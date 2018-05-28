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РЕПОРТАЖ: Один день из службы пограничников

Регионы 28.05.2018 | 17:33

Есть в Островецком районе Гродненской области деревня с красивым названием Петрополь. Маленькая, аккуратная с добротными домиками, как в сказках из детства. Когда заезжали в деревню, она показалась пустынной. "Не удивительно, - подумали мы, подъезжая к сельскому магазину. - На часах 10.00 - все работают". Купить воду в магазине мы не успели. В течение пяти минут после въезда в деревню к нам подошел пограничник, поинтересовался целью визита и попросил предъявить документы. Так происходит с каждым чужаком в этой деревне. На самом деле пограничники были в курсе нашего визита, в этот день корреспонденты БЕЛТА приехали в гости, чтобы провести день на заставе и узнать, как проходит служба у тех, кто вот уже 100 лет бережет покой на границе.

Наше маленькое приключение говорит о том, что сотрудники пограничной молодечненской заставы постоянно начеку. Комендант пограничной комендатуры "Гудогай" Евгений Павловский подчеркивает, что служба у них - дело круглосуточное. "Весь коллектив заставы, это касается и военнослужащих срочной службы, и контрактной, и офицеров, живет одной небольшой семьей. Все проживают здесь же: военнослужащие срочной службы - в казарме, офицеры и прапорщики - в отдельных домах офицерского состава. Там созданы все условия для комфортного проживания с семьями, детьми", - отмечает Евгений Павловский. "Во сколько начинается рабочий день у офицера", - интересуюсь я. "Он не заканчивается, - смеется комендант. - Служба - процесс непрерывный, потому что даже ночью часть людей спит, часть - на службе. Граница всегда находится под пристальным вниманием и жестким контролем".

На заставе, как на станции скорой помощи: пульт диспетчера, громкоговорящая связь, по которой вызывается тревожная группа. По словам Евгения Павловского, в любой момент может поступить сигнал сработки охранной системы. К счастью, они в последнее время нечастые. "В последнее время сигналы поступают только из-за диких животных и метеоусловий. Боевых нарушителей давно не было", - информирует комендант.

Давно - это уже год. "В прошлом мае на пульт дежурного поступил сигнал с одного из участков границы, - вспоминает начальник заставы старший лейтенант Артем Хинец. - Прибыв на место, тревожная группа обнаружила признаки нарушения государственной границы в виде следов дикого животного - лося. Там сразу было очевидно, что это имитация - по земле прошел человек в обуви, имитирующей следы лося. Вес человека не позволяет следу уйти в почву на нужную для животного глубину, из-за этого очертания отпечатков были нечеткие. Организовали поисковые мероприятия. Нашли лестницу, с помощью которой преодолевался забор, пакет с деревянными копытами (их было восемь пар), задержали нарушителя. Через сутки в лесу нашли контрабанду - замаскированные коробки с сигаретами".

Пульт дежурного на заставе - это святое святых. Здесь происходит слежение за госграницей, сюда поступают все тревожные сигналы с охранных устройств. Начальник службы собак Руслан Приволинский вспоминает, что два года назад на пульт дежурного поступил сигнал о нарушении границы. Тогда он в составе тревожной группы выбыл на участок, на котором сработала сигнализация. На контрольно-следовой полосе были обнаружены следы. "Если во время экстренных выездов или просто пограничных нарядов "Дозор" на контрольно-следовой полосе обнаруживаются следы, на них ставится служебная собака и ведется поиск нарушителей. Тем летом с помощью служебной собаки были задержаны контрабандисты с коробками нелегальных сигарет", - рассказывает Руслан.

Главные помощники пограничников - служебные собаки. Их готовят здесь же на заставе в кинологическом центре. В данный момент обучающий курс проходят четвероногие стражи границы - будущие поисковики наркотических и взрывчатых веществ. Начальник курса капитан Юрий Шуппо контролирует весь процесс обучения лично. "В группе собаки разных возрастов и пород. Маленьким, которым едва исполнилось два месяца, мы нагрузку, конечно, снижаем, зато старшие, некоторым из них и год, и два, и даже шесть, получают полную программу. Сюда попадают служебные собаки, которые больше предрасположены для обучения тому или иному виду службы. Сейчас у нас в студентах немецкие овчарки, лабрадоры, одна бельгийская овчарка и бигль. Лабрадоры, кроме всего прочего, очень удобны для работы в пункте пропуска. Они дружелюбны, люди относятся к ним спокойно и не боятся, когда собаки несут службу", - рассказал Юрий Шуппо.

Сегодня центр готовит служебных собак к различным видам службы: разыскная - поиск человека по запаховому следу, сторожевая, специальная - поиск наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, караульная - охрана объектов. Кроме этого, в центре проводится разведение и выращивание собак служебных пород.

В собственном племенном питомнике занимаются разведением служебных пород собак, таких как немецкая, бельгийская, кавказская, среднеазиатская овчарки и лабрадор. В родильное отделение посторонним вход закрыт - первые два месяца в жизни щенков самые уязвимые. Здесь малыши вместе с мамами скрыты от глаз и рук чужаков, в отделении соблюдается стерильность, спокойная и тихая атмосфера.

