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РЕПОРТАЖ: Комбайн с приставкой "супер" помогает аграриям убирать новый урожай

Регионы 23.07.2018 | 19:30
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В начале июня с конвейера ОАО "Гомсельмаш" сошел первый комбайн КЗС-2124 с приставкой "супер". Первыми его смогли увидеть посетители и участники выставки "Белагро-2018", которая прошла в Минске в начале лета. В настоящее время один из трех суперагрегатов работает в Житковичском районе на полях ОАО "Туровщина". В отделение "Озераны", где на хлебных нивах урожай-2018 помогает собирать супермашина, отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Над задачей, которую поставил Президент в августе прошлого года, - создать суперкомбайн, трудился практически весь коллектив "Гомсельмаша". "В первую очередь нагрузка легла на научно-технический центр комбайностроения, - рассказывает генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергей Федорович. - Первые три образца были сделаны в серийном производстве. Поставленную главой государства задачу мы реализовали сразу в двух направлениях".

Первое - это создание машины премиум-класса, которая и работает на полях "Туровщины". Этот комбайн создан на базе модели КЗС-1624, которую специалисты "Гомсельмаша" дооснастили самыми современными и передовыми системами. "Новшества позволяют проводить качественную уборку зерна на полях с высокой урожайностью в более короткие сроки и с минимальными потерями и при этом значительно улучшают условия работы для механизаторов", - отмечает Сергей Федорович.

Так, агрегат оснащен функцией вождения по спутнику или от станции наведения на земле. Установлена система точного земледелия, которая определяет количество урожая, собранного с того или иного сегмента, а затем формирует карту урожайности поля. Автоконтур копирует контур поля для автоматической настройки жатки. Система дистанционного мониторинга дает возможность, к примеру, отправлять аварийное сообщение в центр сервисного обслуживания. Благодаря системе видеоообзора гораздо лучше можно контролировать зону выгрузки зерна. Установленная система соломосепаратора дает возможность работать на повышенных скоростях - до 6-8 км/ч (при стандартных 3-3,5 км/ч).

По своим основным техническим опциям он отвечает современным параметрам. Жатка может быть в исполнении 9,2 м, а также 7,5 м, чтобы применяться при уборке в том числе и низкорослых сортов. Широкая молотилка, двигатель в полтора раза мощнее. Пропускная способность - в среднем 24 т зерна в час. При более высокой урожайности этот показатель может превысить и 30 т в час. Бункер вместительностью 9,5-10 куб. м (примерно 8 т зерна) при характерной белорусским полям урожайности, считают на предприятии, является оптимальным. Все это позволяет вести уборку даже в самых тяжелых условиях, в том числе и при большой влажности.

Самые комфортные условия созданы и в кабине механизатора. Уровень шума не превысит 76 децибелов (при нормативе 80). Имеющаяся холодильная камера позволяет сохранять продукты питания в свежем виде. Есть и возможность подогреть пищу. На сенсорном экране отображаются все необходимые функции. Кроме того, в новом комбайне внедрена централизованная система автоматической смазки на 52 точки, что облегчает труд механизатора и повышает долговечность службы механизмов и машины в целом.

Среди важных преимуществ комбайна его стоимость: она ниже по сравнению с машиной зарубежного производителя аналогичной комплектации примерно в 2,5 раза.

Из трех суперкомбайнов КЗС-2124 один отправился в ОАО "Александрийское", еще один будет работать в хозяйстве Минской области.

"Второе направление, по которому мы работали при реализации поставленной перед нами задачи, - создание комбайна бизнес-класса КЗС-3219. Он для более широкого потребителя - хозяйств, которые умеют выращивать хороший урожай, имеют устойчивое экономическое состояние. Машина основана на базе одной из популярных среди аграриев модели КЗС-1218А-1. Его улучшенные возможности позволяют увеличивать производительность минимум на 25% по сравнению с предшественниками", - подчеркнул генеральный конструктор. Четыре таких комбайна уже проходят в этом году приемочные испытания: два - в России, один - в Украине, один - на полях Беларуси. И отзывы о них положительные. Так, за первые 60 часов работы в России комбайн намолотил почти 1,5 тыс. т зерна.

Возникает вопрос: не потребуют ли внедренные новинки дополнительного обучения механизаторов? "Все, что требуется от людей, которые садятся за штурвал суперкомбайна, - это ответственность, внимательность и желание работать хорошо", - считает водитель-испытатель ОАО "Гомсельмаш" Евгений Коновалов.

До конца уборочной кампании он будет помогать в "Туровщине", следить, как ведет себя машина, на практике определять все возможности и потенциал агрегата.

Чтобы обучить механизатора хозяйства, инструктору понадобилось порядка 10 минут. Под прицелом объективов журналистов и под пристальным вниманием создателей агрегата и руководства хозяйства опытный хлебороб Геннадий Кот садится за штурвал суперкомбайна.

Несмотря на влажность хлебного колоса, пройдя по пшеничному полю, агрегат оставил после себя чистую сжатую полосу. "Потерь нет, и это при таких условиях!", - констатирует главный агроном сельхозорганизации Александр Блоцкий.

По его словам, нынешняя урожайность в 65-67 ц/га для этих земель, скорее, исключение - в прошлые годы этот показатель был порядка 70-80 ц/га. Однако сказались слишком стремительная весна, а затем засушливое начало лета. Всего же на полях ОАО в эту уборочную работают 12 комбайнов. Практически все - отечественного производства. Им предстоит убрать около 3 тыс. га. "Преимуществ у нового комбайна очень много: и его "начинка", и технические параметры, и те условия труда, которые созданы для работы комбайнеров. Пусть погода и не позволяет пока в полной мере увидеть всю мощь машины, однако уже очевидно: звание "супер" она оправдала", - отметил собеседник. Он подчеркнул, что в сельхозорганизации рассмотрят возможность приобретения суперкомбайна.

Эпитетами со словом "самый" характеризует новый агрегат и механизатор Геннадий Кот.

Он за штурвалом комбайнов - с 1994 года. Когда-то управлял "Нивой", "Доном", КЗС. "Новый комбайн очень удобный в управлении. Буквально сел и поехал. Очень комфортные условия в кабине", - говорит хлебороб. А еще он уверен: в таких условиях ему покорится еще не одна тысяча зерна.

Тамара СУБОТКО,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Гомельская область, Житковичи, репортаж, сельское хозяйство, сельхозтехника, уборка
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