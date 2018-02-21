РЕПОРТАЖ: Школа является основным звеном в организации патриотического воспитания молодежи - Денисенко

Сегодня на базе 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке для педагогов и школьников прошел день открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. В приветственной речи командующий силами специальных операций ВС генерал-майор Вадим Денисенко отметил особую роль школы в организации патриотического воспитания будущих защитников Родины и поздравил всех с приближающимся праздником. Корреспонденты БЕЛТА вместе с учащимися попытались выяснить, кто же он, солдат белорусской армии XXI века, и каким предметам нужно уделять больше внимания в старших классах, чтобы срочная служба в Вооруженных Силах прошла максимально полезно и интересно.

В гости к спецназовцам в преддверии Дня защитников Отечества приехали школьники со всех регионов Беларуси. Большинство из них - победители республиканского творческого конкурса рисунка "Армия глазами детей". Вместе с классными руководителями и директорами школ дети приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу воинам части, отдавшим жизнь при выполнении интернационального долга.

После этого гости посетили учебный корпус и казарму военнослужащих. В классах, похожих на школьные, живой интерес детей вызвали специальные тренажеры. "Это как в компьютерной игре, только еще круче!" - то и дело восклицали мальчишки. Посещая казарму и знакомясь с бытом белорусского солдата, будущие защитники Отечества интересовались у военнослужащих, за сколько секунд нужно заправлять кровать и долго ли этому учиться.

Самым интересным и впечатляющим моментом экскурсии по бригаде для школьников стала тропа разведчика - ряд инженерных заграждений и препятствий. На полосе в 600 м солдаты демонстрировали физическую выносливость, смелость, решительность, находчивость при преодолении различных препятствий: дощатого, металлического и каменного заборов, полуразрушенного здания, дымохода, бетонной и кирпичной стены со стеклом. Военнослужащие взбирались на фасад здания, поднимались по канату на вышку, преодолевали проволочные заграждения и т.д. Все действо сопровождалось яркими спецэффектами: горели покрышки, тут и там имитировались автоматные очереди и взрывы гранат. Зрелище было настолько захватывающим, что в армию захотели даже девочки.

Показательные выступления спецназовцев только укрепили желание учащихся во чтобы то ни стало пойти служить в армию - и именно в 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Директор столичной гимназии №75 им. Масленикова П.В. Василий Ананько также отметил важность сегодняшнего мероприятия в патриотическом воспитании подрастающего поколения. "Абсолютно все сегодня восхищены мужеством наших военнослужащих, участвовавших в показательных выступлениях. Девчонкам и мальчишкам это было безумно интересно. Они вживую увидели и поняли, в каких условиях служат ребята, готовые в любой момент выступить на защиту нашей Родины", - сказал Василий Ананько.

Сергей Лагун - ученик 2-го класса. Долго рассказывал о том, какая вкусная солдатская гречневая каша с тушенкой, которой накормили в военной палатке возле печки. Поинтересовавшись, видели ли журналисты, как военные стреляли, добавил: "Когда вырасту, пойду в армию служить. Солдат - это очень сильный, смелый и большой человек. Его все уважают".

"Школа является основным звеном в организации патриотического воспитания молодежи, - подчеркнул генерал-майор Вадим Денисенко. - Патриотизм сразу не появляется. Его нужно долго воспитывать - начиная с семьи, детсада, школы, дальше идут армия, институт. Молодой человек к нам приходит, уже имея свои убеждения, мы можем их только отшлифовать. Поэтому когда военнослужащий увольняется из армии, это уже состоявшийся гражданин нашей страны. А основу закладывает школа".

Завершил день открытых дверей праздничный концерт. Школьники поздравили военнослужащих с наступающими праздниками. Также были награждены победители творческого конкурса "Армия глазами детей". Заместитель министра информации Павел Легкий подарил библиотеке бригады книги.

День открытых дверей на базе 5-й отдельной бригады спецназа был организован в рамках сотрудничества Министерства обороны и Минобразования при поддержке Министерства информации.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

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