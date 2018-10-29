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РЕПОРТАЖ: Крупенички, Дидух и полба: музей хлеба открылся в Витебском районе

Регионы 29.10.2018 | 20:09

Музей хлеба появился в Витебском районе. Проект, реализованный Вымнянской детским садом - средней школой, сразу же привлек повышенное внимание, ведь во все времена хлеб был и является ключевым элементом питания людей. Уважительному отношению к нему детей учат с детства. Оценить усилия педагогов и познакомиться поближе с экспозицией отправились корреспонденты БЕЛТА.

Экскурсию для нас и учеников проводит директор школы Татьяна Титова вместе с руководителем музея, учителем белорусского языка и литературы Натальей Виноградовой. Идея создания музея родилась два года назад с создания небольшой экспозиции под названием "Ад зярнятка да каравая", которая свободно разместилась в холле второго этажа школы. Она включает красочные фотографии от этапа выращивания зерна до превращения его в душистый каравай, элементов сельскохозяйственных машин, которые ребята могут потрогать.

Позднее здесь расположились хлебный домик, мельница и четырехъярусный каравай, возле которого школьники и посетители музея водят хороводы под песенку "Каравай, каравай, кого хочешь выбирай". В круг с удовольствием становятся все.

Идем дальше - в кабинет, где разместился музей хлеба. Здесь представлено обилие хлебов, караваев, пряников, булочек, многие из которых настоящие, различные арт-объекты.

Хлеб начинается с зернышка. А они все разные - овес, ячмень, пшеница... Целые мешки стоят вдоль стены, испещренной поговорками и пословицами о хлебе, всем своим видом маня посетителей зачерпнуть горсть, почувствовать структуру зерна, насладиться его теплом.

Пока одни ребята получают тактильные впечатления, другие с таким же любопытством рассматривают зерно в стеклянных баночках. Но это не мешает всем внимательно слушать Наталью Николаевну.

Наш главный экскурсовод рассказывает про сноп Дидух, символизирующий дух урожая и являющийся оберегом рода. В этом музее его можно даже подержать в руках. Охраняет собранный урожай домовичок.

Самое лучшее зерно после сбора урожая хозяйки собирали в специальные мешочки, из которых потом делались обрядовые куколки Крупенички (Зерновушки). Их хранили до следующего урожая, считали символом достатка, привлекающим богатство и благополучие в дом.

Весь жизненный путь для наших предков был неразрывно связан с хлебом. Например, обряд первого купания ребенка. После рождения бабка-повитуха обмывала новорожденную девочку со словами "Кладу траву-чараду, каб адводзіла бяду, драбінку солі, каб не было ў ножках болі, і хлеба скарынку, каб любілі хлопцы дзяўчынку". Похожий обряд-оберег есть и для мальчиков.

Ритуальные караваи пеклись на любое значимое событие. Обязательным элементом свадебного является парная символика (лебеди, растительный орнамент и т.д.). По нему знающие люди определяли, из какой семьи невеста или жених, гадали на будущее. Свои отличительные особенности у пасхального, рождественского и других караваев. В музее их десятки.

Перерабатывали зерно в крупы и муку с помощью жерновов, ступы, пряничных досок и других специальных приспособлений в домашних условиях. Основные из них есть в музее. Попробовать столочь зерно или достать румяный каравай из печи здесь может каждый.

Печь, конечно, ненастоящая, но эмоций дарит все равно массу, отмечает директор школы.

Сказка Пушкина "О попе и о работнике его Балде" школьникам хорошо известна. За свою работу главный герой попросил кроме трех щелбанов вареную полбу. Не многие из школьников задумывались, что же это такое? Поэтому рассказ об этой дикорастущей прародительнице пшеницы во время экскурсии вызывает интерес.

В этом музее дети точно не заскучают. С учителем начальных классов Любовью Мачульской, ведущей занятие "Чароўнае цеста", ребята лепят из соленого теста, как из пластилина, различные фигурки. Потом раскрашивают их. Получившийся сувенир каждый унесет с собой.

"Занятие для наших школьников проходит один раз в неделю по часу. Сейчас его посещают тринадцать учеников разного возраста, но желающих гораздо больше. На каждом занятии мы не только лепим, в ходе работы рассказываю ребятам что-то новенькое о хлебных традициях разных стран, региональных особенностях Беларуси", - отмечает Любовь Васильевна.

Мастер-классы для гостей музея она проводит в национальном свадебном наряде своей бабушки конца 19-го - начала 20-го веков, что вызывает у посетителей искренний интерес и является еще одним поводом для увлекательной истории о родной земле. В 2013 году на республиканском конкурсе юных экскурсоводов музеев учреждений образования этот костюм занял второе место в номинации "История одного экспоната".

Еще одно развлечение проводится в музее с помощью интерактивной доски. На ней ребята могут собрать "хлебные" пазлы, проверить свое знание поговорок (подсказки на стене), послушать тематические стихи и песни, посмотреть мультики и фильмы. Техническую поддержку обеспечивает учитель информатики Вячеслав Морозов. В 2015 году он стал лауреатом звания "Человек года Витебщины" за значительный вклад в развитие общественного движения, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, добросовестный труд в системе образования и активную гражданскую позицию. Его проекты по поисковой деятельности заслуживают отдельного внимания и репортажа.

Экскурсия выдалась насыщенной, а плотное знакомство с пирожками-булочками пробудило определенные желания.

Каждый визит в музей заканчивается чаепитием с пирогами.

Состав чая из натуральных трав (липы, чабреца, иван-чая, мяты и т.д.) ребята определяют сами. "А скоро обзаведемся хлебопечкой, ее обещало подарить руководство предприятия "Витрайбыт". Будем в начале экскурсий ставить пирожки в нее, чтобы хлебный аромат сопровождал наше путешествие по музею, а в конце дегустировать с гостями. Вот и угощение к чаю", - смеется Наталья Виноградова.

В настоящее время районный музей хлеба только делает свои первые шаги. Планов по его развитию у руководства школы много: планируется разработать новые интерактивные игры для детей, квесты-экскурсии для взрослых, сезонные обрядовые мероприятия, организовать мастер-классы по выпечке хлеба, изготовлению кукол-оберегов Крупеничек и снопов Дидухов, издать сборники песен и стихов о хлебе местного края. И это только в ближайшей перспективе.

Время, проведенное в музее, пролетело незаметно и оставило приятное послевкусие в виде воспоминаний о беззаботном детстве в деревне, где дед учил меня молоть зерно на каменных жерновах (они до сих пор стоят в сарае), бабушка доставала по утрам из печи горячие пирожки, а самым вкусным лакомством на свете был ломоть хлеба с маслом и вареньем. Наверное, это и есть та самая связь поколений, протянутая ароматом хлеба.

Ольга БОГАЧЕВА,

фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Витебск, еда, музей, репортаж
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