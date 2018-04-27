РЕПОРТАЖ: Кто ищет, тот найдет - в Минске прошла весенняя ярмарка вакансий

Традиционно весной и осенью столичные наниматели предлагают минчанам работу на общегородской ярмарке вакансий. В этот раз мероприятие собрало более 100 организаций. Рабочие места в промышленности, торговле, строительстве, здравоохранении, сфере услуг, временная подработка для молодежи - на выбор свыше 3 тыс. вариантов. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, какие специалисты пользуются спросом и на какую зарплату можно рассчитывать.

Представители предприятий разместились на двух этажах культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги. Для удобства посетителей было открыто 11 секций по различным направлениям, представлена наглядная информация об услугах службы занятости, печатные издания, предлагающие работу.

Сразу у входа разместился стенд городской организации БРСМ. Здесь молодые люди, которые хотели бы подработать, могли заполнить анкету, указав свои предпочтения и полученные знания. Эти данные затем передаются в штаб трудовых дел. Юношам и девушкам готовы предложить как временные вакансии, так и трудоустройство в студенческие отряды. За ними закрепляются волонтеры, которые помогают правильно составить резюме и найти работодателя.

"Это хороший опыт. Чаще всего молодежь интересует работа официантов и распространителей рекламы", - отметил студент факультета радиофизики БГУ Илья Гарбуз.

Секция "Занятость без границ" ориентирована на людей, имеющих ограничения по состоянию здоровья, секция "Найди команду своей мечты" представила вакансии в наиболее динамично развивающейся и перспективной сфере IT. В свои компании молодых и инициативных приглашали резиденты бизнес-инкубатора. Здесь открыты вакансии для тех, у кого есть идеи создания мобильных игр, а за плечами опыт работы с веб-технологиями и знание иностранных языков.

Наиболее оживленно было на втором этаже культурно-спортивного центра, где были представлены вакансии в сфере промышленности, строительства, торговли. Наряду с государственными предприятиями активно искали работников частные компании, в том числе торговые сети, гостиничные комплексы. Им нужны уборщики помещений, заведующие магазинами, мойщики посуды, кухонные рабочие, контролеры-кассиры, укладчики-упаковщики, официанты, бармены.

Представители транспортно-логистического центра "Белинтертранс" заинтересованы принять на работу водителей, приемосдатчиков груза и багажа, мастеров, слесарей. "Возможно обучение. Водителям предлагаем зарплату в Br700-800, приемосдатчикам и другим работникам - около Br500. Несколько человек уже записались на собеседование", - рассказали специалисты отдела кадров.

Минский автомобильный завод готов взять на работу токарей-станочников, штамповщиков, фрезеровщиков. Наиболее востребованы - маляры по металлу для покраски автобусов и слесари механосборочных работ. Средняя зарплата по предприятию составляет около Br1 тыс.

Свыше 220 вакансий предложил Минский метрополитен. "Мы много рабочих мест забронировали для молодых специалистов. Зарплата на предприятии зависит от разряда, в среднем - около Br600", - рассказали представители отдела кадров столичной подземки.

Не остались без внимания предложения ОАО "Камволь". На предприятии недавно закончилась модернизация и высока потребность в кадрах. Возможностью трудоустройства заинтересовалась минчанка Юлия. "Есть вакансия по моему профилю. Я закончила колледж технологий и дизайна легкой промышленности, сейчас учусь на четвертом курсе в Белорусским государственном экономическом университете по специальности "товароведение текстильных товаров". Ищу работу, где бы отпускали на время сессии. Для меня это в приоритете, а не зарплата. Также хотелось, чтобы были перспективы карьерного роста", - отметила она.

Большое количество вакансий по строительным специальностям у ОАО "МАПИД". Работникам готовы платить Br700-900.

"Здесь большой выбор вакансий по моей специальности - электрогазосварщик, записался на собеседование, - рассказывает молодой человек по имени Виталий. - Встречаются предложения с зарплатой Br900. Я сейчас работаю, но ищу лучшие условия труда. На таком мероприятии впервые, вижу, что есть из чего выбрать и тем, кто уже с опытом, и молодым. Думаю, работу может найти каждый - было бы желание".

На ярмарке в основном предлагалась зарплата в диапазоне Br400-800. Как отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, в первую очередь нужны квалифицированные кадры, а потребность в неквалифицированных работниках сокращается. "Если ранее для них было 4-5 тыс. вакансий, теперь - от 600 до 1 тыс. В этом сегменте отмечается высокая конкуренция. В среднем на одного безработного в столице приходится почти шесть вакансий, тогда как на одну вакансию неквалифицированного труда иногда претендует 50-60 человек", - отметила специалист.

Для того чтобы повысить востребованность на рынке труда, служба занятости предлагает возможность обучения и переподготовки. Безработные могут освоить более чем 30 профессий и специальностей. Причем большинство групп формируется под гарантии трудоустройства. Например, организованы курсы дорожных рабочих и рабочих зеленого строительства, совместно с Минским метрополитеном проводится интегрированное обучение по специальности "машинист электропоезда - слесарь по ремонту подвижного состава".

"Обучение бесплатное, на время учебы выплачивается стипендия. Но многие безработные не мотивированы повышать квалификацию. С такими гражданами проводим профориентационные мероприятия", - рассказывает Татьяна Кудевич.

Еще одно направление деятельности службы занятости - трудоустройство студенческой и учащейся молодежи. В городе определено 195 объектов, куда могут пойти работать молодые люди. Уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям в летний период - в среднем чуть более Br300. "Молодежь не обладает нужными компетенциями, потому предлагается в основном неквалифицированный труд - уборка территорий, озеленение, ремонт мебели, изготовление сувениров", - рассказала собеседница.

В целом ситуация на рынке труда улучшилась, и нынешняя ярмарка - подтверждает эту тенденцию. Наниматели отмечают, что по сравнению с предыдущими годами тех, кто ищет работу, стало меньше. Большинство посетителей в настоящее время трудоустроены, но присматривают себе более привлекательные варианты, либо совсем недавно уволились. Также высокий интерес к мероприятию проявили молодые люди. По их мнению, ярмарка вакансий - хорошая возможность сориентироваться на рынке труда, посмотреть, какие специалисты востребованы.

Надежда МАТВЕЕВА,

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