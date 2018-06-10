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РЕПОРТАЖ: Легенды автопрома в Минске - участники и гости "Олдтаймер-ралли 2018"

Регионы 10.06.2018 | 11:11

Легендарные "Победы" и "Волги", популярные в СССР "Москвичи" и "Запорожцы", элегантные Jaguar, редкие Ford, Mercedes-Benz, Cadillac и Сhevrolet … В эти выходные дни коллекционные экспонаты можно увидеть на улицах Минска и пригородных трассах, ведь в столице в десятый раз проходит "Олдтаймер-ралли". Чем запомнится гостям и участникам юбилейный фестиваль - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

Октябрьская площадь 9 июня на время превратилась в стоянку ретроавтомобилей. Участники ралли с удовольствием фотографировались с гостями и рассказывали историю своих "любимцев". Причем многие постарались удивить гостей необычными образами. "Наш Mercedes 1938 года выпуска, - представляет авто минчанин Виктор Мартишевский. - Восстанавливали сами, много времени, сил и средств потратили, зато результат налицо - машина сразу привлекает внимание. Часто приглашают сниматься в фильмах, почти каждый год участвуем в ралли. В нынешних соревнованиях три автомобиля такого плана".

Еще один мой собеседник Юрий сам из Крыма, но последние четыре года живет в Минске. Столько же владеет раритетным Volkswagen Каefer 1975 года выпуска. Знаменитый "Жук" еще требует немало вложений, выделяется на фоне других неокрашенным кузовом. "Мы дебютанты, но более чем уверен, что проедем хорошо. Техническое состояние достойное, надеюсь на призовое место", - с оптимизмом говорит владелец раритета.

Ралли стартовало в полдень. Каждому экипажу предстояло проехать определенный маршрут, обозначенный в выданной накануне карте. Перед отправлением ведущий знакомил всех с автомобилем и командой. Одни водители сразу заявляли о желании победить, другие же ставили перед собой цель просто доехать до финиша. Как-никак "старички", случается, подводят. Для таких участников организаторы предусмотрели специальный приз "Невезуха".

Три, два, один - поехали! Автомобили по очереди отправляются в путь. В числе постоянных участников соревнований много гостей из России, представляющих легенды советского автопрома. "У вас очень интересное ралли, красивые трассы. Все на высшем уровне, приедем к вам еще! Минск - замечательный город, который год от года становится все лучше", - то и дело повторяют водители и штурманы раритетов.

На Ford Thunderbird 1956 года выпуска дебютировали в "Олдтаймер-ралли" сестры Екатерина и Ирина Шумские. Этот американский люксовый автомобиль называли машиной мечты. Представленный Ford снялся в фильме "Американские граффити" знаменитого режиссера Джорджа Лукаса.

Под восьмым номером за рулем Cadillac 1960 года выпуска проехал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Штурманское кресло заняла его супруга Юлия. "Я накануне уже успел испытать автомобиль, очень комфортная машина, несмотря на солидный возраст, - поделился впечатлениями Андрей Шорец. - Уже второй год являюсь участником ралли, остались только положительные эмоции".

В нынешнем автозабеге под девизом "Нас не сбить с пути" также стартовал белорусский экипаж на раритетном ЗАЗ-966 1969 года выпуска. Александр Жос и Анатолий Маслов на обаятельном запорожце принимали участие в международном ралли старинных авто "Пекин-Париж".

Неизменный участник "Олдтаймер-ралли" в Минске - семейный экипаж на Mercedes-Benz V170 1938 года выпуска. Команда уже завоевала как минимум один приз - они стали самым почтенным экипажем (по сумме лет участников и возрасту автомобиля).

Плеяду легенд американского автопрома представляют Chevrolet Camaro 1986 года, Chevrolet Monte Carlo 1975 года, Plymouth Fury 1972 года, Mercury Park 1984 года. Экипаж из Новогрудка рискнул отправиться в автопробег на Сitroen 2CV 1978 года. Автомобиль уникален тем, что его мощность всего две лошадиные силы.

Последним в ралли стартовал автомобиль под номером 66. По маршруту движения участников автопробега на различных площадках города - Октябрьской площади, около Национальной библиотеки и автовокзала "Восточный" - проходили конкурсы, викторины, спортивные испытания.

Победители определятся по итогам двух дней. Будут выбраны "Мисс" и "Мистер", призы получат самые молодые и самые почтенные участники. В числе номинаций также "Легенды автопрома Америки", "Легенды советского автопрома", "Легенды автопрома Европы", "Самый элегантный экипаж" и др.

Ежегодное соревнование "Олдтаймер-ралли" полюбилось минчанам и каждый год привлекает все больше участников и зрителей. Представитель общественного объединения "МашЫна Времени" Валерий Шумский признался, что за 10 лет это одно из немногих мероприятий, которое не сопровождает дождливая погода. "Будем надеяться, что "старички" достойно выдержат испытание солнцем, - смеется он. - Им нужно преодолеть в первый день 60 км, во второй - 220 км".

Ралли на старинных автомобилях - соревнование респектабельное. Когда-то приверженцами этого благородного и изысканного спорта были исключительно зарубежные аристократы - любители гольфа, конкура и охоты на лис. В числе участников знаменитых ретроралли члены королевских семей и кинозвезды, ветераны автоспорта и богатейшие бизнесмены планеты. В Беларуси впервые "Олдтаймер-ралли" пришло осенью 2008 года. Маршрут общей протяженностью 100 км тогда начинался возле Дворца железнодорожников и пролегал практически через весь город.

Организаторы отмечают, что ралли олдтаймеров - не гонка, а скорее умная игра, своеобразные автомобильные "шахматы". Основное в них не скорость, а аккуратность, точность и тонкий расчет. Маршрут заранее не известен, только за час до старта гонщикам выдается дорожная книга с легендой, которая представляет собой стенографическое описание маршрута движения с указанием пунктов контроля времени.

Как отмечают организаторы, такие ралли не просто соревнование - это возможность приятно провести время с семьей и друзьями, а заодно и показать прекрасно сохранившиеся и находящиеся в отличной "спортивной форме" легендарные автомобили. Напряженный раллийный день традиционно заканчивается дружеской вечеринкой. Насыщенная развлекательная программа включает в себя подведение итогов, призовые розыгрыши, музыкальную программу.

Найти развлечения по душе на "Олдтаймер-ралли" 9 июня могли не только взрослые. Различные забавы для детей предлагали более 10 тематических площадок, где можно было порисовать, попрыгать на батуте и даже проехаться на старинных педальных машинках. Сегодня гонка продолжается.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
автомобиль, Минск, репортаж
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