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РЕПОРТАЖ: Минчане голосуют за активных, ответственных и трудолюбивых

Регионы 18.02.2018 | 15:59
Выборы депутатов в местные Советы Новости сюжета Выборы депутатов в местные Советы
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Последний день масленичной недели в Беларуси запомнится не только праздником народного календаря: 18 февраля 2018 года граждане страны идут на выборы депутатов местных Советов 28-го созыва. А такое значимое событие всегда проходит торжественно и ярко - и неважно, в городе или в сельской местности. В Минске, где на 57 депутатских мандатов претендуют свыше 250 кандидатов, а количество избирателей достигает порядка 1,3 млн, на каждом участке постарались создать особую атмосферу праздника. На одном из них - участке №52 Центрального района столицы - побывали корреспонденты БЕЛТА.

В день выборов для жителей района здесь подготовлена культурно-развлекательная программа. С одного входа избирателей встречают художественные коллективы и вкусные угощения. Причем в течение дня музыкальная программа включает как песни народных коллективов, так и выступления эстрадных исполнителей, например представительницы Беларуси на детском Евровидении-2017 Хелены Мераи.

С другого входа избиратели попадают на выставку народных ремесел, где можно даже пройти мастер-класс за ткацким станком или по изготовлению поясов под руководством мастериц Стародорожского центра ремесел. Или прикупить сувениров, выполненных в различных техниках представителями Белорусской гильдии мастеров и ремесленников. Их из разных регионов Беларуси пригласили специально в день выборов на разные участки Центрального района столицы.

В числе первых утром на участке со словами "С праздником!" появляется Александр Шакутин. "Я всегда хожу на голосование в день выборов. Есть альтернатива или нет - все равно нельзя оставаться в стороне: от каждого из нас зависит, кто будет помогать в решении актуальных для нашего района вопросов, - отметил он, добавив, что считает участие в выборах возможностью высказать свое мнение. "Таким образом мы вкладываемся в перспективу развития района, города, страны", - добавляет мужчина.

Прежде чем отправиться в кабинку для голосования, он внимательно читает информацию на стенде и данные о 4 кандидатах. Признается, что в его почтовом ящике такой информации за время всей кампании так и не появилось.

А вот Ирина Покрышкина приходит подготовленной. "Была одна листовка - и это как плюсик кандидату. Человек заявил о себе, своем стремлении работать", - говорит женщина. А вообще в своем выборе она делала ставку на молодых и активных. "За ними будущее", - уверена женщина.

Валентина и Валерий Ивановы на семейном совете и с соседями тоже обсуждали биографии кандидатов. "Смотрели на трудовой путь, чтобы работящие были. Важно, какая профессия, образование у будущего депутата, стаж работы и опыт", - отмечает Валерий Иванов.

Время от времени появляются в зале для голосования родители или целые семьи с детьми. Среди прочих с воодушевлением берет бюллетень семилетний Ярослав Шиманский. Его мама - Светлана - признается: ради сына они и пришли, чтобы он тоже поучаствовал в событии. "Важно, чтобы народные представители думали, в первую очередь, о заботах людей, отстаивали наши интересы. Подойти к выбору нужно ответственно", - поясняет Светлана Шиманская и добавляет, что чуть позже планируют подойти и ее муж со вторым ребенком. Так что выборы для них - своего рода семейный праздник.

С самого утра, по словам наблюдателей, избирателей было немного, но примерно с полудня ситуация меняется. "Явка на досрочном голосовании была внушительной - 32,6%. Округ у нас по меркам столицы небольшой - 892 избирателя. И они проявляют довольно высокую активность", - сообщает председатель комиссии Инна Детченя. А наблюдатель от ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Карина Макаревич добавляет, что нарушений во время избирательной кампании не зафиксировано. "Голосование проходит спокойно, сегодня - особенно празднично", - отмечает она.

Кстати, именно в этом округе проживает немало государственных деятелей, многих из которых сегодня также можно было встретить на участке для голосования. Свой выбор здесь сделали премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Андрей Кобяков во время голосования.
Андрей Кобяков во время голосования.

На выборы Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков - Дмитрием.
На выборы Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков - Дмитрием.

Михаил Мясникович на участке для голосования
Михаил Мясникович на участке для голосования

Совсем скоро станут известны имена всех более чем 18 тыс. народных избранников. А пока люди продолжают в праздничной атмосфере через волеизъявление доказывать: белорусы хотят быть причастными к будущему своей страны как свои трудом, так и своим выбором.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
выборы в Беларуси, местные выборы, Минск, репортаж, фоторепортаж
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