что-то интересует. К примеру, недавно они были в управлении СК по Минску, расспрашивали следователей о их работе, задавали массу вопросов.

Один из младших сержантов, опекающих ребят, Владислав Наливайко был призван в ноябре 2017 года на срочную службу из Дзержинска. "У детей много энергии, им все интересно. Для них составлена насыщенная программа: экскурсии, игры, занятия по строевой, походы в парк техники и многое другое. Ко мне относятся как к другу, задают разные вопросы. У каждого свой характер, но со всеми можно договориться", - поделился Владислав.

В лагере проводят время двое братьев - Слава и Дима Мицкевичи. Шестиклассник Дима признался, что в лагере нашел новых друзей и здесь ему очень комфортно. Он любит посещать спортзал. Восьмилетнему Славе же больше по нраву играть в футбол. Мальчик болеет за испанскую "Барселону", поклонник футболиста Криштиану Роналду. У братьев папа служит в данной части.

А 15-летний Андрей Ефремов - поклонник Давида Белля, основателя паркура (это способность передвигаться в любых обстоятельствах на любом рельефе). Он увлекается этим искусством и учит других ребят. Естественно, под присмотром взрослых. "Увидев, как многие мои ровесники преодолевают препятствия, я решил им показать, научить это делать лучше. И каждый день дает положительные результаты. Мы можем уже посоревноваться со многими военными", - отметил Андрей. Парень занимается паркуром полтора года самостоятельно. Обучается с помощью видео.

Старший офицер отделения идеологической работы войсковой части Григорий Сивицкий рассказал: "Для проведения лагеря было спланировано много различных мероприятий, в первую очередь воспитательных и культурных, а также акцент сделан и на привитие тех навыков, которые пригодятся им непосредственно в жизни. За недолгое время в лагере уже видно, как дети сплотились, как они общаются. С ними проводятся психологические тренинги, чтобы они в будущем чувствовали себя успешнее".

Всего летом в спортивно-патриотических лагерях на базе соединений, воинских частей и учреждений образования отдохнут более 10 тыс. школьников, в том числе 500 подростков, находящихся в социально опасном положении. Традиционно во время каникул Министерство обороны совместно с Министерством образования и молодежными общественными объединениями проводит республиканские слеты учащихся, посещающих объединения военно-патриотической направленности, организовывает спортивно-патриотические игры "Бастионы мужества", "Орленок" и "Зарница".

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-