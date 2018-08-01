РЕПОРТАЖ: Летняя профилактика: зачем нужны сезонные отключения горячей воды

Плановое отключение горячей воды летом в городах - вынужденная мера, которая позволяет подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону. Все мы с тревогой каждый год ждем этого периода, предвкушая две недели тазиков и кастрюль, и на время успокаиваемся, не найдя свою улицу и дом в очередном графике отключений на ближайший месяц. Но избежать таких временных неудобств пока никому не удается. У многих возникает вопрос: можно ли делать такую профилактику раз в несколько лет или хотя бы постараться сократить сроки отключения? Чтобы разобраться во всем основательно, корреспонденты БЕЛТА встретились с представителями УП "Минсккоммунтеплосеть" на одном из объектов, где активно ведутся работы по замене теплосетей.

Встреча была назначена на улице Руссиянова, в микрорайоне Уручье. Нужный участок мы нашли без труда. Не заметить технику и работающих людей вряд ли у кого получится. Как сообщил мастер 2-го района тепловых сетей Михаил Довнар, здесь необходимо полностью заменить старые трубопроводы на новые, поскольку они уже отслужили положенный срок - 25 лет. Чтобы минимизировать затраты, такие работы проводятся в период сезонного отключения горячей воды. В противном случае пришлось бы проектировать временную теплотрассу. Правда, на каждом объекте есть свои нюансы. "Этот участок густо засажен деревьями, это немного усложняет нам работу. Приходится их аккуратно обходить, чтобы не травмировать", - рассказал он.

Бригада в составе шести человек приступила к работе 25 июля и должна уложиться в отведенный срок - 14 дней. Рабочий день начинается в 8 часов и заканчивается в 17. Все идет по графику. Всего на этом участке необходимо модернизировать четыре трубопровода. Два уже заменены. Начальник 2-го района тепловых сетей Виталий Кравцов попросил жителей близлежащих домов, которые из окон наблюдают за работой бригады, с пониманием отнестись к таким временным неудобствам. "Мы можем поручиться, что выполним все работы в срок. Задержки с включением горячей воды не будет", - заверил он.

Зато жители этого района могут быть спокойны в ближайшие 30-50 лет - новые материалы, которые сейчас используются при замене теплосетей, более долговечные и надежные. В частности, для подачи горячей воды в жилые и административные здания используются гибкие предизолированные трубы, которые в процессе эксплуатации практически не поддаются коррозии. Для отопления задействованы пенополиуретановые трубы. На этом объекте их укладку специалисты уже завершили.

Плюсы применения пенополиуретановых труб очевидны. Это стандартные стальные изделия, покрытые кожухом из теплоизоляционного материала, они не нуждаются в дополнительном утеплении и значительно сокращают теплопотери. Кроме того, такие трубопроводы имеют достаточно эффективную систему контроля. В частности, когда происходит разгерметизация металлической трубы, информация сразу поступает на диспетчерский пульт. Все это позволяет выявить повреждение на конкретном участке вплоть до сантиметра, в отличие от труб старого образца, когда не всегда повреждение удается определить при первой раскопке. Иногда приходится делать даже три-четыре раскопки. А это все лишние затраты.

Если говорить языком цифр, то на модернизированных участках теплопотери составляют не более 3%, когда раньше достигали 6-8%. Как рассказал Виталий Кравцов, в прошлом году в Минске заменено 36 км трубопроводов теплосети, в этом планируется модернизировать 54 км, в 2019-м необходимо будет произвести перекладку 60 км теплосетей. Всего на балансе предприятия 1,6 тыс. км теплосетей, 40% из них уже модернизированы с 2000-х годов. Работы планируется завершить в ближайшие пять лет. Проблемные трубопроводы с механическими повреждениями и местами коррозии, которые требуют первоочередной замены определяются во время гидравлических испытаний повышенным давлением. Все это позволяет в будущем исключить возникновение внештатной ситуаций во время отопительной кампании.

Такая масштабная работа проводится специалистами УП "Минсккоммунтеплосеть" в эти 14 дней отключения горячей воды. При необходимости на более сложных участках работы организуются в две смены, в том числе в выходные. Самое главное - не создать неудобств потребителям. Что касается сокращения сроков планового отключения горячей воды, то такая возможность обсуждается профильным министерством совместно с теплоснабжающими организациями. Напомним, что в советский период такая профилактика растягивалась на целый месяц.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-