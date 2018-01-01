РЕПОРТАЖ: От школьников до пенсионеров: пробег трезвости в Гродно собрал рекордное число участников

1 января, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Рекордное количество участников собрал пробег трезвости в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Встречать первый день нового года не за праздничным столом, а в веселой компании единомышленников на беговой дорожке уже стало своеобразной гродненской традицией. Первый пробег трезвости несколько лет назад собрал всего три десятка участников, сегодня же всем желающим не хватило стартовых номеров. Их заготовили 210, как казалось, с запасом, но еще нескольким десяткам бегунов записывали номера на руке. Организаторы - Гродненская епархия Белорусской православной церкви и клуб любителей бега "Ран4фан" - такому наплыву желающих и удивились, и обрадовались. На старт 4-километровой дистанции в лесопарке Пышки вышли около 260 бегунов.

"Значит, наша идея привлекает все больше сторонников. Главная задача пробега не определить сильнейшего, а показать, что Новый год, как и другие праздники, можно отметить в таком здоровом стиле", - отметил председатель клуба "Ран4фан" Алексей Чемоданов. Он подчеркнул важность того, что пробег привлекает разных участников: от профессиональных спортсменов до любителей - школьников, пенсионеров, бизнесменов и чиновников.

Алексей Чемоданов

Некоторые выходили на старт всей семьей. Например, вместе с папой и мамой Александром и Вероникой Каминскими из агрогородка Обухово все четыре километра преодолела их четырехлетняя дочь Александра. "Здоровый образ жизни, бег, занятие спортом - это норма досуга для нашей семьи. Важно, что продвигаются подобные мероприятия, считаем, что в годовом календаре подобных должно быть как можно больше", - рассказали участники.

Александра Каминская с мамой

"А мы встретили Новый год с друзьями и семьей, конечно, без спиртного. А сегодня решили продолжить праздник таким необычным и веселым способом. 4 километра - дистанция легкая, поэтому побежим в удовольствие", - рассказывают 16-летние школьники Никита Шукевич и Кирилл Пилипенко.

Никита Шукевич из СШ№39 и Кирилл Пилипенко из СШ№31 Гродно

Одним из самых старших участников стала 76-летняя Лариса Смирнова. "Бегала всю юность и молодость. Когда в прошлом году узнала о пробеге, сразу же решила попробовать. Считаю, что идея отличная", - отметила она.

Лариса Смирнова

Пробежал дистанцию и генерал-майор милиции в запасе Владимир Сычевский. Он подчеркнул, что на пробежки выходит регулярно. "Однако именно такие мероприятия смогут привлечь еще большее количество людей к занятию спортом, поддержанию себя в форме", - отметил участник.

Владимир Сычевский

Одним пробегом программа не ограничилась. Гостям предложили установить рекорд в поднятии гири: поднять снаряд суммарно необходимо было 2018 раз. Присоединились к марафону и участники, и организаторы. Иерей Павел Касперович не только поднимал гирю, но и вышел на дистанцию пробега. "Наша задача - объединить сторонников здорового образа жизни. И по тому, как растет количество участников пробега, можно сказать, что такой подход нашел отклик среди жителей города", - отметил он. Планируется сохранить и, возможно, расширить количество пробегов в другие поры года.

Иерей Павел Касперович

Традицией стали и победы на пробеге трезвости. В очередной раз первым на финиш пришел Артем Логиш

Кстати, на пробеге трезвости уже выявились многократные победители. В очередной раз первым на финиш пришел Артем Логиш. Для профессионального спортсмена пробег стал возможностью встретиться с единомышленниками. "Бежал в удовольствие, наслаждался и хорошей погодой, и компанией. Говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь: я начинаю его с победы", - отметил он. Первой среди девушек финишировала Ольга Дубовская. Впрочем, организаторы подчеркивали, что соревновательная составляющая в пробеге трезвости не главное. Медали получал каждый добравшийся до финиша, время преодоления дистанции значения не имело. Главное - поддержать идею проведения праздников весело и трезво.-0-