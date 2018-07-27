РЕПОРТАЖ: Почти идеальное лето для ягод - голубика под Гродно радует хорошим урожаем

Горячие деньки сейчас не только у тех сельчан, что заняты на заготовке кормов или уборке зерновых. Начальник производственного участка №5 СПК "Прогресс-Вертелишки", на котором выращивают ягоды, Сергей Сакута также постоянно в движении. Он неодобрительно посматривает на тучи на горизонте. Голубику надо собрать в кратчайшие сроки. Ягода созрела, и промедление может стоить дорого: в дождь по технологии собирать ее нельзя.

В хозяйстве не понаслышке знают, что у природы плохой, как, впрочем, и идеальной, погоды не бывает. Засуха навредила зерновым, июльские дожди - их уборке. Зато ожидается хороший урожай кукурузы и сахарной свеклы.

"Да и для ягод погода была практически идеальной. Собрали если не рекордный, то отличный урожай клубники. Он превысил прошлогодний более чем в 20 (!) раз. Сегодня радуемся урожаю голубики", - рассказывает Сергей Сакута.

Он ведет нас по стройным рядам ягодных кустов. Показывает, какого размера должна быть настоящая хорошая голубика. Ягода, признаемся, ого-го. Предлагает угощаться прямо с куста.

"Не волнуйтесь, ягода во всех отношениях чистая. Все-таки ее поставляют и за рубеж, контроль строжайший. Один раз проколешься, и больше с тобой никто работать не будет", - отмечет Сергей Сакута. Голубику реализуют на месте: оптовые покупатели съезжаются отовсюду, говорят, что на ура ягода из-под Гродно идет даже в Москве.

Голубику ценят за уникальные свойства. Говорят, ягода защищает от радиоактивного излучения, укрепляет стенки сосудов, нормализует работу сердца и даже замедляет старение. Полезна она для тех, кто страдает ревматизмом, диабетом, имеет проблемы с давлением. Регулярное употребление голубики способствует и восстановлению зрения. В ягоде большое количество витаминов и антиоксидантов. Стоит, впрочем, голубика немало. Однако и употреблять ее килограммами не стоит, можно, наоборот, навредить организму.

Продается продукция оперативно. Еще сегодня ягоды были на кусте, завтра уже попадают к покупателю. Голубика нежный и требовательный товар, хранить, перевозить, даже собирать ее надо правильно. Испортить ее и понести убытки очень легко.

В сборщики здесь набирают опытных сезонных рабочих. "Смотрите, ягоду надо снять аккуратно. Важно ее не раздавить. Причем делать все надо быстро. Тяжелая работа? В сельском хозяйстве, наверное, других не бывает. В день, бывает, до 100 кг собираю", - отмечает Мария Метелева-Лазаренкова. Подчеркивает, что, когда кусты буквально усыпаны ягодами, убирать урожай приятно. Каждый куст дает сегодня от 1 до 4 кг голубики. Ежедневно в хозяйстве собирают несколько тонн полезных ягод.

За хорошим урожаем, подчеркивает Сергей Сакута, стоит каждодневный кропотливый труд. Начали заниматься голубикой в хозяйстве 14 лет назад. Это сейчас здесь более 12 га голубики, 7,5 из которых плодоносят. Первые ягоды куст дает на 5-й год жизни, до этого за ним надо неустанно и кропотливо ухаживать. Голубика, как и многие другие растения, боится заморозков, болезней, требовательна к почве и очень влаголюбива. Под каждый куст в день через капельный полив подается по 20-40 л воды! Уход за кустами, их подрезка ведется изо дня в день.

Специалист уверен, что при должном подходе, старании, постоянном совершенствовании своих знаний и внедрении новых технологий даже в нашем климате с его непредсказуемой погодой можно заниматься выращиванием ягод и фруктов и, самое главное, добиваться высоких урожаев. Причем секрета из своей работы в СПК "Прогресс-Вертелишки" не делают. Саженцы голубики реализуют населению, готовы рассказать, как добиваться успеха, но предупреждают, что дело это не всегда простое.

А урожай клубники в этом году в хозяйстве уже превысил 53 т. В 2017 году он был всего около 2,5 т. Тогда сильно навредили июньские заморозки. В нынешнем году они тоже были в регионе, но в хозяйстве подготовились: по участкам ходил трактор с опрыскивателем и поливал посадки водой. Такой прием позволил повысить температуру и спасти урожай. Кстати, сбор клубники еще не закончен. Свежими ягодами покупателей планируют радовать до сентября.

Замыкать производство лишь на нескольких видах продукции тут не спешат. Заложил Сергей Сакута и плантацию малины в 0,5 га. Урожай будет ближе к осени. А начальник участка продолжает удивлять: в теплице, где выращивались саженцы голубики, он начал разведение винограда. По виду и вкусу ягоды совершенно не отличаются от тех, что привозят в Беларусь с юга.

"Почему бы и нет? Виноград у нас востребован, люди его любят. Стоит их порадовать белорусской продукцией. При должном подходе все возможно", - улыбается начальник участка. Главное, подчеркивает он, качественно делать свою работу и стараться постоянно развиваться.

По-другому тут, кажется, не умеют. В прошлом году БЕЛТА готовила репортаж из яблоневого сада хозяйства, тогда узнали, что из яблок из-под Гродно делают детское питание под именитым брендом. Поставлялись фрукты на Северный флот в Россию: имеется даже благодарность от адмирала. Выйти на подобные рынки может лишь тот производитель, что постоянно заботится о повышении качества своей продукции.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-