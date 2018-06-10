РЕПОРТАЖ: На пороге взрослой жизни, или Как прощались со школой выпускники минской гимназии №22

Выпускной вечер остается в памяти каждого человека. Эта ночь, полная воспоминаний, планов и надежд, ставит символическую точку в школьной жизни и открывает перед молодыми людьми новый этап. 9 июня праздник прощания со школой отгремел во многих учреждениях образования Беларуси. Столичная гимназия №22 решила провести эту ночь в Минском государственном дворце детей и молодежи. Корреспонденты БЕЛТА присоединились к выпускникам, чтобы ощутить атмосферу праздника и узнать настроение ребят.

За 20 минут до начала выпускного возле Дворца детей и молодежи постепенно начинают собираться родители. Они весело приветствуют друг друга, обмениваются шутками, но все взгляды устремлены в сторону трамвайной остановки: к месту празднования наконец прибыли виновники торжества - выпускники.

Пока нарядные парни и девушки дружно заходят в холл, родители восхищенно любуются своими детьми. Мама одного из учеников Ирина Шевченко не скрывает гордости за сына. "Мой сын Глеб учится в гимназии с первого класса. И я очень рада и горда, что он попал в это учреждение образования", - говорит она. По мнению женщины, учителя гимназии №22 - профессионалы высокого уровня. "Например, классный руководитель - Наталья Бородулина - учитель от бога: очень хорошо знает свой предмет, замечательно относится к детям. Интересно преподносили свой предмет учителя истории, биологии, географии, астрономии. Да и сам класс сплоченный: вместе катаются на велосипедах, ходят в тренажерный зал, всегда навещают заболевших", - рассказывает Ирина Шевченко.

Глядя на счастливых ребят, понимаешь: класс действительно дружный. В холле, где молодежь встречают и обнимают огромные полярные медведи, никто не стоит в стороне от общего веселья. Все обнимаются, фотографируются, смеются и обсуждают планы на будущее.

Вера Пучко и Лера Крючкова признаются: немного грустно, что приходится расставаться с гимназией, но к новому этапу в жизни готовы. "Сегодня чуть-чуть волнуемся. Конечно, будем скучать по учителям и школьным друзьям. Но на смену прошлому приходит новый этап в нашей жизни, к которому мы готовы. Будем поддерживать связь с одноклассниками. А в планах - ЦТ и поступление: настраиваемся на хорошее и надеемся, что все получится", - делятся эмоциями девушки.

Позитивно смотрят в будущее Катерина Касач, Валентин Твердый и Ангелина Статкевич. Ребята говорят, что самое страшное - экзамены - они уже пережили. Впереди тесты, к которым они подготовились. С будущим все определились: девушки пойдут в программирование, Валентин выбрал академию авиации.

Постепенно холл пустеет. Ведущий приглашает родителей, учителей и гостей праздника пройти в зал, выпускников уводит за кулисы, откуда они эффектно выходят на сцену под шуточные четверостишья, придуманные учителями для каждого из ребят. Здесь и музыкальный творец, и большого спорта друг, и девушка-птица, и мастерица на все руки, и любитель пошутить.

Выпускники громкими овациями встречают своих учителей и администрацию гимназии. Особенно громко приветствуют директора гимназии №22 Ларису Адашкевич. По ее словам, многие ребята с детства стремились к высоким результатам. "Еще в первом классе вы были настроены, что у вас будут аттестаты с высоким средним баллом и медали. Дорога к получению заслуженных трофеев оказалось недолгой - 11 лет пролетели мгновенно. Надеюсь, вы выбрали свой профессиональный путь и не будете совершать ошибок юности. Может быть, некоторые вернутся в гимназию уже в качестве преподавателей - мы будем этому очень рады", - обратилась к ребятам директор.

На очереди - вручение аттестатов, похвальных листов и медалей. Из более чем 60 вчерашних учеников 15 удостоены золота, трое - серебра. Как позже сказали сами выпускники, в достигнутом результате есть заслуга каждого педагога гимназии. Поэтому на вручении цветов многие не постеснялись обнять учителя и выразить ему свою признательность.

Завершает торжественную часть нежный вальс. Парни ведут своих грациозных спутниц под восхищенными взглядами родителей.

Заканчивается музыка, но не вечер: в распоряжении выпускников вся ночь, чтобы еще раз обняться с друзьями, сделать памятные фото, поблагодарить преподавателей и администрацию гимназии. А дальше - ЦТ, подача документов и поступление - И вихрь новой жизни захватит их.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

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