РЕПОРТАЖ: С верой, любовью, добром: православные гомельчане встречают Пасху

Для православных верующих Пасха - день особенный, долгожданный и трепетный. Это праздник жизни и добра. В день Воскресения Христова в Гомеле проходит шествие Благодатного огня по храмам в сопровождении передвижной звонницы. Такая традиция зародилась в областном центре в 2010 году. С тех пор ежегодно звон колоколов оповещает гомельчан и гостей города о величайшем для христиан событии. Праздничным настроением и многолетними семейными традициями с корреспондентом БЕЛТА поделились прихожане храмов областного центра.

Необыкновенная атмосфера воцаряется в городе уже в субботу. Верующие приходят в храмы, зажигают свечи и лампадки, освящают куличи, крашеные яйца, мясо и другие яства, которые затем украсят пасхальный стол. Многолюдно вечером у храма Святого Архангела Михаила.

Среди прихожан - Людмила Новик. В Гомель Людмила Борисовна переехала в конце 80-х прошлого столетия: после аварии на ЧАЭС ей пришлось покинуть родную деревню. Однако многие традиции своей малой родины она бережно хранит и передает детям и внукам. Пасхальные - в том числе. Красит яйца - только в Чистый четверг и только по старинке: в луковой шелухе. Говорит, что различные оттенки яиц - от светло-рыжего до почти фиолетового - можно варьировать в зависимости от цвета шелухи. "Узоры люблю, - признается собеседница. - Прикладываю гладкой стороной листочек, к примеру, петрушки, и получается красиво. А вот внукам моим по нраву также современные украшения, они стараются еще и какие другие способы оформления пасхальных яиц использовать: наклейки, красители".

Пасхальный кулич Людмила Новик готовит тоже по рецепту, которым пользовались ее бабушки и прабабушки. "Мы всегда готовили круглые высокие куличи. В духовке, конечно, получается немного иначе, чем в печи. Но главный секрет: к основным ингредиентам важно добавить тепло, любовь и нежность", - делится прихожанка. Прямо из детства несет Людмила Борисовна еще одну традицию - встречать Пасху в новой одежде. "Какие бы сложные ни были времена, мама всегда шила к Пасхе нам с сестрами что-нибудь новое. Рано утром мы наряжались, христосовались, играли в битки", - рассказывает собеседница. На прощание женщина угощает красным яйцом - это еще одна старинная традиция.

Тем времен людей у храма становится больше. Гомельчане идут семьями. Освятив пасхальные яства, многие отправляются к созданному здесь несколько лет назад мини-зоопарку. Ребятня с удовольствием кормит кроликов, гусей, уток. Не обделен вниманием и аист у пруда.

Пасхальную ночь многие гомельчане с радостью и трепетом в сердцах проводят в храмах. Во время ночного богослужения в Гомель доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. В праздник Пасхи святыня от Свято-Петро-Павловского кафедрального собора под звон колоколов отправляется по храмам областного центра.

Семья Абелевых с сынишкой тоже пришли к собору, чтобы зажечь свечи от Благодатного огня.

"Для нас, православных, Пасха - самый почитаемый праздник, он символизирует победу жизни над смертью. Это торжество любви, добра, мира, - говорит Наталья Абелева. - Одним из символов Пасхи является яйцо как знак рождения новой жизни". Собеседница признается, что в их молодой семье к украшению яиц подходят творчески: каждый год экспериментируют. Сегодня в пасхальной корзинке - цвета от нежно-бирюзового до насыщенного фиолетового.

"В этот раз для окраски выбрали сок смородины. На то, каким будут оттенки, влияет время выдержки. Создать дополнительные оттенки и узоры позволяет добавление уксуса, соли, других ингредиентов", - делится секретами девушка. А вот приготовлением пасхальных куличей занимаются бабушки - по своим проверенным временем и полюбившимся рецептам.

О том, что Пасха - семейный праздник, говорит и гомельчанка Ирина.

Тщательно готовиться к нему помогает муж, дочка, с интересом за процессом пока еще только наблюдает маленький сынишка Владимир. "Пасха - не просто праздник в календаре. Этот день несет радость, духовное очищение", - говорит собеседница.

"Христос Воскресе! - приветствует прихожан архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. - В день Пасхи торжествует весь православный мир, почитая Воскресшего Христа. Сегодня мы встретили из Иерусалима Благодатный огонь. И он пройдет по Гомелю, придет в каждый храм, в каждый дом, в каждое сердце, кто принимает Воскресшего Христа. Пусть же Воскресший Христос поможет всем нам обновить наши души, наши мысли. Добрых начинаний, будьте всегда дружными, любите друг друга и нашу страну. Христос Воскресе!". "Воистину Воскресе!", - звучит многоголосый ответ прихожан.

После благословлений Благодатный огонь под раскатистый колокольный звон отправляется в путь. Всего звоннице предстоит сделать более 10 остановок - в маршрут включены все храмы областного центра.

Ближе к полудню Благодатный огонь прибывает в Свято-Никольский мужской монастырь. Десятки прихожан радостными возгласами встречают звонницу. Среди них и пятилетний Паша Мишутин.

Мальчик говорит, что Пасха - это в первую очередь радость. Накануне он помогал маме красить яйца. Сегодня же обязательно отправится в гости к бабушке: будут играть в битки, поздравлять друг друга, дарить подарки - такую традицию чтут в семье много лет.

"Благодатный огонь имеет особую силу, чистоту. Он - настоящее чудо", - считает прихожанка Валентина Морозова. Из храма женщина вместе с семьей отправляется домой. В кругу родных и близких они будут делиться радостью, искренними поздравлениями и непременно, как и миллионы верующих по всему миру, в дни всего пасхального торжества вместо привычного приветствия говорить "Христос Воскресе!" и отвечать "Воистину Воскресе!".

Тамара СУБОТКО,

фото Вячеслава КОЛОМИЙЦА,

БЕЛТА.-0-