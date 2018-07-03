РЕПОРТАЖ: Независимый взгляд на жизнь

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Регионы 03.07.2018 | 17:35
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Беларусь сегодня отмечает главный государственный праздник - День Независимости. Торжества проходят по всей стране. В Витебске события дня открылись митингом у Мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков и шествием трудовых коллективов города. Корреспонденты БЕЛТА посетили самые интересные мероприятия и постарались выяснить, что значит для людей этот праздник.

И хотя прогнозы синоптиков о проливных дождях для Витебска на 3 июля после полудня полностью оправдались, это не помешало празднику: витебчане, вооружившись зонтиками, посмотрели красочное шествие трудовых коллективов областного центра и приняли участие в многочисленных мероприятиях.

Среди спешащих на праздник Александр Роговский с сыном Ярославом. Вот уже 42 года он работает на железной дороге в Витебске и ежегодно 3 июля принимает участие в праздничном митинге. "Для меня это уже стало традицией. Хочу передать ее сыну", - говорит Александр, подчеркивая, что День Независимости - праздник молодой, а потому ценить его, глубже чувствовать должна молодежь. "От наших детей зависит, какая страна будет. Важно научить ценить их главное - свободу и независимость нашего государства. А этот праздник именно такие чувства вызывает", - добавляет собеседник.

Невозможно пройти мимо семьи Демидовых и не остановиться: родители и их малыш, выбрав хорошую точку обзора, наслаждались праздничной атмосферой, царящей вокруг. Марина и Демид вместе с сыном Арсением пришли поддержать своих друзей и коллег, участвующих в шествии от РУП "Витебскэнерго". И если у Марины День Независимости вызывает патриотические чувства, то для ее мужа - это еще и прекрасный повод просто провести день вместе с семьей.

Своим долгом, почетной обязанностью встретить День Независимости в торжественной обстановке у мемориала на площади Победы считают ветераны.

"Если в День Победы мы больше скорбим, вспоминая годы военного лихолетья, погибших друзей и родственников, то День Независимости встречаем со светлыми чувствами, радуясь тому, какой наша Беларусь стала, какая у нас талантливая молодежь, как много сделано. Не передать словами эту радость и гордость за свою страну!", - делится эмоциями ветеран Великой Отечественной войны Лилия Амосенко.

Слушая выступление председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, она отметила: "Правильные слова говорит!".

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, обращаясь к участникам митинга, заявил: "Стремление народа быть самостоятельным - стержень, который дает силу и укрепляет нашу нацию. Годы военных испытаний выработали у людей чувство долга, ответственность за мир и порядок. Мы обязаны беречь сплоченность общества и безопасность нашей страны, всеми силами препятствовать любым проявлениям терроризма, экстремизма и насилия, ведь сегодня особенно остро чувствуется, каких неимоверных усилий стоит сохранить безопасность. История учит, что обрести суверенитет мало, надо уметь его защитить и сберечь".

"В основе этого праздника лежит не только освобождение нашей страны, но и современная суверенная история Республики Беларусь, тот путь, который мы уже прошли за эти 27 лет, новые достижения, - отмечает заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин. - За это время выросло уже целое поколение новых молодых белорусов, которые смотрят по-другому на жизнь и на будущее". Молодой руководитель на собственном опыте, имея солидный опыт работы в БРСМ, убежден, что в Беларуси юношам и девушкам открыты все дороги как для самовыражения, так и для развития. В качестве примера он привел два абсолютно разноплановых мероприятия - фестиваль Kartonka и праздник "День вышиванки", которые прошли накануне. "У каждого человека был выбор, где участвовать и куда пойти. Многие успели посетить оба мероприятия. Это свидетельствует о том, что у нас есть площадки, где молодежь может реализовать свои любые инициативы. И это правильно, когда люди по-разному смотрят на жизнь, но при этом конструктивно общаются и взаимодействуют", - считает он.

Специально ко Дню Независимости витебский ювелир Андрей Жизневский приурочил церемонию дарения Витебскому областному краеведческому музею копии самолета "У-2", сделанной из серебра 925-й пробы с бриллиантом. "Мой отец и дед были летчиками, поэтому для меня сегодняшнее событие глубоко символично. Я люблю Беларусь, горжусь ею! Свою работу я сделал в память о них", - подчеркнул автор. Работа над миниатюрной моделью легендарного советского биплана весом 26,68 г серебра заняла год. Много экспериментов пришлось провести ювелиру, чтобы добиться зеленого оттенка патины на металле, который естественным образом образуется на серебре 925-й пробы лишь спустя сто лет. Секретов автор не скрывает: получить его удалось с помощью натуральных продуктов - яиц, творога и яблок, которые при брожении выделяют сероводород. Филигранность исполнения модели получила высокую оценку экспертов. "Этой работой я хотел также показать, что в нашей стране есть много талантливых людей совершенно в разных областях и сферах", - добавил Андрей Жизневский.

Праздничная программа еще далека до завершения - впереди массовое исполнение гимна и красочный вечерний салют!

Ольга БОГАЧЕВА,

фото автора и Александра ХИТРОВА.

БЕЛТА.-0-

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Теги
Витебск, праздник, репортаж
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