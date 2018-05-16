РЕПОРТАЖ: Как приводят в порядок минские дворы

После зимы ямы во дворах доставляют немало проблем автомобилистам и пешеходам. С приходом весны коммунальные службы приступают к устранению этой главной сезонной проблемы, а также наводят лоск на детских площадках. С начала года в Минске уже благоустроили более сотни дворов и отремонтировали свыше 60 тыс. кв.м внутридворовых проездов. Корреспонденты БЕЛТА на примере Заводского района города посмотрели, как ликвидируют неровности дорожного покрытия, а также узнали, как обновляют детское игровое оборудование.

Как рассказал заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Заводского района Михаил Варикаш, план мероприятий формируется по итогам осенне-весенних осмотров и на основании обращений жителей. Всего на обслуживании районного ЖКХ находится 994 жилых дома и 562 двора. "Перепады температур приводят к разрушению асфальтобетонного покрытия, потому ежегодно необходимо выполнять большой объем работ по его восстановлению. Только нынешней весной запланировано отремонтировать более 12 тыс. кв.м внутридворовых проездов и 5,5 тыс. кв.м пешеходных дорожек. Ежедневно подрядные организации выполняют около 300 кв.м ямочного ремонта", - отметил Михаил Варикаш.

Существует несколько способов "лечения" дорожного полотна. Так, небольшие дефекты устраняют струйно-инъекционным методом с помощью ямочного ремонтера "Тайфун". Эта технология применяется достаточно давно и хорошо себя зарекомендовала. Для начала проводится очистка и просушивание выбоины, а затем из шланга поступает битумная эмульсия, куда засыпается мелкий щебень. "Операция" длится недолго и позволяет продлить срок службы асфальта.

Ямы глубиной более 5 см считаются критическими и требуют иного подхода. В таких случаях чаще всего применяется горячий асфальт. Срезается слой покрытия, а образовавшиеся лунки - технологические карты - заполняются асфальтобетонной смесью, укатываются катком или виброплитой. Старый асфальт отправляется на переработку. По нормам, вырезанные квадраты должны быть заделаны в тот же день. "Наши инженеры технадзора ежедневно осуществляют контроль за выполнением работ подрядными организациями, выигравшими торги, и при нарушении сроков, качества предъявляют претензии", - сказал Михаил Варикаш.

Ранее в районе также практиковали метод регенерации асфальта при помощи инфракрасного разогревателя. Он позволял обойтись без вырезания карт и делал процесс устранения ям фактически безотходным. Но устройство оказалось сложным в использовании и энергоемким. При разрушении полотна на площади более 80% или при расширении проезда производится полная замена асфальтобетонного покрытия.

Кроме ямочного ремонта коммунальные службы приводят в порядок пешеходные дорожки, детское игровое оборудование, малые архитектурные формы, контейнерные площадки, заполняют песком песочницы. Один из дворов в Заводском районе по Партизанскому проспекту, 28/2 пройдет комплексное благоустройство. Как ожидается, уже к сентябрю жильцы смогут увидеть результат. Здесь расширят проезд, обустроят 60 гостевых парковок, спортивную, детскую площадки, оборудуют велогараж на 50 велосипедов.

"Мы проводим встречи с жильцами по проекту, они вносят свои предложения. В частности, площадка для хранения двухколесного транспорта будет строиться за счет средств жителей", - отметил Михаил Варикаш.

В целом, по его словам, в районе появляется все больше неравнодушных людей, которые хотят видеть свой двор ухоженным и готовы вкладывать собственные средства в благоустройство. Например, жители домов по ул. Ротмистрова собрали на большой игровой комплекс для детей около Br5 тыс. "На обустройство детских площадок выделяются и бюджетные средства, в 2017 году мы заменили более 780 единиц детского игрового оборудования. Жильцы, которые хотят за свой счет установить дополнительные качели-карусели, могут обратиться в жилищно-эксплуатационные службы по месту жительства. Наши специалисты предложат варианты на любой вкус и кошелек. Чаще всего минчане выбирают небольшие горки или качели, которые стоят в пределах Br260-300. Также в последнее время много поступает заказов на строительство велогаражей - их в районе уже насчитывается около десятка. До конца мая в зоне обслуживания каждого ЖЭУ появится еще по два таких объекта", - рассказал собеседник.

Одна из болевых точек - парковка автотранспорта на зеленых зонах. Чтобы решить проблему, жилищно-эксплуатационные службы устанавливают бетонные полусферы весом 170 кг. В 2017 году вдоль зеленых зон размещено более 1,6 тыс. таких конструкций, в этом году их станет еще больше. В качестве эксперимента будет представлен новый вариант ограждения - 250-килограммовые бетонные основания соединят цепью. "Иногда случаются конфликты с автомобилистами, но большинство жильцов относятся к таким мерам с пониманием. Также проводим совместно с Госавтоинспекцией, городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды акцию "Я паркуюсь, как...", - сказал Михаил Варикаш.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-