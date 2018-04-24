РЕПОРТАЖ: Каждая фотография в альбоме ветерана - маленькая история о пути к Победе

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже почти 73 года. К сожалению, свидетелей тех событий становится все меньше. Например, в Бресте сейчас проживают 223 ветерана. Общение с ними - уникальный шанс узнать историю о пути к Победе из первых уст. Корреспонденты БЕЛТА не упустили такой возможности и отправились в гости к брестчанке Анне Вороновой, в том числе удалось полистать ее фотоальбом.

Застать 91-летнюю Анну Прокофьевну дома - задача не из простых. Она вопреки возрасту ведет активный образ жизни: дежурит в местном комитете ветеранов, участвует в общественных акциях, встречается с молодежью. Несомненно, человеку, который в годы войны прошел от Сталинграда до Берлина, есть что вспомнить и рассказать другим.

Анна Воронова родилась в 1926 году в селе вблизи украинского города Сумы. "Шла акция по ликвидации безграмотности. Учительница в первой половине дня учила детей, а вечером - их родителей. Для нас она была примером для подражания. Я тоже захотела стать учителем. В то время было всеобщее семилетнее образование, после чего можно было освоить большинство профессий. Но на курсы подготовки учителей принимали после десятилетки. Такие школы были только в больших городах", - отмечает ветеран.

Весной 1941 года она закончила семь классов и поехала в Сумы, где жила ее замужняя сестра. Места у родственников оказалось мало, чтобы остановиться надолго. Мама вернулась домой и начала искать другие варианты, чтобы дочь продолжила образование. Школьница же гостила у родных: присматривала за маленьким племянником и знакомилась с городом. Во время одной из прогулок зашла в незнакомый двор. Там женщина показывала соседям фотографию сына-военного. В тот момент, когда карточка дошла до Анны, ее племянник упал и заплакал. Пока девушка его успокаивала, все разошлись, а фотография так и осталась в руках. Как потом оказалось, мужчина со снимка стал ее судьбой.

Спустя несколько дней она уехала в Ворошиловград (сейчас Луганск) для поступления в восьмой класс. Сбыться мечте об учительстве помешала война. "Началась эвакуация. Нас посадили в товарные вагоны, направили в Алма-Ату. С собой можно было взять только один узел с вещами. Около месяца добирались. Семье из пяти человек было сложно разместиться, поэтому нам предложили поехать в деревню. На второй день после приезда я уже работала в поле, помогала убирать урожай. В Казахстане мы пробыли до апреля 1942 года, решили вернуться домой. Добрались до Белгородской области - уже и малая родина недалеко, но ехать нельзя, потому что наступали немцы", - вспоминает Анна Воронова.

Девушка решила пойти на фронт. Как раз формировался 123-й отдельный автотранспортный батальон, которому требовались повара и водители. "Наш батальон снабжал боеприпасами аэродромы и военные точки Сталинградской битвы. После ее окончания наша армия не отступила ни на одном участке военных действий. Батальон присоединили к 1-му Украинскому фронту. Я участвовала в освобождении Харькова, Одессы, Киева, дошла до Берлина", - добавляет собеседница.

Анна Прокофьевна не ходила в бой с оружием в руках. Ее постом была кухня. Там вместе с напарницей Марией она работала практически без отдыха. Чтобы приготовить еду, девушкам приходилось самим приносить воду и дрова. Было очень трудно, но справлялись. А вот самым страшным на войне было остаться в одиночестве.

"Однажды пришла телефонограмма, что высадился немецкий десант, чтобы отравить водоемы. Наш батальон поднялся по тревоге. Все бегут - и я с ними. Спустя время меня заметил старшина. Разозлился, что бросила свой пост, и отправил обратно. Не знаю, сколько мы пробежали километров, но вместе со всеми мне было не страшно. Я думала, даже если убьют, никто меня не бросит. А вот когда шла назад, вокруг не было никого, я еще и заблудилась. Когда пришла на кухню, меня трясло, как в лихорадке", - говорит она.

Несмотря на непростое время, жизнь бок о бок со своими сослуживцами ветеран вспоминает с теплотой. Друг для друга они стали настоящими друзьями. В годы войны произошло еще одно судьбоносное событие. После освобождения Сум Анне дали отпуск. Там на железнодорожном вокзале она встретилась с женщиной, которая расспрашивала о своих детях, служивших на фронте. Идти им было по пути, и собеседница пригласила девушку в гости.

"Открываю дверь и вижу ту самую фотографию, которая хранилась у меня с 1941 года. Спросила, кто на ней изображен. Женщина сказала, что это ее сын Василий. Я ей показала мою фотокарточку", - улыбается Анна Прокофьевна. Будущая свекровь не растерялась и предложила своей гостье написать письмо. "Что она мне продиктовала, то и написала. Внизу добавила от себя пару слов. Мол, писала землячка Аня, приеду в батальон, напишу подробнее. Как и обещала, позже написала ему о жизни в родных краях. Завязалась переписка", - рассказывает она.

Долгое время молодые люди не могли встретиться. После окончания войны Анна вернулась домой, устроилась на работу в детский дом. Василий продолжал служить. Увиделись случайно в марте 1947 года. "Была с подружкой в кино, выглядывали еще двух приятельниц. И вдруг увидела Василия. Он меня тоже узнал, пригласил потанцевать. На следующий день мы пошли смотреть другую картину, потом в театр. Назавтра ему уезжать, а он делает мне предложение. Я ответила согласием, мы расписались, и он уехал на службу в Германию", - отметила Анна Прокофьевна.

Сумы не единственный город, который объединил влюбленных. Не меньшую роль в их судьбе сыграл Брест. У берегов Буга начался фронтовой путь мужа. После победы над Германией наша героиня возвращалась домой эшелоном Берлин-Брест. Затем всякий раз, уже будучи супругами, они останавливались в приграничном городе по дороге в отпуск и обратно. "Брест стал для нас родным и любимым. В 1958 году в Германии было сокращение войск. Полк мужа расформировали, его перевели служить в Мозырь. Он уже хотел увольняться, но ему предложили должность в Ружанах. А там я увидела объявление, что школа ведет набор на вечернее обучение в восьмом, девятом и десятом классах. Стала учиться. В 1963 году мы переехали в Брест, где я исполнила свою мечту и окончила десятилетку", - подчеркивает она.

Учительницей в школе Анна Воронова не стала, но вся ее трудовая деятельность была связана с детьми - работала в детской комнате при домоуправлении. Она и сейчас с удовольствием откликается на предложения встретиться с подрастающим поколением, чтобы еще раз напомнить молодежи о ценности мира.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-