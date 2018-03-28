РЕПОРТАЖ: Предприниматель из Гродно восстанавливает старинную усадьбу на Августовском канале

Усадебно-парковый комплекс "Святск Гурских" расположен в деревне Радзивилки неподалеку от Августовского канала, в 30 км от Гродно. Усадьбу с прилегающей территорией в 5 га приобрел на аукционе в 2011 году предприниматель Виктор Барташевич. С того времени он посвятил себя возрождению усадебного комплекса. Уже к лету в планах открыть гостиницу. Будет здесь и первый в районе Августовского канала ресторан. Пока же гостей по заявкам принимает пивница - традиционный бар в подвале с арочными каменными потолками.

"А когда мы сюда приехали, все находилось в плачевном состоянии, - вспоминает Виктор Барташевич. - Усадьба поменяла несколько владельцев, только вот многие годы ничего не делалось". Кроме Радзивилок бизнесмен рассматривал и другие варианты, но теперь может сказать, что не жалеет о своем выборе. Восстановление усадьбы стало делом жизни, семья помогает во всем. Радзивилки стали для них малой родиной.

Возрождают старинную усадьбу под девизом "Все внимание - деталям" - процесс трудоемкий, отнимает много времени. "Иначе нельзя, - отмечает сын Виктора Александр, наш экскурсовод по усадебно-парковому комплексу. - Место с богатой историей, и хочется воссоздать если не полную копию того, что было, то как минимум близко к оригиналу. Чтобы гости смогли прочувствовать атмосферу одной из лучших усадеб на территории Беларуси конца позапрошлого - начала прошлого столетия".

А место действительно со своей историей. Еще в XVII веке оно приглянулось монахам-камедулам. Они разбили здесь парк, создали каскад из пяти прудов, которые наполняются ключевой водой. Веком позже поместье стало принадлежать Гурским. В начале XIX века появилось здание усадьбы. При Гурских парк пополнился редкими растениями, появились виноградники, крахмальный завод - имение относилось к разряду образцовых. В начале XX века усадьба уже была популярным местом для туристов. Здесь были гостиничные номера и даже теннисный корт. Ехали отдыхающие за уединением, свежим воздухом и чистейшей водой.

Но, увы, последующие годы бесхозяйствования наложили свой отпечаток. Много времени у теперешних хозяев ушло только на расчистку территорий. Тогда же обнаружилось, что сохранились липовая и английская аллея с трехсотлетними деревьями. Восстановили и очистили пруды.

Планы владельцев связаны не только с развитием парковой зоны, но и выращиванием экологически чистых продуктов. Первым шагом стала закладка яблоневого сада.

"Восстановление старинной усадьбы - непростой процесс. Говорить о финансовой составляющей сложно, сюда вкладываются все свободные деньги", - признается Александр Барташевич. В поездках, знакомясь с памятниками архитектуры, он все больше внимания стал обращать на детали. "Я теперь понимаю, какой это серьезный труд. Иногда на мелкие, но важные детали уходят не часы, а дни кропотливой работы", - отмечает Александр. Он показывает потолок над колонами входной группы: незатейливый, на первый взгляд, узор - ручная работа. Мастер провел на высоте около месяца, создавая его.

Для того чтобы воссоздать интерьеры и внешний вид усадьбы, приглашали профессиональных реставраторов и дизайнеров. Помогли и довоенные фото, которыми поделились братья Гурские из Варшавы, ведь именно в Радзивилках прошло их детство.

Усадьба для владельцев - это прежде всего бизнес-проект. "Конечно, он не может быть таким успешным, как бизнес в городе. Однако своего клиента, уверен, найдем", - считает Александр Барташевич. Опыт ведения бизнеса в сфере торговли, общепита и гостеприимства у хозяев накоплен немалый, знают, на что ориентироваться. Ставка будет сделана на высокий уровень сервиса и белорусскую аутентичность.

"Посмотрите, у нас открывается много заведений общепита. Но все они тому же гостю из Европы предлагают хорошо знакомую европейскую кухню. Разве этим можно удивить?" - сомневается Александр. Поэтому их ресторан будет с национальным колоритом, гостей будут потчевать блюдами белорусской кухни, а это, как известно, один из лучших способов познакомиться со страной.

"В том, что Беларусь, ее история, архитектура интересна и иностранцам, и самим белорусам, мы убеждаемся постоянно", - подчеркивает Александр. Среди белорусских туристов немало молодых людей, путешествующих по интересным местам. Усадьба находится на одном из веломаршрутов вокруг Августовского канала, поэтому в прошлом сезоне сюда заглядывали и велотуристы, в том числе иностранцы. А с учетом 10-дневного безвиза, действующего на территории Гродненского района, можно ожидать еще большего количества гостей.

Заинтересованы в развитии усадьбы и местные власти. Приход бизнеса вдохнул новую жизнь в сами Радзивилки. Заасфальтированы дороги, на трассе, ведущей от Гродно к Августовскому каналу, появился знак, указывающий направление к историческому объекту. Поддержку владельцы усадьбы получили и в виде кредита на выгодных условиях для строительства гостиницы. С открытием комплекса "Святск Гурских" появятся в деревне и новые рабочие места.

По мнению Александра, всегда есть возможности реализовать себя на родине. Одна из них - показать не только иностранцам, но и самим белорусам, что у нас богатая история и нам есть чем гордиться. "Возможно, и наш опыт станет для кого-то примером. Работа не из легких, но от нее получаешь настоящее удовольствие. Это важный вклад не только в историю семьи, но и в историю региона, страны", - говорит Виктор Барташевич.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.