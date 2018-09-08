РЕПОРТАЖ: Рыцарские бои и спортивные рекорды - Минск отмечает день рождения

Минску 951 год. Свой очередной день рождения город как всегда отмечает масштабно. Рыцарские бои, штурм замка, модные показы, спортивные рекорды, выступления известных артистов, молодежный кураж - окунуться в атмосферу праздника может каждый. Наиболее яркие моменты народных гуляний - в репортаже БЕЛТА.
Одно из зрелищных событий в эти выходные - международный фестиваль "Мiнск старажытны". Традиционно в сентябре в белорусскую столицу съезжаются представители клубов исторической реконструкции, чтобы минчане и гости столицы смогли на время стать свидетелями прошлых эпох - от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны. В нынешнем году на зеленой зоне перекрестка проспектов Победителей и Машерова собрались более 300 участников.
Парад клубов исторической реконструкции официально открыл фестиваль. После этого на протяжении двух дней в показательных поединках сойдутся рыцари, римские легионеры, викинги, пехотинцы русской армии и армии Наполеона, солдаты Первой и Второй мировых войн. Они продемонстрируют мастерство владения мечом, копьем, мушкетом и штыком.
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