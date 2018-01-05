РЕПОРТАЖ: Самая необычная гостиница Минска, где останавливались Цезарь, Блэйд и Паддингтон

Праздники, отпуск, ремонт в квартире, командировка или внезапно возникшая поездка за рубеж... Все эти события меняют привычный уклад жизни, и зачастую в них нет места "меньшим братьям". Одних в таких случаях выручают друзья, добрые соседи, другие ради домашних питомцев отказываются от своих планов. Полтора года назад в Минске появилась альтернатива - открылась первая государственная гостиница для животных. Корреспонденты БЕЛТА побывали в номерах и узнали, как постояльцы встретили Новый год и как воспитать хорошую собаку.

Необычный отель расположен на пересечении ул. Гурского и Тышкевичей. Он находится на балансе ГП "Фауна города". Город долго ждал появления такого объекта. Проект был разработан еще в далеком 1998 году, а в 2010-м началось строительство здания. Распахнула двери для четвероногих друзей гостиница в 2016 году. Директор предприятия Тамара Цариковская многих из них знает по именам, что не удивительно, ведь, бывает, усатые-хвостатые гостят здесь неделями. В числе постоянных клиентов - сеттер Блу. Нынешние праздники дружелюбный красавчик с итальянскими корнями также проводит в обществе сотрудников зооотеля.

Знакомимся и с другими жильцами - метис Цезарь, лабрадоры Алекс и Рон, стаффордширский терьер Блэйд, питбуль Грэта, бигль Паддингтон, джек-рассел-терьер Фингли, шотландский вислоухий кот Ланс, британская короткошерстная кошка Эйфория... Всего 4 января здесь проживало 13 собак и около десятка кошек.

В отеле 36 стандартных номеров для кошек и 32 - для собак. Оборудованы четыре VIP-комнаты площадью более 10 кв.м с отдельным выходом на улицу. Плата за сутки зависит от размера животного. Так, кошкин домик обойдется в Br12,7, собачьи апартаменты - в Br14-18, аренда VIP-номера стоит Br24,6. Преимущество последнего в том, что здесь с комфортом могут разместиться сразу несколько питомцев. "Недавно к нам привели сразу трех лабрадоров, бывает, оставляют одновременно и кота, и собаку. Хозяевам это выгодно", - рассказывает Тамара Цариковская.

Наиболее востребована услуга в период отпусков (июле-августе), а также во время новогодних и майских праздников. Максимальный пик пришелся на конец прошлого года и первые дни января. Так, новогоднюю ночь в гостинице встретили 16 собак и 11 котов. "И сейчас одних постояльцев забирают, других приводят, - говорит Тамара Цариковская. - Некоторые останутся у нас на 15-45 дней. А вот в ноябре-начале декабря загрузка была минимальная".

В штате гостиницы есть ветврач, работник по уходу за животными, администратор. Заботятся о постояльцах круглосуточно. Кормят привезенным из дома кормом, собак выгуливают три раза в день на огороженной площадке во дворе с 8.30 до 10.00, 14.00 до 15.30, с 18.30 до 20.00. Можно принести миски, игрушки, лежанки и другие личные вещи домашних любимцев.

Собаки и кошки принимаются только при наличии ветпаспорта. При заселении с владельцами заключается договор, на каждого животного заводится карточка, в которой указываются его привычки, рацион, повадки, особенности характера, отношение к людям.

"Есть ли необычные пожелания по содержанию питомцев? Как они реагируют на смену обстановки?" - интересуюсь у собеседницы. "Идем навстречу, если нужно чаще выводить на прогулку или изменить ее время. Но в основном особых рекомендаций хозяева не высказывают. Перед тем как оставить питомцев, они обязательно их знакомят с нашими сотрудницами. Большинство новоселов дружелюбны, но и к тем, кто с характером, находим подход", - отмечает Тамара Цариковская.

На базе объекта также работает ветеринарный пункт, где оказываются услуги по стерилизации, кастрации, диагностике микроспории, обрезке когтей. В послеоперационный период животные могут остаться под наблюдением специалистов. Предлагается услуга дневного стационара, в такой "детсад" питомцев чаще всего отдают, если необходим особый режим питания и прием медикаментов.

Также проводятся кинологические курсы, созданы площадки и классы для обучения. Программа рассчитана на 70 часов, или 3-3,5 месяца, затем ученики сдают экзамен. Занятия с подопечными проводят представители Белорусского общественного спортивного кинологического объединения (БОСКО). "Основная задача - научить послушанию. К нам приводят разных питомцев - и породистых, таких как немецкие овчарки, лабрадоры, хаски, шпицы, сенбернары, той-терьеры, и обычных дворняжек, - поясняет первый заместитель председателя БОСКО Татьяна Ботвич. - При правильном подходе любая собака станет преданным другом. Но при этом важно ответственно относиться к выбору щенка, исходить из того, сколько времени человек может ему уделить. Если хозяин часто находится в разъездах, брать активную собаку не рекомендуется".

Также стоит учитывать некоторые особенности пород. Например, лабрадоры любвеобильны, добры и игривы, любят детей, но заставить их слушаться непросто. У французских, американских бульдогов, мопсов есть такая черта, как злопамятность, упрямство, они гнут свою линию. Питбули и стаффордширские терьеры агрессивно относятся к другим животным. "Но многое зависит от характера, темперамента. Нужно с самого начала правильно выстроить взаимоотношения, и тогда любая собака будет управляема, - уверена Татьяна Ботвич. - Воспитывать питомца нужно, как только он попал в дом, а к кинологу щенка обычно ведут в 2-4 месяца".

Гостиница работает только 1,5 года, за это время в ней побывали сотни собак и кошек. Здесь рады каждому посетителю, готовы предложить четвероногим товарищам кров и заботу.

Надежда МАТВЕЕВА,

фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-