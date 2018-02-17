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РЕПОРТАЖ: Как проходит последний день досрочного голосования в Минске

Регионы 17.02.2018 | 18:41
Выборы депутатов в местные Советы Новости сюжета Выборы депутатов в местные Советы
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Избирательная кампания по выборам депутатов местных Советов вышла на финишную прямую. Совсем скоро станут известны имена народных избранников 28-го созыва. В Минске на 57 депутатских мандатов претендуют свыше 250 кандидатов. Корреспонденты БЕЛТА отправились в столичную гимназию №6, где расположены избирательные участки №9 и №47, и посмотрели, как проходит последний день досрочного голосования.

Праздничная атмосфера здесь царит уже сегодня - к важному для города и страны событию в гимназии приурочили открытие после капитального ремонта учебного корпуса №2.

"Для нас стало хорошей традицией к знаковым датам делать подарки жителям, - рассказала заместитель главы администрации Советского района Оксана Волкова. - Здание, которое три года было закрыто, готово принять учеников. Оборудованы столовая с буфетом, гардероб, конференц-зал, гимнастический зал, библиотека с медиатекой. Закуплено современное оборудование для организации учебного процесса".

В учебных кабинетах обновленного корпуса есть все необходимое, чтобы интересно провести урок, в том числе интерактивные доски, мультимедийные проекторы с экраном. Компьютеризировано рабочее место учителя, что в скором времени позволит перейти к электронному дневнику учащегося.

В гимназии №6 разместились сразу два участка - №47 и № 9. В числе первых утром в субботу проголосовала Наталья Корсакова. "Хотелось бы, чтобы депутаты помогли решить актуальные для нашего района вопросы и задачи", - отметила она, добавив, что считает участие в выборах возможностью высказать свое мнение.

"Увидела, что здесь ярко, красочно. Почему не зайти? Тем более что документ у меня был с собой, а завтра есть другие дела, - прокомментировала решение голосовать досрочно минчанка Ирма Сузина. - Выбор сделала быстро, о кандидатах прочитала заранее - много где видела стенды, которые агитировали за того или иного человека. Для меня важно, какая профессия, образование у будущего депутата, стаж работы. Считаю, каждому нужно принимать участие в выборах. Народ должен знать, кого выбирает, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону".

Для молодого специалиста Алексея Сокарева участие в выборах семейная традиция. "Мои родители не пропускают ни одной избирательной кампании. Я также не остался в стороне. Просмотрел личные данные кандидатов и выбрал для себя достойного", - отметил он.

Досрочно свой голос на выборах отдал и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. На избирательный участок он пришел вместе с семьей. "Отдаем свой голос тому кандидату, который делает и уже что-то сделал конкретное для города и страны, а не просто лозунгами и красивыми словами пытается завоевать голоса избирателей. Уверен, что депутаты Мингорсовета нового созыва будут достойными людьми, примут активное участие в жизни города", - сказал Андрей Шорец.

Активность и коммуникабельность должны быть основными качествами депутатов - ШорецАктивность и коммуникабельность должны быть основными качествами депутатов - Шорец
"Я и моя семья отдаем свой голос тому кандидату, который делает и уже что-то сделал конкретное для города и страны, а не просто лозунгами и красивыми словами пытается завоевать голоса избирателей", - отметил Андрей Шорец.

На избирательном участке №9 досрочно проголосовали около 25% избирателей. Как сообщила наблюдатель от Белорусской патриотической партии Лидия Чигилийчик, нарушений во время избирательной кампании не зафиксировано. В рабочие дни наибольшая активность отмечалась в утреннее и вечернее время. "Более основательно к своему выбору подходят пожилые избиратели, они внимательно изучают представленные кандидатуры, беседуют с нами, тогда как молодые люди быстро ставят галочку и убегают по своим делам", - рассказала она.

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В день выборов для жителей района подготовлена интересная культурно-развлекательная программа, включающая концертные номера, видеопрезентации, интерактивные игры, конкурсы, турниры. Участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Сегодня на площадке возле гимназии №6 развернулись масленичные гулянья. Ребятня развлекалась на всю катушку, а после мальчишки и девчонки за обе щеки уплетали блины и сладкую выпечку, которые можно было купить рядом в палатке.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Александр ДИДЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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Теги
выборы в Беларуси, голосование, местные выборы, Минск, репортаж, Шорец
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