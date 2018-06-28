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РЕПОРТАЖ: От фермы до прилавка: как в Гродненской области производят молочную продукцию

Регионы 28.06.2018 | 19:24

Вопросы качества и безопасности молока волнуют каждого потребителя. В Беларуси налажен многоступенчатый контроль за соблюдением этих требований на всех этапах производства - от сырья до готовой продукции. Журналисты БЕЛТА отправились в пресс-тур в Гродненскую область, чтобы проследить всю технологическую цепочку и изучить систему контроля качества.

Наша первая остановка - СПК им. Деньщикова, одно из лучших хозяйств Гродненского района. За пять месяцев в хозяйстве получено более 8 тыс. т молока, при этом удой на одну корову - более 4 т. Товарность молока - 95%.

Мы побывали на одной из ферм СПК - "Ранiца". Там содержится 520 голов скота. Коровы голштинизированной породы дают 24 т молока в день. Все поставляемое на предприятия молоко с этой фермы относится к сорту экстра.

"Чтобы получить много высококачественного молока, в первую очередь нужно позаботиться о кормах, - отметил главный зоотехник СПК им. Деньщикова Петр Глебович. - Рацион высокопродуктивной коровы в нашем СПК состоит из люцернового сенажа, зеленой массы люцерны и кукурузного силоса. Для обогащения рациона мы используем комбикорм, в состав которого входит белковое сырье, зерновая группа и витаминно-минеральный премикс. Мы раздаем корм дважды в день - в 7.00 и в 16.00, и он находится на кормовом столе круглосуточно. Рацион коровы должен быть полноценным и стабильным".

В хозяйстве выращивается уникальная для Беларуси кормовая культура - румекс к-1. Представители СПК заметили это растение в Ботаническом саду Киева и решили перенять опыт, приобрели семена. "Это гибрид шпината и конского щавеля. Румекс очень полезен: он содержит много белка и микроэлементы - железо, кальций, которые хорошо усваиваются. Мы используем его для подкормки дойного стада. За год мы снимаем четыре укоса этой культуры. Будем использовать и в смеси с кукурузой, чтобы коровы получали все необходимые вещества", - рассказал председатель СПК Василий Свирид.

Коровы на ферме разделены на группы в соответствии с физическим состоянием. Тех, которые дают выше 25 кг молока в день, доят три раза - в 6.00, в 12.00 и в 19.00. Наиболее высокопродуктивная часть стада дает около 41 кг молока на корову в день. На ферме есть специальный доильный зал, все процессы автоматизированы.

Свежее теплое молоко проходит очистку через фильтры и по шлангу поступает сразу в холодильник. Там его охлаждают до 2-6 градусов выше нуля.

Рядом с помещением для охлаждения и хранения молока находится лаборатория, где исследуют пробы. Проводится контроль жирности, плотности, кислотности, количества соматических клеток. Молоко проверяется на отсутствие ингибирующих веществ, в первую очередь антибиотиков. На основании полученных данных выписывается удостоверение качества и безопасности, в котором указываются все показатели.

Молоко поставляется на производство для последующей переработки дважды в сутки - в 6.00 и в 11.00. Всего СПК им. Деньщикова отгружает 58 т молока в день с четырех ферм.

Когда молоковоз прибывает на предприятие, там снова проверяется качество и безопасность молока. Лаборант контролирует те показатели, которые указаны в удостоверении качества и безопасности. "Если возникают вопросы, то составляется акт, и предприятие предупреждает хозяйство. Мы выезжаем и совместно делаем анализ. Но обычно разногласий не бывает", - отметил главный зоотехник.

Актуальным является и вопрос прослеживаемости животноводческой продукции. Мы побывали в ОАО "Молочный мир" в Гродно и понаблюдали за приемкой молока по государственной информационной системе AITS. В журналы прослеживаемости информация вносится в электронном виде.

Всего в сырьевую зону предприятия входят 27 сельхозорганизаций из четырех районов. В день от них поступает 730 т молока.

ОАО "Молочный мир" получает 46,5% выручки от экспорта, остальное - от поставок на внутренний рынок. Предприятие поставляет продукцию в такие страны, как Россия, Китай, Вьетнам, Турция, Япония, Монголия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Саудовская Аравия, и стремится к расширению рынков сбыта.

Мы побывали в цехе по производству сычужного сыра. Здесь производится более 30 видов сыра двух форм - круглый (диаметром 28 см) и евроблок. "Линия на сегодня загружена на 95%. В основном цехе работает один мастер-сыродел. Линия автоматизированная, поэтому нет необходимости в большем количестве людей", - пояснила заместитель генерального директора по производству Ольга Михновец.

Молокоперерабатывающие предприятия осуществляют контроль качества и безопасности как сырья, так и готовой продукции. Продукция проверяется также в областных, республиканских лабораториях, лабораториях России. "При возникновении претензий у Россельхознадзора по каждому случаю создается комиссия, которая выезжает на предприятия и в сырьевую зону и проводит тщательное расследование. Отбираются дополнительные пробы продукции и исследуются по всем показателям", - подчеркнул заместитель начальника отдела ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Андрей Коваленя.

"Качеству и безопасности продукции придается первостепенное значение. Следим за здоровьем животных, за качеством кормов, ведь именно это в первую очередь влияет на продукцию, которую мы получим. Применяем современные технологии, автоматизируем процессы и все меньше зависим от человеческого фактора", - сказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Игорь Сорокин.

На молокоперерабатывающие предприятия Гродненской области от сельхозорганизаций за день поступает более 3 тыс. т молока, а за год - более 1 млн т. В регионе проведена модернизация молочной отрасли, которая позволила за два года вдвое увеличить долю производства молока сорта экстра.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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Гродненская область, продукты питания, репортаж
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