РЕПОРТАЖ: Мотопатрули спецподразделения ДПС "Стрела" провели рейд перед открытием мотосезона

Сегодня в Минске и окрестностях столицы прошел первый в этом году рейд мотопатрулей спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси. Всего в мероприятии участвовали восемь инспекторов-мотоциклистов. Корреспонденты БЕЛТА отправились в рейд вместе с правоохранителями и выяснили, как обстоит дело с безопасностью на дорогах Минска в преддверии открытия мотосезона.

На вооружении "Стрелы" стоят мотоциклы Yamaha и BMW. "В конце прошлого года в "Стреле" и территориальных подразделениях ГАИ были приняты на вооружение 28 мотоциклов BMW. Поэтому улучшилась не только наша оснащенность, но и всех подразделений. Наши мотоциклы с повышенными скоростными характеристиками, очень мощные, - рассказывает начальник спецподразделения Сергей Руденко. - Практика показывает, что когда байкеры видят на дороге нашу технику, то желание соревноваться у них отпадает. Сейчас закончилась зима, мы провели соответствующие тренировки и с сегодняшнего дня приступаем к планомерному несению службы на улицах Минска, других городов, на дорогах страны". Сейчас "Стрела" начинает работу в Минске, но сотрудники готовы выехать и в другие регионы, где может осложниться дорожная обстановка.

Стартовал рейд с базы "Стрелы" на улице Грушевской. На дорогах не было замечено много мотоциклистов. В основном они появляются на улицах ближе к вечеру. Однако после выезда из Минска мотопатруль остановил водителя мотоцикла у торгового центра в районе агрогородка Щомыслица. Он ехал в сторону выезда на трассу.

У мотоциклиста не оказалось при себе свидетельства о регистрации, а позже выяснилось, что в водительских правах открыта только категория В. "На водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.19 КоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Штраф по ней составляет от 5 до 20 базовых, или соответственно от Br122,5 до Br490", - уточняет старший инспектор спецподразделения ДПС "Стрела" Юрий Черняк.

Выясняется, что молодому человеку дал покататься на своем мотоцикле его лучший друг. На него также был составлен протокол по ч.1 ст.18.19 КоАП - статья предусматривает наказание и за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. "Я только проехался, и меня остановили, - сокрушается нарушитель. - Категория А у меня скоро будет, планирую на нее сдавать летом". Оба парня из Щомыслицы, у владельца мотоцикла три года водительского стажа без нарушений. Каждый из молодых людей заплатит минимальный штраф.

Следующий мотоцикл остановили уже в городе. За рулем 18-летняя девушка, с ней пассажир, ее друг.

По словам девушки, водить ее научил отец. "Папа раньше занимался автоспортом, а я - картингом. С 16 лет у меня категория А1 - с 18-летием она автоматически стала просто категорией А, - делится юная мотоциклистка. - К сожалению, в Беларуси у нас водители не сильно замечают мотоциклистов. Люди некоторые относятся с пониманием, но большинство почему-то думают, что мы какие-то не от мира сего, кто-то специально подрезает. Но есть и те, кто специально уступает место, когда, допустим, пробка и мы едем между рядов. Но больше все же тех, кто ругается и не понимает. И это очень обидно, потому что во многих странах лояльней относятся к мотоциклистам". Нарушений у девушки на протяжении двух лет водительского стажа не было и все документы в порядке. У третьего остановленного за два часа рейда мотоциклиста также оказалось все хорошо.

"Я уверен, что присутствие наших мотопатрулей заставит значительное количество мотолюбителей задуматься, стоит ли нарушать правила. Потому что с использованием инспекторами мотоциклов вероятность того, что нарушители будут привлечены к ответственности, возрастает в разы", - говорит Сергей Руденко. При этом он обращает внимание, что в прошлом году по вине водителей мототранспорта произошло 187 ДТП, где погибли 32 человека. "В этом году мотосезон еще не начался, а уже произошло несколько аварий, один байкер погиб", - отмечает начальник спецподразделения.

В "Стреле" постоянно увеличивается парк техники, растет ее качество. "Централизованно УГАИ МВД совместно с Департаментом финансов и тыла разрабатывают специальную форму для сотрудников ГАИ, которые несут службу на мототранспорте, - рассказывает Сергей Руденко. - У нас есть форма для эскорта, а будет еще и для постоянного несения службы - удобная, практичная и приспособленная именно для мотоциклистов".

Павел ГОРБАЧ,

Фото Оксана МАНЧУК,

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