В два месяца, после первой прививки малыши переводятся в щенячий детский сад, именно там они впервые выйдут на улицу. С этого момента у собак начинаются занятия. Глядя на то, как инструктор 2-го отделения питомника племенных собак прапорщик Татьяна Кругликова играет на солнечной поляне с оравой пушистиков, думаешь, вот она работа мечты. Но и здесь не все так просто. Эта веселая возня на полянке не что иное, как начало профессиональной подготовки будущих защитников государственной границы. "В возрасте двух месяцев мы начинаем приучать собак к голосу, апортировке. Щенки находятся у нас до четырех месяцев. Наши выпускники имеют одинаковый набор навыков: ходят на поводке, выполняют команды "сидеть" и "лежать", проходят специальную полосу препятствий. Выполняют подопечные это все с лакомством. Мы угощаем их сыром, мясом, колбасой, кормом - кто что больше любит. Ведь в четыре месяца они еще дети, поэтому мы их немного балуем", - улыбается Татьяна Кругликова.

Лабрадору Фоллу 2,5 месяца. Он вместе с контролером-инспектором отделения службы собак Иваном Тарелкиным после обучающего курса поедет в Полоцкий погранотряд. Пока же он привыкает к новому напарнику, проходит общий курс дрессировки. "Мы с Фоллом знакомы неделю. Сейчас наша задача - привыкнуть друг к другу и подружиться. У нас уже есть результаты, умный пес попался, спокойный. Я все объясняю ему в процессе игры. Если он выполняет мои команды правильно, я щелкаю кликером, Фолл понимает, что все сделал правильно, и радостно ждет от меня поощрения. Пять месяцев мы будем учиться тут, а потом продолжу эту работу уже у себя", - объясняет Иван Тарелкин.

Рядом занятия по схожей программе проходят у сестры Фолла - Герды. Ее хозяйка инструктор служебной собаки Ксения Коледа уверена, что поощрять собаку за правильное выполнение задания важно не только угощением, но и своим вниманием. "Очень важный элемент в дрессировке - ласка. Эмоции собакой ценятся наравне со вкусняшками. Можно даже ее не кормить за успешное выполнение команды, а просто похвалить, и животное будет счастливо", - отмечает Ксения.

С общим курсом дрессировки собаки проходят и специализированное обучение в соответствии с их будущим предназначением. Группа поисковиков наркотиков и взрывчатых веществ отрабатывает свои навыки на специальных тренажерах. Один из них обучает животное находить нужный запах. Он представляет собой несколько емкостей, в каждой есть мячик, который собака видит и очень хочет заполучить. Только в одну из этих емкостей закладывается наркотическое вещество, которое по запаху должно найти животное. Собака обнюхивает все емкости и выбирает одну. Если выбор сделан правильно, инструктор на пульте управления нажимает кнопку и из контейнера выскакивает мячик. "Дистанционный выбрасыватель мячей тренирует в собаке азарт и охотничий инстинкт - чтобы получить свою игрушку, нужно найти источник запаха. Этот тренажер для тех собак, кто уже стоит на нужный запах - знает его", - поясняет начальник курса капитан Юрий Шуппо.

Следующий тренажер оттачивает мастерство дифференцировки запаха. В него закладываются все возможные запахи, которые обычно сопровождают человека на пункте пропуска: влажные салфетки, стиральный порошок, парфюм и т.д. Параллельно с этим в одну из емкостей закладывается наркотик. Задача четвероногого студента - отыскать нужный запах, проигнорировав все бытовые. "Были случаи, когда собаки на пунктах пропуска срабатывали на стиральный порошок, например. Они его никогда не нюхали. Какой-то новый, свежий запах собака может обозначить как наркотик. Поэтому мы знакомим ее со всеми запахами, которые ей могут встретиться при работе, чтобы она их не обозначала", - рассказывает начальник курса.

Конечный результат обученной служебной собаки нам продемонстрировала двухлетняя лабрадор Марена и инспектор отделения службы собак Елена Куневич. Они произвели поиск закладок в автобусе и на легковом транспорте.

Кстати, служебные собаки, которые выезжают вместе с тревожной группой на задержание нарушителей госграницы, также родились и воспитывались в кинологическом центре заставы. Смотря на вольеры этих серьезных и устрашающих животных, трудно поверить, что чуть больше двух лет назад они были такими же безобидными пушистыми комочками, каких мы недавно видели в детском отделении центра. Немецкая овчарка Стелс с полувзгляда понимает хозяина - инструктора службы собак сержанта Андрея Саевича. Трехлетний пес лучше всех на заставе выполняет сложнейший элемент полосы препятствий - высокий бум. "Служебные собаки способны преодолевать все препятствия, которые могут повстречаться им в лесу при поиске и задержании нарушителя границы: это и поваленные деревья, и непроходимый бурьян. Вообще мы стараемся добиваться такого эффекта, чтобы собака полностью слушалась хозяина и без его разрешения не делала никаких маневров", - подчеркивает Андрей Саевич.

К слову, проверять нас, когда в самом начале мы решили заехать в сельский магазин за водой, тревожная группа прибыла без служебной собаки. Это к лучшему. И как выяснилось, пограничникам нас сдала бдительная местная жительница Фалиция Юльяновна Гжебянская (она сама призналась нам в этом на обратном пути), бабушка в это время отдыхала во дворе своего дома напротив магазина. Весна, солнце, благоухание фруктовых садов и трубка радиотелефона рядом на скамейке - привычная обстановка для отдыха всех местных жителей приграничной деревни Петрополь Островецкого района.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
граница, Гродненская область, репортаж
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