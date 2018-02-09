РЕПОРТАЖ: С биржи труда - в предприниматели

Кто хочет, тот ищет возможности. Этим принципом руководствуются люди инициативные, предприимчивые, те, кто не привык стоять на месте. Истории героинь, с которыми пообщались корреспонденты БЕЛТА, о том, что изменить свою жизнь при желании можно, несмотря на возраст, социальный статус, место жительства и даже отсутствие начального капитала. Если есть идея, то государство дает широкие возможности для того, чтобы воплотить ее в жизнь.

Светлана Анненко - одна из 28 жителей Мозырского района, получивших в статусе безработных субсидию на организацию предпринимательской деятельности в прошлом году. Обаятельная хрупкая блондинка скорее ассоциируется с владелицей студии красоты, нежели работницей автосервиса.

"Химчистка, ароматизация салонов автомобилей, паровая чистка дисков", - перечисляет Светлана виды работ, которые оказывает ее фирма в Мозыре, и подчеркивает, что с автоделом знакома с 19 лет.

Еще будучи студенткой Светлана подрабатывала в автосервисах: начинала с мойки машин, потом была и администратором.

В определенный момент девушка осталась без работы. Однако сидеть сложа руки не в правилах Светланы. "В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома узнала о том, что безработным выделяют субсидии на организацию своего дела. Подумала и решила попробовать свои силы. Идею одобрили на семейном совете", - рассказывает собеседница.

Бизнес-план писала впервые. Девушка признается, что большую помощь в составлении важного документа оказали в управлении по труду. "Мне дали методическую литературу, детально толковали непонятные моменты. Отнеслись очень внимательно ко всем моим вопросам", - говорит девушка.

Защита бизнес-плана прошла успешно, и Светлана Анненко получила Br2,1 тыс. Субсидия покрыла расходы на закупку части оборудования, а также бытовой химии, рабочей одежды, расходников, щеток и т.д. Вопрос с местом размещения объекта тоже был решен оперативно: помещение в гаражном кооперативе передали в безвозмездное пользование.

Светлана сделала ремонт, и уже вскоре первые клиенты смогли оценить новый автосервис. Ну а дальше сарафанное радио, реклама (здесь пригодились девушке полученные в университете знания в сфере PR-менеджмента), хорошая репутация, качественная работа помогли завоевать авторитет и постоянных клиентов.

Сегодня предприниматель планирует дальнейшее расширение бизнеса. В ближайшей перспективе - открытие сервиса по кузовному ремонту автомобилей. Уже выбрано помещение, оборудование. "В новом сервисном центре будет создано три рабочих места. В его структуре - три бокса: покрасочный, подготовительный и для проведения черновых работ. Думаю, что после оформления необходимой документации уже этой весной приступим к работе", - делится бизнес-леди.

Наш разговор прерывает телефонный звонок: через час привезут машину на химчистку и ароматизацию салона.

Воспитанники на час

В ситуации, когда буквально на несколько часов необходимо отлучиться по важным делам, а маленького ребенка не с кем оставить дома, наверняка, не раз оказывались многие родители. Не всегда им на помощь могли прийти бабушки, дедушки или знакомые. Решить эту проблему взялась гомельчанка Мария Астапенко, открыв в областном центре детский сад на час. Это что-то вроде игровой комнаты, где родители спокойно могут оставить свое чадо под присмотром опытных педагогов на несколько часов, пока им необходимо заняться своими делами.

Открыть свое дело безработной Марии Астапенко предложили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. А вот оригинальная для Гомеля идея появилась у девушки во время декретного отпуска. Как признается предпринимательница, когда училась в Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого на инженера, представить себе не могла, что в будущем работать по специальности не придется. Однако жизнь внесла свои коррективы.

"После декрета долго не могла найти работу. Сказалось то, что не успела получить квалификацию и категорию. Пришлось зарегистрироваться в качестве безработной в центре занятости, - рассказывает Мария. - Там же мне рассказали об имеющейся возможности получить безвозмездную субсидию на открытие своего дела".

