РЕПОРТАЖ: "Мы прислушиваемся к людям" - как частный бизнес развивает торговлю и услуги на селе

Вячеслав Козин из агрогородка Рожанка Щучинского района доволен. В магазине рядом с домом он приобрел так нужный ему кран для газовой горелки. Рассказывает, что еще год назад за такой мелочью надо было ехать в райцентр и с учетом расписания автобусов потратить на это половину дня.

Сегодня же хозтовары и он, и многие другие жители агрогородка приобретают в небольшом магазинчике, частном комплексном приемном пункте. Индивидуальный предприниматель Наталья Клышевич уверена, что свое дело в сельской местности при должном подходе может быть успешным.

Комплексный приемный пункт в Рожанке - это место, где сельский житель может решить сразу с десяток вопросов - отремонтировать обувь, одежду, мебель и бытовую технику, воспользоваться услугами прачечной или химчистки, купить необходимые в хозяйстве промышленные товары. Для Натальи Клышевич и ее супруга это уже пятый подобный объект в Щучинском районе. На подходе еще один. Говорит, что расширению бизнеса поспособствовало и принятие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". С 1 января 2018 года для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, установлены серьезные налоговые льготы и преференции.

"Конечно, были определенные сомнения, когда начинали свое дело. Важно, что местные власти поддержали нас. Теперь мы учли какие-то ошибки на старте. Поняли, что главное - прислушиваться к клиенту. Поэтому и ассортимент в зависимости от населенного пункта и потребностей его жителей разный", - рассказывает Наталья Клышевич. В Рожанке, например, в магазине около 1 тыс. наименований - от садового инструмента, цемента, выключателей и розеток до бытовой химии и игрушек.

Количество товаров постоянно увеличивается, причем по просьбе клиентов завозят продукцию того или иного производителя. А перед учебным годом в продаже появились канцелярские товары и тетради. Одна из постоянных покупательниц рассказывает, что раньше даже за иголкой с ниткой необходимо было ехать в районный центр, сегодня, улыбается она, все на месте.

В агрогородке Василишки, где также расположен комплексный приемный пункт, спросом больше пользуется сувенирная и ритуальная продукция, поэтому там упор делают на этот ассортимент. Кстати, в одном здании с КПП здесь разместилась частная парикмахерская. Малым бизнесам такое соседство на руку: больше посетителей, больше потенциальных клиентов.

"Стараемся работать и с поставщиками. Важно не только привезти нужный товар, но и предложить его покупателю по выгодной для него цене", - рассказывает индивидуальный предприниматель. Немало представлено и отечественной продукции. Предлагают покупателям и товары от производителей района, например постельное белье из Щучина.

"Важный аспект работы в сельской местности - это общение. Зачастую пенсионеры приходят не только совершить покупку, но и поговорить с нами, между собой, спросить совета", - говорит приемщик заказов Антонина Маркевич. Часто потенциальные клиенты интересуются, сколько будет стоить тот или иной вид бытовых услуг. Заказы выполняются в Щучине. Договоры на оказание услуг заключены с организациями и индивидуальными предпринимателями.

"Стоимость услуги, например по ремонту обуви или одежды, той же прачечной или химчистки, для жителя сельской местности такая же, как и для горожанина. Срок исполнения заказа - максимум 2-3 дня. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать работу как можно скорее", - говорит Наталья Клышевич. В каждом комплексном приемном пункте есть несколько папок с перечнем организаций и предпринимателей, оказывающих различные услуги. Указана и их стоимость. Клиенту остается лишь сделать выбор и оформить договор.

Как пояснила заместитель начальника управления экономики Щучинского райисполкома Светлана Калашникова, введение льготного режима налогообложения в соответствии с указом №345 стало действенной поддержкой в сфере бытового обслуживания. Сейчас в районе работают 8 комплексных приемных пунктов частной формы собственности. Важно, что жалоб от жителей района на некачественное обслуживание либо нехватку тех или иных услуг не поступало. Эта сфера в районе продолжает развиваться.

Льготы для бизнеса на селе способствуют появлению и новых торговых объектов. Например, предприниматель Ольга Мыцко решила открыть продовольственный магазин на своей малой родине: несколько месяцев назад в деревне Валянчицы закрылся магазин местного потребобщества.

"Мы еще удивились. Магазин при дороге. Рядом несколько деревень, дачи. О причинах размышляли недолго, решили с мужем Сергеем, что это наш шанс реализовать свою мечту. Поспособствовали начинанию и в райисполкоме", - рассказывает историю создания магазина "Верасок" Ольга Мыцко. Опыт в торговле у нее был: работала и продавцом, и заведующей магазина. И сейчас мать четверых детей при необходимости встает за прилавок. На поток людей не жалуется: идут, присматриваются, совершают покупки. Дают и советы по расширению ассортимента, а владельцы магазина прислушиваются. В планах создание промтоварной секции, об этом попросили постоянные клиенты.

"Мы уже успели расстроиться, что на зиму останемся без магазина. Знаете, еще летом к автолавке можно пенсионерке сходить, а в непогоду что делать? Теперь мы спокойны. Все, что надо, можно купить на месте. Ассортимент широкий, не хуже, чем в городе. Напишите, что мы благодарны за открытие этого магазина", - эмоционально беседует с корреспондентом БЕЛТА пенсионерка Александра Груша.

В Щучинском райисполкоме отмечают, что поддерживают начинания бизнесменов на селе. На старте, если кому-то необходимо, готовы водить за руку, объяснять те или иные моменты.

"Работа по развитию малого бизнеса на селе в районе не ограничена лишь преференциями указа №345, а проводится более масштабно, опираясь на ключевой Декрет №7 и другие указы по либерализации ведения бизнеса. Проводятся встречи, совещания, семинары с представителями малого и среднего бизнеса. На постоянной основе организована разъяснительная работа действующего законодательства", - отметила Светлана Калашникова. Это дает результат. Льготами по указу №345 в районе воспользовались 14 индивидуальных предпринимателей и 1 представитель малого бизнеса.

Впрочем, ниша далеко еще не полностью занята. Сформирован перечень объектов, которые могут отчуждаться для создания объектов торговли, сферы услуг или общественного питания в сельской местности. В Щучинском районе особенно заинтересованы в восстановлении банного обслуживания. На территории района есть 13 зданий бывших бань, которые могут быть переданы в безвозмездное пользование для возобновления их работы. В дальнейшем можно будет выкупить это имущество.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-