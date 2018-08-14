РЕПОРТАЖ: Как пытаются вернуть к трезвой жизни в женском ЛТП

Лечебно-трудовой профилакторий №9 в Витебске - специализированное учреждение, куда попасть даже журналистам без согласований и спецпропусков невозможно. За высоким неприступным забором живут около 300 гражданок, как их здесь называют, в основном в возрасте от 25 до 40 лет. Корреспонденты БЕЛТА отправились в ЛТП №9, чтобы узнать, каким образом пытаются вернуть женщин к трезвой жизни и как проходит пилотный проект по комплексной реабилитации, стартовавший в июне этого года.

Бездельничать не получится

Как только попадаешь на территорию профилактория, в глаза бросается кирпичное здание с надписью "Клуб". Здесь проводят культурные и спортивные мероприятия - это один из элементов адаптации и досуга.

Пока идем в столовую, начальник ЛТП Николай Курко рассказывает, что сидеть без дела здесь не получится.

"На территории профилактория действуют швейное и деревоперерабатывающее производства. Кроме того, многие работают на предприятиях легкой промышленности Витебска и в сельхозпредприятиях в окрестности. Средняя зарплата сейчас около Br260 в месяц, но в некоторых организациях можно заработать и Br600, все зависит от возможностей предприятия и желания трудиться", - поясняет он.

По решению суда направить в ЛТП могут максимум на год, но бывают и исключения. Регулярные нарушения распорядка дня дают основания увеличить срок нахождения в профилактории. И наоборот: если попавшие сюда добросовестно работают, хотят вернуться в семью и не нарушают порядка, то после 6 месяцев срок пребывания могут сократить. Есть в профилактории и "постоянные клиенты", которые время от времени возвращаются, а одна женщина попадала в эти стены восемь раз.

Несмотря на то, что находящиеся здесь не считаются заключенными, выйти они отсюда не могут, потому что проходят трудовое перевоспитание. Попасть за территорию можно только в сопровождении на работу либо в экстренных ситуациях.

"Многие на себя вину за попадание в ЛТП не берут"

В столовой трапезничают несколько десятков женщин, которые с интересом наблюдают за появившимися журналистами.

Заведующая столовой Галина Беляева рассказывает, что кроме традиционной пищи готовят блюда и специально назначенной медиками диеты. Работают в столовой как обычные сотрудники, так и женщины, которые направлены в ЛТП.

Лечению уделяется особое внимание, поэтому в профилактории существует медицинская часть, где оказывают помощь различные специалисты: психиатры-наркологи, стоматолог, гинеколог, врач-рентгенолог, терапевт и невропатолог. Все остальные врачи проводят необходимые консультации в центральной поликлинике Витебска.

Психиатр-нарколог медчасти Людмила Подалицкая рассказывает, что к ней приходят женщины с разными случаями, но большинство на себя вину за попадание в ЛТП не берет.

"К сожалению, некоторые попадают в наше учреждение не в первый раз. Стараюсь им объяснить, что жизнь продолжается, нужно искать в ней для себя что-то интересное. Все новички помещаются на карантин до двух недель. В течение первых трех дней их осматривают специалисты, если необходимо, назначается медикаментозное лечение. Бывает, что после состояния отмены от алкоголя начинаются психозы", - поясняет Людмила Подалицкая.

Тем не менее, по ее словам, изменения происходят, что называется, на лицо. Если женщины, только что попавшие в ЛТП, выглядят старше своего возраста, то со временем их внешний вид улучшается - они начинают ухаживать за собой, пользоваться косметикой.

Пилотный проект

В том же здании, где размещается медчасть, но этажом выше, находится блок с отдельно проживающими 16 женщинами. Они участвуют в пилотном проекте "Комплексная медицинская реабилитация граждан с синдромом зависимости от алкоголя в условиях лечебно-трудовых профилакториев МВД Республики Беларусь". Он стартовал в июне, и это первая набранная группа. Все женщины согласились на участие добровольно.

"В мае этого года по нескольким критериям отбирали женщин в возрасте 25-35 лет. Среди условий - отсутствие судимости, первое попадание в ЛТП, высокий реабилитационный потенциал и др. Раз в месяц подводим промежуточные результаты работы проекта. С учреждениями культуры и здравоохранения согласовали план совместных мероприятий: походов в театр, музеи, церковь, работают с ними и общественные организации. Кроме того, в будущем планируем рассказать о людях, которые бросили пить и стали успешными. Не исключено, что их пригласят для общения в эту группу. Если проект себя с положительной стороны покажет, то планируется распространить его работу на все ЛТП Беларуси", - пояснил заместитель начальника ЛТП №9 по исправительному процессу Александр Левшов.

По его словам, все эти женщины сейчас работают на "Белвесте", получают соответствующую специальность и, возможно, со временем смогут остаться работать на предприятии с предоставлением жилья.

В рамках проекта в одном из кабинетов психолог проводил беседу с тремя женщинами.

Среди них и Татьяна, которая находится в ЛТП уже три месяца. Она согласилась на участие в проекте.

"У нас проходят интересные занятия, слушаем аудиокниги, занимаемся аэробикой. Когда сюда приехала, увидела всю обстановку и людей, то не знала, как себя вести. Теперь буду стремиться жить лучше, я понимаю, что нахождение здесь - это мое испытание. Когда выйду отсюда, в первую очередь хочу вернуть детей из приюта и открыть салон красоты", - поделилась планами Татьяна.

Главное - не сдаться

Когда журналисты собирались уходить, из промзоны в столовую строем шли две группы. Как только фотограф попытался сделать снимок, большинство из них отворачивались или закрывали лицо рукой.

Стеснение и нежелание увидеть себя в прессе объяснимо. Многие из них мамы, и от детей скрывают правду, придумывают различные истории, где сейчас находится любимый человек. Их право не портить чистый и светлый образ матери понятен. Ведь, как правило, увлекшиеся алкоголем женщины портят жизнь близким и родным.

Специалисты отмечают: основная проблема в том, что женщины, выходящие из стен ЛТП, снова возвращаются в то окружение, в котором и появилась алкогольная зависимость. На них влияют эти люди, и не у каждой будут силы противостоять воздействию, а где-то и давлению. Желание найти спасение в алкоголе может опять появиться - и, как говорится, пошло-поехало. Но ведь какими бы ни были условия, ЛТП не санаторий и не детский оздоровительный лагерь, и каждый хочет из него побыстрее уйти, забыв, как страшный сон. Поэтому работники профилактория стараются не терять надежду, что после ЛТП женщины все-таки одумаются и начнут жизнь по-новому.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-