В центре занятости Марии помогли составить бизнес-план, просчитать все расходы и риски. Успешно защитив проект, девушка получила безвозмездную субсидию. Она покрыла практически 80% всех расходов. За эти деньги для детского сада были приобретены игрушки, мебель, также оплачена аренда помещения за месяц и первоначальные расходы на рекламу.

Детский сад начал работу в сентябре и уже "оброс" постоянными клиентами. Он работает с утра до позднего вечера. Однако и родители могут вносить коррективы в график. В качестве дополнительных услуг здесь проводят развивающие занятия, во время которых с детками работает логопед, педагог по английскому языку, также можно провести время с пользой в творческой мастерской или кружке "развивайка", направленном на ранее развитие детей от 2,5 лет. Родители охотно приводят деток на дополнительные занятия по вечерам, благо и цены тут демократичные.

Мария признается, что именно благодаря вынужденным поискам работы она нашла то дело, которым теперь занимается с огромным удовольствием и от всей души. "Было бы желание, а работа всегда найдется, - улыбается девушка. - Если у вас есть оригинальная идея, не бойтесь воплощать ее в жизнь. Вам обязательно помогут".

Бояться в жизни перемен не стоит

Организовать свое дело, полезное и востребованное, можно не только в крупных городах, но и в сельской местности. Своим примером это доказывает Мария Жоголь из Терешковичей Гомельского района.

Жизненные обстоятельства заставили женщину сменить прописку, а следом и профессиональную деятельность. Семья Жоголь, в которой воспитывались трое детей, из Гомеля переехала в агрогородок, здесь построили дом. Однако с трудоустройством на новом месте у нотариуса со стажем возник вопрос.

Женщина отправилась на биржу труда. Спустя какое-то время Марии посоветовали подумать над тем, чтобы открыть свое дело. "В Терешковичах не было парикмахерской. Чтобы сделать прическу, местным жителям приходилось ездить в областной центр. А я по первой специальности как раз парикмахер. Работала до рождения ребенка. Вот и решила вспомнить знания и опыт, полученные в молодости", - рассказывает собеседница.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского райисполкома объяснили алгоритм получения субсидии. К составлению бизнес-плана Мария подошла со всей ответственностью. Старалась учесть все возможные нюансы. И положительный ответ не заставил себя долго ждать.

Индивидуальный предприниматель признается: не ожидала, что все решится так быстро, без волокиты.

Инициативу поддержали и в местном сельисполкоме, помогли подобрать помещение, которое сейчас арендует предприниматель. После ремонта летом прошлого года в новую парикмахерскую пришли первые посетители: местные жители, дачники. Новую услугу оценили с первых же дней.

Мария уверена, что внимательность, доброжелательность, ответственность, индивидуальный подход и, конечно же, привлекательные цены оставят у клиентов ее парикмахерской только добрые эмоции.

Всего в Гомельской области в прошлом году, по информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, возможностью открыть свое дело воспользовались 386 безработных. В 2018-м субсидии получат порядка 400 человек.

Размер субсидии зависит от места проживания потенциальных бизнесменов. Так, жители сельской местности и малых городов с устойчиво высоким уровнем безработицы получают сумму в размере 15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения, в остальных случаях - 11 БПМ.

Для безработных проводятся специальные курсы по основам предпринимательской деятельности, консультирование, оказывается методическая, правовая помощь, помогают и в составлении бизнес-планов.

Как показывает практика, в Гомельской области чаще всего свое дело безработные открывают в сфере оказания услуг (парикмахерские, строительно-отделочные работы, автоперевозки), пользуется популярностью ремесленничество.

Тамара СУБОТКО,

Юлия ЛЫСЕНКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА и Алексея НАРЕЙКО,

БЕЛТА.-0-